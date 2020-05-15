По льду Хрульков летал как "торпедо"

В этом году Георгию Хрулькову, патриарху армейской команды из Хабаровска по русскому хоккею, одному из первых ее игроков исполнилось бы 100 лет. Интересно, что до недавнего времени многие считали, что Георгий Иванович родился 15 марта 1920 года (эта дата была прописана даже в Большой хоккейной энциклопедии). Но это не так: выяснилось, что по какой-то нелепой случайности легендарному спортсмену прописали дату рождения его… супруги.

Между футболом и русским хоккеем

Свою спортивную карьеру Жора Хрульков, страстно увлекавшийся футболом и хоккеем с мячом, начинал во Владивостокской заводской команде «Судостроитель». Бок о бок рядом с прославленными тогда игроками Василием Дорониным и Дмитрием Сергиенко, имевшими за плечами выступление в составе киевского «Динамо».

Кстати, в грозовом 1937-м эта дружина, в составе которой был и 17-летний Хрульков, дебютировала в первенстве СССР по футболу.

Примерно тогда на паренька обратил внимание начальник школы шоферов тыловой базы Тихоокеанского флота подполковник Владимир Смолко, являвшийся страстным поклонником спорта. Поэтому, когда Хрулькову вышел срок идти в армию, расторопный офицер сделал все, чтобы талантливый спортсмен оказался в его распоряжении.

С выбором флотское начальство не прогадало. Ведомая Хрульковым команда школы шоферов громила соперников «налево и направо». Причем как на футбольном, так и на хоккейном полях. Не случайно, что именно «шофера» составляли костяк флотской сборной для участия в межведомственных соревнованиях.

А потом грянула Великая Отечественная война, которую Георгий Хрульков прошел «от звонка до звонка» в звании мичмана (проще говоря — старшины) и завершил кавалером ордена Красной Звезды и ордена Отечественной войны II степени.

Боевые действия для Хрулькова закончились в августе 1945-го, а уже осенью того же года в составе сборной команды ТОФ он отпраздновал успех в чемпионате Военно-морского флота СССР по футболу.

Нужно отметить, что природа щедро одарила Георгия Ивановича: Хрульков являлся настоящим самородком, будучи одинаково талантливым как в футболе, так и в хоккее.

По признанию его бывшего одноклубника по команде хабаровского ОДО, в будущем известного арбитра Анатолия Руденкова, Хрульков обладал невероятной скоростью и фантастическим дриблингом.

«Он летел как «торпеда», и попытка остановить его в момент атаки зачастую выглядела делом бесперспективным», — вспоминал Руденков.

За Хрулькова похлопотал сам Малиновский

Долгие годы Хрульков успешно совмещал оба вида спорта, будучи бесспорным лидером и там и там. Сложись звезды иначе, окажись Хрульков где-нибудь поближе к Москве, он вполне мог бы добиться всесоюзного, а может быть, и мирового признания. Подобно другому «многостаночнику» — знаменитому Валерию Маслову. С другой стороны, получись оно так, Хабаровск, возможно, не получил бы славную армейскую дружину.

Однако вернемся в первые послевоенные годы. 1945-1947 гг. - звездное время для Хрулькова во Владивостоке. Его команда «шоферов» безраздельно царит в гарнизонном и городском первенствах.

В этот момент в команде появляется еще один будущий «хабаровский армеец» Николай Ратников. Трио Хрульков – Захаров – Ратников лучшее среди хоккеистов-тихоокеанцев. Но на первом месте Хрульков! Ему даже посвящают стихи в гарнизонной газете.

Ну а как же Георгий Иванович оказался в Хабаровске? В 1947 году, после того как хоккейная сборная команда Тихоокеанского флота (ТОФ) с блеском выиграла первенство Вооруженных сил СССР в Кирове, Хрульков и еще несколько его сослуживцев были переведены в Хабаровск.

Как гласит легенда: руку к этому приложил сам маршал Р.Я. Малиновский, который мечтал сделать в городе на берегах Амура сильную хоккейную команду.

Современники Хрулькова были единодушны во мнении, что своим становлением и будущими победами армейская команда Хабаровска была обязана именно ему.

