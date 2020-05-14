Взял и запустил

Хабаровский бизнесмен Али Мамедов решал каким производством заняться. Пандемия прервала размышления

Странным образом изменилась ситуация. То есть теперь вообще не понятно, зачем надо было полтора месяца сосать лапу в берлоге, чтобы «проснуться» от спячки в разгар наступившей зимы. Вылез – оба-на, жрать-то нечего, а вокруг охотники.

В День Победы невольно думалось о способности всем миром противостоять внезапной опасности — повод в этом году особенный. И вывод, глядя на действия одних и отклик в сердцах других, напрашивался неутешительный, просто какой-то не социально ответственный вывод.

В потоке противоречивых сообщений случаются светлые пятна. То, что в Хабаровске, единственном городе на Дальнем Востоке, заработало массовое производство одноразовых масок, — одно из них.

Али Мамедов, бизнесмен и общественный деятель Хабаровска, запустил заводик – заводом производство с двумя станками и пятьюдесятью шестью рабочими назвать сложно, где каждую минуту с конвейера сходит более двухсот средств индивидуальной защиты. Но работает завод 24 часа в сутки.

Накануне Дня Победы Али Мамедов о новом деле рассказывал в эфире радио «Комсомольская правда». Выделим основные моменты.

Если важно, то можно

— Как правило, подобное производство настраивают месяцев 7–8, — рассказывает Али, — нам потребовалось 30 дней. Это были ускоренные темпы, чтобы наполнить масками и край, и Россию, потому что заводов очень мало. Мы закупили две автоматизированных линии в Китае, наши специалисты кое-что подработали, усовершенствовали. Одну линию мы оставили автоматизированную, а одну разделили, чтобы увеличить объемы производства. Сырье приобретаем на западе – Ивановская, Московская области, Москва. Во время всех карантинных мер у нас там работал человек. Вы не представляете, как это было сложно, все перекрыто, пропуска… Но получилось.

Масочный рай?

Хабаровский край одним из первых ввел масочный режим в общественных местах. И пока он не отменен. А кое-кто еще до введения режима начал заботиться о защите — респираторы и маски росли в цене буквально на глазах. Означает ли открытие нового производства, что уж о чём о чём, а о том, куда нос спрятать, нам беспокоиться не придется?

— В приоритете – Дальний Восток, но продавать можем и в западные регионы, чтобы не затоваривалось производство, — рассказывает бизнесмен. – Конечно, люди у нас покупают маски и здесь, в Хабаровске. Для каких целей — мы еще не поняли: для своих личных ли или для перепродажи, но в розницу мы не продаем. Поштучно сложно контролировать процесс. Мы ориентированы на местные аптеки, больницы. Но пока это всё на словах. В нашу сторону — одни обещания, звонят, интересуются, пытаются торговаться…

Многие не понимают, где мы берем материал, по какой цене. Некоторых цена не устраивает.

Сейчас в аптеках, где-то еще продают маски, в основном привезенные из Китая, и цена у них довольно завышенная — до 30 рублей. Мы будем продавать намного дешевле, чем в сетях. Хотя цены на сырье непредсказуемы. Бывало, договорились на одну цену, с утра проснулся, звонок – цена выросла. Но, слава Богу, мы закупили столько сырья, что нам хватит на несколько миллионов масок. То есть на месяц–полтора спокойной работы. Но через пару недель придется принимать решение о новых закупках, чтобы можно было работать, не останавливая производство.

Как в аптеке

Маски этой весной стали самым расхожим и популярным товаром. Перекупщики и рукодельницы, профессиональные дизайнеры и любители – сколько советов, вариантов, какая разница в цене. Ну и в безопасности, конечно.

Чем отличаются хабаровские маски от «Фортуна-мед»?

— Наши маски, они идеальные, — гордится Али Мамедов. — За производством смотрю лично я, контролирую весь процесс. Это, правда, на первоначальном этапе — становление всегда требует очень много времени. Маски медицинские, трехслойные из смс-спандбонда и мелтблаунда — все слои сделаны по медицинскому ГОСТу. Медицинские маски — это особое направление, другая ответственность, другие сертификаты, другие технические условия, регистрационные удостоверения, которые необходимо получать, — на все остальные маски ничего получать не надо. Мы этим заморочились. У наших граждан и медиков должна быть возможность себя защищать.

Если будет спрос, то, вполне возможно, предприятие будет производить и антисептики, делился Али Мамедов с журналистами. Но пока говорить об этом рано. Наши граждане должны иметь не только возможность себя защищать, но и желание. К сожалению, цифры роста заболеваемости – это и показатель состояния нашей медицины, и показатель социальной ответственности – власти и народа.

Ирина Северцева