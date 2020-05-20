Медикам оплатят все дни работы с зараженными COVID-19

Правительство России приняло решение оплачивать медперсоналу все дни работы с больными коронавирусом, почасовых «тарифов» больше не будет.

Такое заявление сделал министр здравоохранения России михаил Мурашко.

«Во избежание злоупотреблений правительство уточнило, что основанием для назначения выплат служит сам факт такой работы. Врачи, непосредственно работающие в стационарах с людьми, у которых выявлена коронавирусная инфекция, получают по 80 тысяч рублей в месяц, фельдшеры и медсестры – по 50 тысяч рублей, младший медперсонал – по 25 тысяч рублей в месяц. Для врачей скорой помощи, работающих в составе бригад, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом, предусмотрены выплаты по 50 тысяч рублей. Фельдшерам, медсестрам и водителям экипажей скорой помощи полагается по 25 тысяч рублей в месяц», — уточнил министр.