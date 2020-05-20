Правительство Хабаровского края не может обеспечить население дешевыми продуктами

Власти региона заявили - сдерживать рост цен будут и сделают все, чтобы избежать необоснованных скачков. Но всё же полностью избежать удорожания товаров не смогут. Вот такой ресурс, на этом возможности оказались, как мне кажется, исчерпаны. Потому что такая привычная успокоительная формула в условиях пандемии не сработает

Болезнь роста

У людей нет денег, непонятно, что будет с работой. И разговоры в духе «цены сильно расти не станут, но всё же будут расти» - это, простите, в условиях коронавируса лишь еще больше разозлит население. Зарплата не увеличивается даже на размер ежемесячной инфляции, её нет совсем.

Север Хабаровского края здесь — как всегда лакмусовая бумажка. Как справилось региональное правительство на традиционно самом тяжелом фронте, как выдержало экзамен в условиях вирусной чрезвычайной ситуации?

«Показательное выступление» экономического блока руководства региона, судя по новостям закончилось провалом. Охотск. Лимоны — тысяча рублей кг, яблоки — более семисот рублей, литр молока — 372 рубля, стоимость банки тушенки из конины доходит до 231 рубля.

Обычно цены в Охотске бесятся в зимний период, когда продовольствие и другие грузы сюда можно довезти лишь самолетом. Но еда не подешевела и с открытием навигации, даже наоборот. Яблоки в период природной «изоляции» стоили 380 руб за кило, теперь вот — 700.

Крайне сложный район, где и в обычное безвирусное время люди живут от завоза к завозу. Тут еще добавилась пандемия со всеми вытекающими ценами. А год назад на «северах» взлетели цены на хлеб и пекарни оказались на грани разорения и закрытия. Не везет системно и стабильно.

Взять бы и похвалить наше «народное правительство», да не за что. Потому что, в случае с социально важной едой приз уходит в соседний регион. В Приморье в условиях пандемии заработала краевая программа «Доступное Приморье», простите за тавтологию. Цены на социально значимые продукты питания в 18 муниципалитетах снизили на 20-30 процентов.

Мясо, молоко, овощи, бакалея — всё помечено специальной оранжевой этикеткой. Дешевой едой торгуют в 150 магазинах, и набор продуктов будет увеличиваться, судя по заявлению местного министра промторга.

Что касается возможностей Приморья и Хабаровского края, бюджеты вполне сравнимы. Дело лишь в отношении к людям и в наличии экономической программы. Популизм-не популизм, но когда мясо в условиях жесткого кризиса дешевеет на треть, это очень хорошо.

Многоразовый лакмус

Почему я вспомнил про хабаровский «северный» хлеб? Стратегии то пишутся в одних и тех же кабинетах, и за благополучием людей следят одни и те же люди. И если вчера было почти на грани, а сегодня, когда вирус «съел» зарплату, всё повторилось и цены вылезли вместе с глазами, то о какой социалке тогда говорить? Системный ахтунг.

Думаю, что краевая модель «сдерживания цен» - разговоры для галочки. Надо показать и людям и федеральной власти, что губернатор с командой держат руку на пульсе. Стандартная и привычная прелесть момента — изображение деятельности.

Только вот от безумного количества совещаний и всяческих мониторингов доступной еды в магазинах не добавляется. Je suis партия холодильника, уж простите.

Александр Безденежных