Изыди: таксисты убивают вирус серебром

По информации пресс-службы администрации Хабаровска официальные перевозчики используют несколько способов борьбы с коронавирусом.

В ходе рейда чиновники выяснили, что водители такси не только обрабатывают салон санитазейрами, но и распыляют в машине жидкость «Туман». В салон с помощью системы кондиционирования попадают ионы серебра, способные убить инфекцию.

На территории одной из автобаз для таксистов на базе автомойки открыт пункт обеззараживания. Регулярной обработке подвергаются лишь машины легальных перевозчиков.

«Сейчас в Хабаровске действуют 7 агрегаторов транспортных компаний, предоставляющих услуги такси через Интернет или по телефону, на линиях работают 24 официальных перевозчика, в автопарке которых насчитывается более 4-х тысяч машин: именно эти авто и подвергаются тщательной обработке. Гарантировать же стерильность на борту у так называемых таксистов-«бомбил» практически невозможно. Как отметили в городском профильном управлении, рейды по проверке хода обеззараживания таксомоторов будут проходить еженедельно»