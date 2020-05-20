Чтоб росли как напуганные

В майские праздники, в перерыве между посадками, случилось вдруг мистическое настроение

Видимо, намеки коллег на одну из майских ночей даром не прошли. А может, насмотрелась на игру внуков у костерка. По какому принципу работает детский заговор «Куда фига, туда дым!» и непонятно, и удивительно. Но ключевое слово – «работает». Ну, значит, и от других садово-огородных ритуалов не исключен положительный эффект.

Во всяком случае добрым словом атмосферу не испортишь, а вот пребывание на участке можно превратить в подобие сказки, почувствовать себя огородной феей и, в конце концов, вырастить столько тыкв, чтоб хватило обменять на карету. (Главное, чтоб не скорой помощи.)

Дачному волшебнику понадобится белая полотняная рубаха. Мы, конечно, более привыкли носить «что-нибудь немаркое» или «совсем еще годное», но это, право, не совсем разумный выбор. На белое солнце, комары да гнус меньше нападают, в натуральных тканях дышится легче, а тем более ткани с полотняным переплетением лучше пропускают воздух, ну и настроение в белом, согласитесь, лучше. А настроение для волшебника – очень важный момент. Ведь придется делиться доброй энергией.

Еще нужна волшебная палочка – сойдет обычный прутик. С ним ходим по саду-огороду. Весной, до цветения, ударяем по деревьям: «Деревце, проснись, к жизни пробудись, цветом плодоносным покажись». Им же пугаем, легонько постукивая, огурцы да помидоры на заходе солнца: «Чтоб не было пусто, роди густо».

Высаживая рассаду в подготовленные и пролитые лунки, делают так. Берут в руку одновременно три саженца и произносят: «В Ерусалиме дождь, в Ерусалиме беда, а у меня – гряда. Как посажу в нечет – так все и растет. Сажу в грязь и буду как князь». Стоит обратить внимание на то, что в гряду высаживают нечетное число саженцев.

Можно, пересаживая кустик в землю, представлять его выросшим, красивым, плодоносящим. В этот момент проговаривают про себя: «Коли ты не больной – расти большой. Нет, ты не больной, значит, вырастешь большой». Растение при этом держат в левой руке, а высаживают на заходе солнца.

Есть и другой заговор при высадке рассады: « Помоги, землица-мать, хороший урожай взять, чтоб зеленело и росло и прок великий нам принесло!»

Народная примета советует: перед тем как сеять морковь, схватиться правой рукой за толстый кол или собственную лодыжку: «Роди, моя морковь, как тот кол или моя лодыжка. Корень к корешку, вершок к вершку. Пусть будет сей корень крепок».

А что народная любимица капуста? И для нее слова имеются: «Не будь голенаста, будь пузата, не будь пуста, будь густа, не будь красна, будь вкусна, не будь стара, будь молода, не будь мала, будь велика». И пусть растет, а то как же без щей? Кстати, капусту в четверг не сажают, чтоб червь не поел.

Сажая картофель, когда кладете клубень в лунку, говорите: «Родись, картошка, крупна и велика, рассыпчата и бела. Копать тебя — не перекопать, носить тебя — не переносить».

И да, во время посадок ничего не одалживают, стараются не работать, когда кто-то пристально смотрит, и перед выходом на «посевную» наступают правой ногой на левую.

Ночуете на даче? Обратите внимание на утро новолуния. На заре проделайте нехитрую зарядку, повернувшись лицом к солнцу, протяните вверх руки. Пока тянете, приговаривайте: «Утренняя зорюшка, забери с моего огородишки насланное горюшко! Пускай мои огурцы растут, как молодцы, капуста, как бочка, морковка-девица румянится! Будьте, мои слова, крепки и лепки отныне и довеку. Аминь!».

Над народными приметами, конечно, можно смеяться. Но в соблюдении ритуалов есть некий психологический эффект. Творя волшебство, мы настраиваемся на успешную работу.

Так что магических нам урожаев!

Ирина Северцева