В Хабаровске открылись четыре детских сада

Сейчас в краевом центре работают 10 дежурных дошкольных учреждений, сообщает пресс-служба хабаровской мэрии.

В городе открыты 30 групп, новые — в детских садах №191 – в центре города, № 192 – в Северном микрорайоне, № 188 – на остановке «Большая» в Железнодорожном и № 206 – в Южном микрорайоне.

В городе открываются и частные детские сады.

Всего дошкольные учреждения посещают 286 человек. В мэрии Хабаровска рассказали, что все воспитанники детсадов получат продовольственные наборы, они будут больше школьных «пайков». До 29-го мая продукты раздадут более 5-ти тыс детей.