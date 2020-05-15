Чекисты взяли снайперов на «растяжке»

Двое военнослужащих Окружного учебного центра ВВО приговорены к штрафам за использование муляжа взрывного устройства в расположении части, сообщает пресс-служба УФСБ по Восточному военному округу.

Следствие установило, что два снайпера-контрактника установили устройство, имитирующее «растяжку» на входе одной из казарм учебного центра и наблюдали за действиями командования и личного состава.

За это развлечение Хабаровский гарнизонный суд приговорил обоих военнослужащих к штрафам по 30 и 20 тыс рублей. Обвиняемые были признаны виновными по статье 207 УК России — «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»