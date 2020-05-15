Tоп Khv.md: мусор, Коршунов и бабки

Обзор новостей «Молодого дальневосточника ХХI век», вызвавших за последнее время наибольший резонанс

В редакцию поступила жалоба о свалке на улице Лермонтова, в районе «Платинум Арены». Помойка регулярно расползается по спальному сектору. Люди, понимая, что пятак с отходами критически переполнен, прячут пакеты с мусором где придется: за гаражами и трансформаторными будками. Обеззараживающим порошком «тухлое место» никто не посыпает.

Вся это мусорная красота находится в районе, за который отвечает УК ЖКХ «Сервис-Центр». А еще люди жалуются, что крыши текут у них благодаря Сервису и его Центру. Сверху льет, снизу воняет, внутри — неповторимые уборщики, одежду которых хочется сжечь, а их самих отправить в хлорный душ.

khabarovsk_27reg «По любому тоже Путин виноват».

garzmananna091965 «Слава коммунальным службам! Весь город в дерьме».

evseenko9357 «На Союзной каждую неделю такая гора мусора. 27-й квартал, район остановки Заводская».

aaaanubissss «Да там не все так просто. Мусорка не рассчитана на такое количество потребителей, при этом на мусорку выносят свои отходы все близлежащие кафе и магазины. Одно из кафе отличилось тем, что вытаскивает свой мусор под покровом ночи, лишь бы сэкономить на своих расходах. Я уже молчу про подземный мешок для мусора, который непонятно зачем закрыли под замок, видимо, он только для избранных и это только верхушка айсберга всей этой проблемы».

er_agentus «А кто навалил?»

Выгнали на мороз

Евгения Коршунова выгнали из дома-интерната для престарелых и инвалидов №1. Зашли в комнату, покидали в мешки вещи, затолкали в автобус. Привезли во двор на Пятой площадке и бросили. Поводом к выселению стал приказ директора КГБУ «Хабаровский ДПИ №1» Казакова.

«22 марта, — говорилось в нем, — получатель социальных услуг Коршунов самовольно покинул интернат, тем самым нарушив карантинный режим, установленный приказом директора от 18.03.2020 «О мерах по профилактике распространения коронавирусной инфекции в КГБУ». Далее в приказе описывалось, что по прибытии в ДПИ Евгений отказался пребывать 14 дней в изоляции, а напротив, еще несколько раз уходил и возвращался, чем подвергал опасности жизнь и здоровье проживающих».

tatianakhv12 «Складывается мнение, что заведующие интернатов сами люди неадекватные, это сколько ненависти у них к людям, даже если он нарушил. Ну не на улицу же».

2510elena_berezina «@tatianakhv12 да, именно на улицу, освобождают для кого-то, видимо, место».

dmitriy_bakalov «Судить нужно по справедливости, а не на эмоциях. Человек проживал там, где вся группа риска (старики). Проживал за государственный счёт. Поэтому полагаю, что было бы правильным соблюдать регламент данного заведения (со своим уставом в чужой монастырь не ходят) и не подвергать опасности заражения остальных. А тут получается, что человек наплевал на все и на всех, его выгнали, и он прикинулся бедной овечкой. Считаю, что ему нужно не через жалость и общественников пытаться заставить директора интерната вернуть его обратно, а идти к директору и извиниться за своё поведение, а тот, может, и пойдёт навстречу!»

allavladimirovnabren «Куда смотрит власть, что за беспредел! Их надо посадить».

Деньги для кастелянш

В правительстве Хабаровского края создан специальный перечень сотрудников медицинских учреждений, которые работают с пациентами, больными COVID-19. Этим людям в зависимости от занимаемой должности выплатят от десяти до пятидесяти тысяч рублей.

В перечень входят следующие сотрудники: врачи-эпидемиологи, ​ специалисты, осуществляющие лабораторную диагностику коронавируса, работники патолого-анатомических отделений и судмедэкспертизы, сотрудники, выполняющие противоэпидемические мероприятия при въезде на территорию Хабаровского края, водители, осуществляющие перевозку медработников, а также дезинфекторы, кастелянши, няни, буфетчики и уборщики помещений, где лечатся пациенты с COVID-19. Выплаты им начислят с 1 апреля.

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vamurtaz «Младший и средний персонал более близко работают с зараженными и риск заразиться в разы больше. Это факт, особенно с тяжелыми. Так что дележка здесь не уместна, всем одинаково должны платить! И повышенную в разы страховку родственникам выплачивать тем медикам, кто умер, заразившись этой гадостью!»

malishev11.0770 «А сотрудникам полиции что-нибудь полагается?»

ingilisovna «Да средний персонал возьмет и не выйдет на работу, вот на фиг не нужна эта добавка мизерная в 25.000 и всё! Врачи со своей добавкой в 80.000 не спасут ситуацию. Почему всем, кто работает с вирусом, не дать одинаковую сумму?»

Андрей Канев