Городской фестиваль в два хэштэга

Как стать частью общегородского события, не выходя из дома?

Чем только не занимались хабаровчане у себя дома в последние полтора месяца! Вынужденная изоляция не давала возможности реализовывать творческий, деловой, социальный и прочие виды потенциалов в привычных формах. На помощь пришла Сеть.

Изоляцию понемногу снимают. По крайней мере планы такие есть. Но есть и предположение, что многим понравилось реализовываться в режиме онлайн. И даже в случае полной победы над вирусом (ох, скорей бы!) сетевая активность этих многих вряд ли сойдёт на нет.

Специально для тех, кому есть что сказать или показать своему городу посредством социальных сетей и интернета вообще, мэрия Хабаровска, в преддверие Дня Рождения Города представляет

«Весь город. Онлайн»

Начиная с 15 мая и до 30 июня во всех соцсетях запускаются хэштеги #весьгородонлайн и #весьхабаровсконлайн. Жителям города предлагается ставить их к постам, в которых они раскрывают свои таланты. Что для этого надо сделать? Например, спеть о городе. Или снять прикольный ролик. Или поделиться кулинарным рецептом. Или рассказать о своей работе. Приветствуется любая активность, которую можно осуществить, не выходя из дома, и которой хочется поделиться с горожанами.

Достаточно показать или рассказывать о своей онлайн-активности, сделать пост в любой социальной сети, поставить хэштег #весьгородонлайн или #весьхабаровсконлайн и любой хабаровчанин автоматически становится участником Фестиваля.

Начиная с 30 мая жюри отберёт лучшие посты и публикации, и их авторы получат классные призы от Фестиваля.

В итоге мы создадим онлайн-свидетельство того, как хабаровчане, несмотря на непростое время, отметили День Города – 2020.

Своё участие в Фестивале уже подтвердили хабаровские артисты, художники, предприниматели и просто активные хабаровчане.

Итак, начинаем Праздник? С 15 мая проявляем себя в соцсетях, ставим хэштеги #весьгородонлайн и #весьхабаровсконлайн и выигрываем призы!