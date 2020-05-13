Выживут только чиновники: в Хабаровском крае лучше всех живут приближённые к региональному правительству

На общем фоне падения уровня благосостояния населения цифры в декларациях о доходах госслужащих и руководителей подведомственных правительству края учреждений продолжают расти

6 тыс. рублей для сотрудников малых и микропредприятий, увеличенное до 12 тыс. рублей пособие по безработице, небольшие выплаты на детей – это то, на что сейчас могут рассчитывать жители Хабаровского края, оказавшиеся в сложной ситуации из-за коронавирусных ограничений в экономике.

Но в таких условиях живут не все в регионе.

Судя по обнародованным на официальном сайте правительства Хабаровского края сведениям, в первом квартале 2020 года государственные гражданские служащие, которых с начала года прибавилось на 23 человека (всего 2 142) получали на руки «чистыми» в среднем 77,5 тыс. рублей. Эти цифры скромнее, чем в конце 2019 года, когда выплачивались квартальные и годовые премии, однако и они на 56% выше среднемесячной начисленной зарплаты по субъекту РФ. В сравнении с первым кварталом 2019 года заработная плата чиновников правительства в Хабаровске выросла на 5%.

Еще более внушительные заработки у руководителей учреждений, находящихся в ведении правительства Сергея Фургала.

Начальник КГКУ «Управление административными зданиями Правительства Хабаровского края» Андрей Колесов в 2019 году каждый месяц видел в своей расчетке в среднем 114,5 тыс. рублей. Его заместитель Владимир Бердников – 100,2 тыс. рублей, главный инженер Сергей Бакуменко – 99,3 тыс. рублей, а труд главбуха предприятия Натальи Беляевой оценивался в 110,5 тыс. рублей в месяц.

Руководство КГКУ «Автобаза Правительства Хабаровского края» получало еще больше: среднемесячная заработная плата начальника автобазы Константина Гилева – 138,5 тыс. рублей, главного инженера Александра Сигачева – 119,9 тыс. рублей, главбуха Татьяны Юхимчук – 113,5 тыс. рублей.

Самыми прибыльными (из тех, доходы по которым обнародованы на сегодняшний день) стали должности в руководстве КГБУ «Комсомольская-на-Амуре набережная р. Амур». Ее директор Олег Чурсин получал по 167,5 тыс. рублей в месяц. Заместитель директора набережной, которую никак не могут достроить, Дмитрий Белых – 160,7 тыс. рублей в месяц. Главному бухгалтеру Елене Рудаковой начисляли по 159,1 тыс. рублей ежемесячно.

Чтобы вам не пришлось проделывать математические действия в уме, мы подсчитали: заработная плата перечисленных чиновников от 2 до 3,4 раза выше средней по региону. Причем выводимая Хабстатом сумма в 49,8 тыс. рублей обычно вызывает недоумение у обычных граждан – реально они могут рассчитывать на заработок в 25-30 тыс. рублей, что с трудом позволяет оплачивать счета за ЖКХ, покупать одежду и продукты, а уж тем более – растить детей.

При этом уместно было бы напомнить, что еще в октябре 2018 года, сразу после избрания губернатором, Сергей Фургал заявлял о намерении жесткой экономии на чиновничьем аппарате.

- Проблема, которую нужно решить, - затраты на содержание аппарата всех уровней. Поэтому, как бы больно ни было, мы входим в политику экономии, мы будем сокращать госдолг, сокращать расходы, уменьшать дефицит бюджета, - утверждал он.

Беспристрастные статданные, увы, день за днем опровергают слова главы Хабаровского края, все больше подрывая доверие к нему людей, голосовавших «за перемены». А что будет, когда «народный губернатор» опубликует свою декларацию о доходах? Все замерли в предвкушении «срыва покровов» - вопрос о размере зарплаты Сергея Фургала не раз дискутировался в течение прошлого года.