Георгий был не только виртуозным мастером, зачастую способным в одиночку решить исход матча, но и талантливым тренером.

«Больной» появился и тут же забил

Официально Георгий Иванович возглавил команду только в 1956 году, после того как завершил спортивную карьеру. Однако фактически руководил командой с момента появления в ней. Большинство прежних наставников являлись таковыми лишь номинально, как правило, исполняя исключительно административные функции.

Вот один пример. Как-то перед очередным матчем на первенство РСФСР наставник дальневосточников Иван Кочетков изрядно «принял на грудь» и в качестве предматчевой установки… намертво закрылся в гостиничном номере. Что делать? Всю ответственность за результат той встречи взял на себя капитан команды Георгий Хрульков, собравший партнеров и давший необходимую игровую установку. В труднейшем поединке армейцы победили с минимальным перевесом.

Или вот еще эпизод. В 1949 году на игру во Владивосток хоккеисты ОДО отправились без травмированного капитана. Однако Хрульков, несмотря на категорические запреты врачей, из госпиталя… сбежал и, купив билет на поезд, ринулся на подмогу своим!

«Больной» появился на стадионе в конце первого тайма, когда хабаровчане «горели» — 0:1, вышел на замену после перерыва, сумел провести два безответных гола и помог выиграть своей команде.

Дальневосточный стиль

За долгие годы тренерской работы в армейском клубе на счету Георгия Ивановича оказалось немало тактических новинок, взятых потом на вооружение многими командами страны.

Одна только его игровая формула «все в нападении — все в защите» в свое время порядком прибавила головной боли тренерам соперников, войдя впоследствии во многие справочники по русскому хоккею как понятие «дальневосточный стиль».

Особо отмечались его человеческие качества. Современники единодушно отмечали его открытость, доброжелательный характер, порядочность.

Вот что рассказывал позднее Михаил Ханин, один из лучших нападающих команды второй половины 60-х — начала 70-х годов прошлого столетия, а позднее наставник армейской команды:

- Нас, парней с первой щетинкой усов, было в команде немало, если не большинство. Георгий Иванович относился к нам строго, но очень внимательно, заинтересованно. Как отец. Однажды, при случае, даже у моей мамы в Балашихе побывал. Поговорил с ней, и она согласилась отпустить меня с ним хоть на край света…

Хрульков был из той плеяды тренеров-практиков, которые могли не только лично показать любой прием, но и за счет богатого опыта и интуиции по полочкам разложить любую игру. Умел до тонкостей объяснить самую сложную ситуацию на поле, четко поставить задачу каждому исполнителю.

Трибуна имени легенды

Увы, окончание карьеры для Хрулькова получилось печальным. По неизвестным причинам харизматичный специалист так и не удостоился надлежащего поощрения со стороны армейского руководства.

В то время как его подопечные практически ежегодно повышались в званиях, сам Хрульков так и остался скромным мичманом. А ведь именно при нем весной 1964-го наши хоккеисты впервые завоевали серебряные медали чемпионата СССР, а еще через год стали бронзовыми призерами.

Правда, после двух медальных сезонов клуб замкнул квартет сильнейших, и этот шаг назад армейское руководство Георгию Ивановичу не простило.

Развязка наступила в канун чемпионата страны-1966/67. В то время как имя Хрулькова уже было внесено в заявочный список в качестве ее главного тренера, наверху приняли решение о смене наставника, пригласив в Хабаровск бывшего подопечного Хрулькова — 33-летнего Анатолия Панина.

Хрульков ушел из клуба тихо и практически незаметно. А ведь ему было всего 46 лет. Самый, как говорится, тренерский рассвет…

Поговаривали, что жил известный тренер довольно скромно — в частном секторе на окраине Краснофлотского района. Умер он в 1999 году в 79-летнем возрасте, так и не получив положенных ему лавров.

И все же справедливость восторжествовала. Нет, уважаемому специалисту (пусть даже и задним числом) не присвоили звания заслуженного тренера. Но зато одна из трибун арены «Ерофей» носит имя Георгия Хрулькова, а это, согласитесь, дорогого стоит. Значит, Иваныч не забыт.

Владислав Махов