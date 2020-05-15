Хабаровский депутат от ЛДПР Соколов — злостный алиментщик

По информации Службы судебных приставов депутат городской думы Хабаровска Игорь Соколов накопил долгов по алиментам на полмиллиона рублей. В Следственном комитете зарегистрировали сообщение о преступлении. В частности, ответственность алиментщика по

статье 157 Уголовного кодекса — лишение свободы до одного года.

Жизнь без прикрас

Этого не было в рекламных плакатах во время выборов в хабаровскую городскую думу. Кандидаты предпочитают не рассказывать историю своей жизни, лишь радужные обещания раздают. Зато судебные приставы помнят всё. Не надо быть экспертом в области депутатской этики или журналистом-расследователем, чтобы зайти на сайт Службы судебных приставов.

Итак, Игорь Соколов, депутат хабаровской городской думы свежего созыва имеет долгов по алиментам более чем на полмиллиона рублей. Долг разбит на две части: исполнительный лист и судебный приказ. Первая сумма — 226 тыс рублей, к ней в «довесок» идут еще 350 тыс рублей. Долг активен, тянется еще с 2013-го года, на сайте горит желтая кнопка — опция «Оплатить».

Что о себе рассказал Соколов, когда пришел в городскую думу? Он — уроженец Владивостока, закончил целый институт менеджмента, бизнеса и права. Учредитель и директор компании Торговый дом «Агророста», занимается продуктами, напитками и сигаретами. Есть у него фирма и в Благовещенске, она занимается эксплуатацией жилого фонда.

Видимо, у депутата и бизнесмена Соколова дела идут из рук вон плохо, коли судебные приставы фиксируют у него в том числе и долги за услуги связи. И это тоже взыскивается с помощью силовиков. Ну и - алименты.

Наверное, устав от собственных жизненных неудач, Соколов решил пойти в думу. Чтобы налаживать как умеет жизнь хабаровчан. Но отчего-то промолчал, что он вплотную подошел к «уголовке». Бизнес и право — часть его образования, знает что делает.

Нам удалось дозвониться до депутата Соколова. Вот его ответ: «Наверное, это мои личные взаимоотношения внутри семьи. Это первое. Второе — я не общаюсь по телефону с журналистами, можете написать, изобразить согласно своего разумения. Если вопросов больше нет, до свиданья».

От себя заметим: уж коли дело алиментщика попало в руки судебных приставов и этим заинтересовался следком, это теперь немного не личное.

И эти люди запрещают нам

Чем же отметился алиментщик Соколов в думе не частным, но полезным для горожан? Не отдав долги своему ребенку, он полез в высокие материи. В группе других депутатов решил озаботится богатствами заммэра Хабаровска Андрюшина, мол откуда машины и квартиры у него. Депутаты даже обратились в прокуратуру и следком для получения, так сказать, правовой оценки деятельности чиновника. Себе, видимо, Игорь Соколов правовую оценку дать не захотел. Не сделали этого и его коллеги по партии ЛДПР и думе. Такая вот фракционная солидарность. Все вокруг — не очень, а мы — д' Артаньяны.

Ну и надо сказать, что Игорь Соколов ведь умные вещи привык говорить. Например, при рассмотрении городского бюджета-2020. Внимательно изучим все статьи расходов и доходов, говорил Соколов, и, внимание, «.<...>бюджет, который представлен нам, по сути - набор кодов и сумм. А каждая цифра предполагает раскрытие. Для этого и нужны узкие специалисты»

Есть предложение у меня к Соколову Игорю Викторовичу, 1971 года рождения, имеющего долги по алиментам на сумму более полумиллиона рублей. Узкие специалисты — судебные приставы — уже есть, каждая цифра раскрыта, это не набор кодов. Не пора бы исполнить собственный «семейный бюджет» и заплатить ребенку? И да, я не знаю кто за вас голосовал, Игорь Викторович. Может вас двигало могущественное лобби бизнесменов-алиментщиков и вы теперь им из думы помогать станете?

Александр Безденежных