Плацебо за «полтора рубля»

В хабаровских магазинах стали продавать тесты на коронавирус за 1500 рублей

Изделие представляет собой сам тест, иголку, специальный раствор и спиртовую салфетку. Следует проколоть палец иглой, поместить на тест каплю крови, сверху немного полить раствором. Результат показывается через 15 минут в виде полосок. Если одна – нет болезни, если две – коронавирус.

Стоимость таких тестов составляет 1500 рублей. Страной-изготовителем является Китай. Но технология придумана в Бельгии, уверяют продавцы. Сертификат тоже имеется. Тем не менее данные системы официально не зарегистрированы в России. И специалистам их результаты ни о чем не говорят. Для хабаровчан тесты больше играют роль плацебо. Но покупают их достаточно активно.

Серьезный анализ на COVID-19 делается по-другому. Во-первых, забор берется из носоглотки. Во-вторых, исследование проводится около восьми часов. И сроки ожидания результата гораздо дольше. Причем даже если коронавирус изначально проявил себя, его, с целью избегания ошибки, передают в лабораторию Роспотребнадзора для дополнительного исследования.

Поэтому можно сделать вывод, что тест за 1500 рублей больше сувенир, чем медицинский препарат.

Игорь Свинников