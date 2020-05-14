Метод Шакирова

Начало девяностых годов XX века ознаменовалось стартом «шоковой терапии»: развалом СССР и радикальными экономическими реформами. Единая страна перестала существовать. В погоне за тем, что тогда называли «демократией» и «свободой» многие не заметили, что на пути к подобным базовым ценностям человечества стало создаваться слишком много границ и заборов. Границы разделили богатых и бедных, границы разделили части одного государства.

Настало деление на «наших» и «чужих». Самое страшное, что это пытались навязать и тем, кто всю жизнь самоотверженно служил своей Отчизне – Советскому Союзу. Служил, не разделяя «территорий» русских, украинцев, белорусов, казахов, киргизов, узбеков, таджиков и т.д. Были люди, которые никогда не забывали о своей великой Родине, ее гуманистических ценностях. Патриоты это не только военные. Но и те, кто строил, творил, созидал и развивал…

Кадры решают все

Абидин Шакирович Шакиров родился 20 мая 1938 года в селе Каблан-Кол (Алайский район Киргизской ССР). Там же отучился в средней школе до седьмого класса, после чего переехал в село Гульча, где продолжил учебу. Это горное село сейчас является столицей Алайского района Ошской области Киргизской Республики. Здесь родился Муса Адышев – прославленный советский геолог, впоследствии президент Академии наук Киргизской ССР.

После окончания школы Абидин Шакиров поступил в кооперативный техникум города Фрунзе (ныне Бишкек) по специальности бухгалтер. Затем, с 1960 по 1966 годы последовала учеба в московском институте советской торговли (специальность — бухгалтерия и анализ хозяйственной деятельности).

Свою трудовую деятельность Шакиров начал с должности бухгалтера потребительского союза Кара-Суйского района. Спустя почти двадцать лет он стал председателем правления потребительской кооперации Кадамжайского района Киргизской Республики. В этой должности Абидин Шакиров первым стал развивать международные торговые отношения с зарубежными странами на бартерной основе. Это позволяло перевыполнять плановые показатели на 140 – 160 процентов.

А что такое успешный кооператив в СССР? Это производство продуктов питания на базе местных сельхозтоваров, это закупка грибов, лекарственных трав, ягод, дикоросов у населения. Для жителей сел потребкооперация имела очень большое значение. Также Шакиров внедрил метод точечной внезапной проверки районных потребительских коопераций на базе анализа ключевых показателей эффективности подотчетных хозяйственных объектов. Схема позволила успешно бороться с различного рода «несунами» и прочими расхитителями народной собственности.

Новаторство киргизского председателя потребкооператива оказалось замеченным на самом высоком уровне. «Метод Шакирова» был внедрен по всему Советскому Союзу, что позволило увеличить экономические показатели. Указом Президиума Верховного Совета СССР Абидин Шакиров был награжден орденами Трудового Красного Знамени и Дружбы Народов.

Награда за труды

Орден Трудового Красного Знамени являлся во времена СССР очень почетной наградой. Его вручали за большие трудовые заслуги перед государством и обществом. Среди земляков Шакирова можно отметить, например, академика Курман-Гали Каракеева – четырехкратного кавалера этого ордена.

Увы, но спустя пятнадцать-двадцать лет все изменится. Заготовительные конторы, планы, награды за их перевыполнение – все канет в лету. На замену им придут акционерные общества, а наградой станет прибыль. И чем больше, тем ценнее будет эта «награда».

Однако и в новых реалиях Абидин Шакиров смог принести пользу народу и государству. В период с 1995 по 1998 год он работал генеральным директором Ош Базары (крупный рынок на территории второго по численности города Киргизии). Шакиров выступил за создание акционированных обществ между поставщиками и реализаторами сельскохозяйственной продукции на рынках страны. Это позволило бесперебойно обеспечить население качественной продукцией.

В 1998 году Абидин Шакиров вышел на пенсию, будучи Ветераном труда СССР. В 2020 году он скончался… В Киргизии до сих пор вспоминают его заслуги, говорят добрые слова.

Одна из улиц города Ош носит имя Аскара Шакирова. Это сын Абидина Шакировича. В 2010 году в этом населенном пункте произошли печальные события. Имело место кровавое боестолкновение между киргизами и проживающими здесь узбеками. По официальным данным, было убито 1200 человек. По неофициальным данным, число жертв доходило до 10 тысяч.

Аскар Шакиров, будучи в то время депутатом городского совета Оша, пытался разрешить межнациональный конфликт мирным путем. Однако он был убит. Посмертно Аскар награжден медалью «Эрдик» («За мужество») Кыргызской Республики.

Другие дети Абидина Шакирова также не посрамили имя своего отца, и также служат на благо своей Родины. Кубаныч занимается инженерным и горно-рудным делом. Гульнара является заместителем прокурора Чуйской области. Гульмира работает директором департамента лекарственного обеспечения и медицинской техники при министерстве здравоохранения Кыргызстана. Эльмира ведет фермерское хозяйство. Кылычбек занимал руководящие должности в коммерческих банках республики, был руководителем золоторудного производства. Нурлан, будучи сотрудником прокуратуры, занимался борьбой с наркоторговцами. Сейчас он собирается идти по стопам старшего брата – баллотируется в депутаты города Ош.