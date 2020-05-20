Тесто вместо тестов

Комсомольчанка отказалась сдавать анализ на COVID-19. Ей заблокировали доступ на работу

Кто-то верит в существование Деда Мороза, кто-то в НЛО, кто-то и вовсе божится (бывали такие случаи), что встречал Новый год в летающей тарелке. Еще модным поветрием стало отрицание прививок и уверенность в существовании мирового закулисного заговора, виновного в возникновении эпидемий. Роль тайного кукловода, как правило, отводится США, семиты либо семитам в правительстве США.

Вот о СССР, который когда-то действительно реально влиял на судьбы многих государств, вы подобного не услышите. Потому что все знают – Страна советов такими нехорошими делами заняться не могла, ибо там круглосуточно светило солнце, все были друг другу братьями, деверями и вуями, а городские канализации наполнялись исключительно розовыми сердечками. А то, что колосс с треском рухнул, так это семиты устроили, пролезшие-таки в правительство.

Казалось бы, наступил XXI век, и вот, наконец, торжественно воссиял разум и скепсис! Ведь очевидно – любую информацию можно проверить в Интернете, все и обо всех там можно найти, подумать, сопоставить и проанализировать. Но, как выяснилось, мы недооценивали избирательность человеческого мозга. У некоторых людей он просто стал отфильтровывать факты, которые ему неудобны.

Комсомольчанка Марина Токарева считает, что тесты на коронавирус вредны и опасны. Поэтому своим жизненным принципом она провозгласила отрицание сдачи анализов на COVID-19. Это ей уже аукнулось.

Женщина трудится оператором на местном нефтеперерабатывающем заводе. Руководство предприятия организовало массовую проверку своих сотрудников на коронавирусную инфекцию.

«Эта процедура добровольная, поэтому я на основании федерального закона №323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» написала на имя директора отказ, — рассказывает Токарева. – У меня отказ не приняли. Тогда я его послала по почте с уведомлением. На работу я должна была выйти 13 мая. Перед этим меня вызвал начальник и стал всячески на меня «давить». Я завила, что не буду сдавать тест. В результате мне прислали служебную записку об обращении в службу безопасности».

Следом руководство КНПЗ выпустило указ о переводе Марины Токаревой на 2/3 зарплаты (а также рекомендовали ей самоизоляцию) вплоть до прохождения процедуры сдачи анализов на COVID-19. Когда оператор пришла на работу, то обнаружила, что ее пропуск заблокирован. Она сняла об этом видео и выложила в соцсети. Своим следующим шагом женщина назвала обращение с заявлением в прокуратуру и Роспотребнадзор.

«Видимо, они [руководство нефтеперерабатывающего завода] боятся своего начальства больше, чем нарушить закон, я только так это понимаю», — резюмирует Токарева.

Слухи

Но что мешает спокойно сдать кровь на анализ? Ведь это не самодурство и не прихоть местных начальников. В мире все-таки бушует пандемия!

Токареву возмущает, что добровольную, по ее словам, процедуру сдачи теста ей навязывают насильно. В стране не введена чрезвычайная ситуация, значит, ни к чему людей принуждать нельзя, считает она.

Также комсомольчанка убеждена во вредности и бесполезности тестов. По словам Марины Токаревой, США уже однажды отправили в Великобританию данные медицинские изделия, которые были «чем-то заражены». А тревогу никто не бьет, потому что, дескать, стараются замалчивать неудобную информацию. Источником подобных «сведений» она называет слухи, просмотренные в Интернете ролики и мнения неких «специалистов» и «профессоров».

«Помимо направления, которое мы должны были собственноручно заполнить, также требовалось заполнить согласие на обработку персональных данных, — говорит Токарева. – Там был пункт о передаче этого согласия трансгранично. Это как? Это наши данные, получается, за границу будут передаваться?»

К слову, согласие на обработку персональных данных сотрудники КНПЗ давали ООО «Диагностический центр «Лабораторная диагностика – Асклепий». Полученная информация наверняка будет использоваться в первую очередь с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции. Которая сейчас затронула весь мир. Потому и слово «трансгранично» присутствует.

И да, такие согласия мы за всю жизнь заполняли и будем заполнять немало. Странно этого бояться в эру, названную «информационной». Ну или придется додумывать, что в руководство комсомольского нефтеперерабатывающего завода пролезли семиты, стремящиеся похитить драгоценные персональные данные работников предприятия.

Отруби и прививки

В общем, на этом статью можно было и закончить, если бы не любопытные факты, которые мне поведала в конце беседы Марина Токарева. Как выяснилось, женщина выступает еще и против прививок. Настолько, что запретила врачам ставить их своему внуку.

«Я считаю, что прививки, которые ставили в советские времена, были совершенно другие. Они были, можно сказать, безобидными по сравнению с современными. Почитать состав современных прививок – мне просто страшно становится. Чего там только нет! Даже вещество, которым трупы консервируют. Я уже обожглась на прививке своей дочери настолько, что внуку мы просто отказались их делать».

У дочери Марины Токаревой в детстве был диатез. Состояние ребенка ухудшалось: появилось тяжелое дыхание, затем приступы астмы. По словам Токаревой, во всем были виноваты прививки, которые врачи ставили ее дочери. Следующее поколение она постаралась оградить от вакцинации.

«У внука появилось несколько пятнышек – дерматит, — рассказывает Токарева. – Нам выписали гормональную мазь. Я говорю дочери: подожди, не мажь, будем простыми мазями пока мазать. Когда подрастет, отруби ему станем давать, у него все пройдет. Отруби стали давать – все у него прошло».

Мир иллюзий

Чем закончится история с трудоустройством Марины Токаревой, неизвестно. Однако мы однозначно против репрессий. Я считаю, что руководство нефтеперерабатывающего завода не должно лишать зарплаты или увольнять своего сотрудника. Думаю, в этом противостоянии вполне возможен какой-то альтернативный вариант. И стороны его, надеюсь, найдут.

А вот что делать с миром иллюзий? В этом мире детей от полиомиелита и кори, наверное, тоже лечат отрубями (сырыми или в виде теста, уж не знаю). Здесь лучшие умы не спасали человечество от страшных болезней, поэтому не было драгоценного опыта, благодаря которому последующие поколения учились ценить жизнь и здоровье. Здесь никогда не существовало Авиценны или Гиппократа, Галлера или Амбруаза Паре, Пирогова или Боткина. Нет вакцин и лекарств – кругом растут лишь подорожники и лопухи.

И специализированных медицинских сайтов здесь тоже нет. Где о диатезе тоже кое-что написано: «Диатезы ни в коем случае не должны расцениваться как болезнь. Правильнее трактовать диатезы как аномалии конституции (нарушения физиологической адаптации), сопровождающиеся неадекватным ответом организма на обычные воздействия (раздражители) окружающей среды.

Более частое возникновение некоторых заболеваний при диатезе наблюдается лишь при неблагоприятном стечении многих факторов — нерациональном режиме дня ребёнка, погрешностях в питании (особенно при перекармливании), неправильном уходе, частых инфекционных заболеваниях».

Андрей Канев