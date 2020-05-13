Традиции: Тайный смысл бурятского костюма

В народном костюме все не так просто. Приметливый глаз подметит и тайнопись вышивок, и загадку кроя

Столетиями примерялся костюм, выверялся каждый стежок. В этом одеянии, как в песне, - и душа народа, и мечта о красивой и обязательно счастливой доле.

О бурятском костюме, о том, какие они, бурятские женщины, рассказывает Чимита Цыренова. Два года как эта обаятельная женщина переехала из Бурятии.

- Когда переехала, думала, что все национальное размоется, все забудется. Но что заложено, все остается. Оно требует выхода. Хочется и песни бурятские послушать, и на своем языке поговорить. Особенно остро стояла проблема общения на бурятском. Сейчас стало проще, когда появилось землячество.

Бурятское землячество «Тоонто» появилось совсем недавно. Только в Хабаровске бурят около тысячи человек, а в Хабаровском крае еще больше – учителей и врачей, приехавших по программе переселения.

Буряты – народ кочевой, и это все отразилось на костюме. Он был удобен в первую очередь для верховой езды. Бурятский мужской зимний костюм называется дэгэл. Есть летнее одеяние. Оно называется тэрлиг.

Халаты кроили без плечевых швов. Застегивались они сбоку. Это защищало от сильных ветров и лучше согревало. Длина халата должна была закрывать ноги как при ходьбе, так и при верховой езде. К тому же длинный халат легко мог стать при необходимости походной постелью: на одну полу ложились, другой укрывались.

- К халату пришивали серебряные, коралловые или золотые пуговицы. Первую пуговицу - на вороте, затем на плечах, под мышкой и самую нижнюю - на талии. Каждая пуговица пришивалась не просто так, каждая имела свое тайное значение.

Верхние пуговицы считались приносящими счастье, благодать (хэшэг буян). Во время молитв и обрядов расстёгивали верхнюю пуговицу на вороте, чтобы не было препятствий для благодати, нисходящей в тело. Средние пуговицы - yнэр баянай – были ответственны за многочисленность потомства, честь и достоинство. Нижние пуговицы были символами плодородия скота, материального достатка - хэшэг буянай. Буряты верили, что от того, как застегивают пуговицы, зависит долголетие человека.

- Мужской халат украшал особый четырехугольный борт «энгэр», который имел не столько утилитарное, сколько символическое значение. Энгэр состоял из цветных полос.

Сначала шла синяя полоса. Этот цвет (хухэ унгэ) – воплощение Вечного синего неба (Хухэ мунхэ тэнгри), одного из главных высших сил, олицетворение неба и воды, он символизирует вечность и бесконечность и является одним из предпочитаемых цветов в бурятской в одежде.

Вторая полоса - черного цвета. Это символ земли, величия и могущества.

Третья полоса красная. Это символ огня, жизненной энергии. Она должна уходить до самого низа халата, чтобы все плохое сгорало и уходило вниз.

- Получается, что буряты - это люди, которые стоят крепко на земле, смотрят в небо и всегда энергичны?

- Да. Мы же потомки Чингиз-хана.

Буряты исторически сложились в единый народ в районе озера Байкал на территории этнической Бурятии, известной по средневековым источникам как Баргуджин-Токум.

- Бурятский головной убор тоже имеет свой тайный смысл. Черный край шапки тоже символизирует землю, синий цвет - небо. Например, если это шапка мужчины из хоринских бурят, то там будет по количеству родов 11 швов. Шапка полусферической формы, наверху - серебряный наконечник. Это символизирует Луну. К наконечнику привязывают 108 красных нитей. Это лучи солнца. Для бурят это сакральное число.

А теперь об обуви. Носки изогнуты для того, чтобы меньше топтать землю, стараться ее не подковырнуть. Буряты всегда относились к земле с уважением, потому что она кормила, она поила.

И еще рукава. То место, где они заканчиваются, похоже на копыта лошадей. Варежек-то раньше не было. Когда было морозно, мужчина опускал эти «копыта» и руки не мерзли.

Каждый элемент в костюме продуман, ни одной детали нет лишней. Мужской костюм дополняли два элемента – нож (хутага) и огниво (хэтэ). Народный костюм был связан с кочевым образом жизни, с буддизмом.

- Ходят ли буряты в национальных костюмах в жизни?

- В советское время наша национальная одежда была под запретом. Но тем не менее старики одевались в народное. Конечно, все зависит от семьи, насколько сохранены традиции. Когда мы были молодыми, мы, конечно, этого не понимали. А сейчас все меняется.

- Так ведь красиво!

- Дети до 14-15 лет - мальчики, девочки - все ходили в длинных рубахах. В детстве девочкам и мальчикам заплетали одну косу на макушке, а остальные волосы выбривали. В 13-15 лет волосы у девочек переставали брить и, после того как они отрастали, заплетали в две косы на висках.

В 15-16 лет девушкам надевали на голову особое украшение «саажа». Это означало, что к ней можно свататься.

После свадьбы женщине заплетали две специальные косы. В набор одежды для женщин входила рубаха (самса), штаны (умдэ) и халат. Женский халат, в отличие от мужского, представлял собой юбку и кофту, сшитые на талии. Застегивался такой халат на специальные пуговицы – «тобшо». Рукава собирались на плечах. Все замужние бурятские женщины обязательно носили безрукавки.

В женской одежде лиф был прямой до талии, с глубокими проймами и широкими у основания рукавами. Сами рукава были составные: широкие основания в наплечной части стягивались в густую сборку, образующую буфы, к локтям они сужались, и здесь же пришивали нижнюю часть рукавов, называемую тохоног – «локоть». Её шили из ткани другого цвета или узорной парчи. Рукава заканчивались обшлагами - туруу.

Женские украшения были более сложными. Это и кольца, которые носили на каждом пальце, бывало даже в несколько рядов, и браслеты на обеих руках, и серьги, и височные кольца, и нагрудные украшения. Последние состояли из множества серебряных медальонов, которые могли быть квадратными, треугольными и круглыми. В них вкладывали молитвы, которые служили оберегом.

Безрукавка была обязательной частью одежды замужних женщин как обычной, так и праздничной. В народе считалось, что женщина не должна одинаково показывать волосы и спину небу. Поэтому голова женщины должна быть покрыта шапочкой, а спина – безрукавкой.

- Какой должна быть бурятская женщина?

- Она должна быть мудрой, немногословной. Это раз. Во-вторых, она всегда должна себя держать в руках в любых обстоятельствах. И в то же время женщина должна быть обаятельной и улыбчивой.

- Как вы думаете, когда были люди более счастливы: при современном укладе или традиционном?

- Люди, в каком месте или времени ни рождаются, счастливы по-своему. Ты же не выбираешь, когда рождаешься. Это же карма твоя. Раньше было строго. Невесту выбирали из другого рода. Даже Чингиз-хану нашли первую жену из другого рода. И он женился на ней.

Сегодня есть, конечно, когда сватают, и молодые люди обмениваются поясами, но молодого человека не принуждают взять в жены девушку. Сегодня много свободы. Но без родительского благословения нельзя. В любой культуре родительское благословение играет огромную роль. Есть карма своя, а есть карма рода, карма народа.

Главное, не делать ничего плохого - ни в действиях, ни в помыслах.

Юрий Вязанкин