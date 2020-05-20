Гороскоп 20-27 мая: За закатом - рассвет





Карта недели – «Все умею, все могу»

На этой неделе вы с удовольствием возьметесь за любое, даже очень сложное дело. Возможно, выйти победителем из абсолютно любой ситуации у вас не получится, но в трудный час вы получите помощь от того, на кого и рассчитывать не могли.

Овен – «Важен ли?»

Вас буквально разрывают на части, вы, как супергерой, нужны и тут и там. Вот только извлекаете ли из всей этой деятельности пользу вы? Задумайтесь, может, вас просто используют для получения собственной выгоды, а вы лишь фигурка на шахматной доске...

Телец – «Слушай себя»

Вам хочется верить в то, что совсем скоро испытания, уготованные судьбой, закончатся. В свою законную силу вступит светлая полоса жизни, но это не совсем так. Для того чтобы преодолеть возникшие проблемы, вам необходимо начать прислушиваться к внутреннему голосу. Ваша интуиция уже устала кричать об опасности, но вы в силу своей самоуверенности ее не слышите.

Близнецы – «Начать сначала»

Вам кажется, что вы добились уже достаточных успехов и о большем нельзя и мечтать, однако в скором времени ситуация изменится. Вам поступит предложение о кардинальной перемене места деятельности. Не спешите отказываться, быть может, настало время все бросить и начать путь сначала, но уже в другом качестве.

Рак – «Навстречу страху»

Вашей помощницей на этой неделе станет логика. Пораскинув мозгами на досуге, вы примите такое решение, о котором раньше даже подумать было страшно. Не бойтесь рисковать, любое решение, которое в состоянии изменить вашу жизнь, будет правильным.

Лев – «Дела сердечные»

Ваша душевная боль потихоньку проходит. Возможно, человек, с которым вы расстались, внесет некую надежду на развитие отношений, однако в этом случае стоит прояснить все недоразумения и решить конфликт. Тогда в вашей жизни появится новый стимул, способный воодушевить и излечить вас.

Дева – «По течению или против»

Вы перестали контролировать ход вещей. Возможно, вы приняли ошибочное решение в прошлом, последствия которого дают знать сейчас... Ситуацию еще можно изменить, однако вам необходимо ответить на самый важный вопрос: достаточно ли у вас сил, чтобы плыть против течения?

Весы – «Материалист»

Вы чересчур много думаете о собственной выгоде, не замечая препятствий и проблем, которые, если не решать, ухудшат ситуацию. Возможно, нехватка материальных средств мешает достижению вашей цели. Чья-то жадность повлияла на ход событий и принесла проблемы.

Скорпион – «Береги»

На этой неделе постарайтесь умерить свои аппетиты и не тратить крупных сумм. Обдумывайте каждый поход в магазин, не транжирьте. В противном случае вам придется искать приятелей, у которых можно будет занять до зарплаты.

Стрелец – «Выбирай важное»

Перед вами непростой выбор - слишком много нюансов и составляющих и учесть все очень непросто. Вы не уверенны в своих действиях, так как сердце говорит одно, а разум совсем другое. Для того чтобы все сделать правильно, нужно разграничить задачи и расставить приоритеты, далее делать все по очереди.

Козерог – «Учись»

Сейчас самое время удачно применить свои таланты и навыки, что будет щедро материально вознаграждено и принесет удовольствие от процесса выполнения работы. Возможно, вам предстоит научиться чему-то новому. Развивайте свои навыки без опаски - вся информация будет легко и качественно восприниматься и запоминаться.

Водолей – «Путь»

Ваши опасения попасть в зависимость не беспочвенны. Вы очень быстро втягиваетесь в процесс, и извлечь вас оттуда практически невозможно. Только если этот процесс не отвергнет вас сам. Задумайтесь, к чему вы идете и с кем рядом вы находитесь.

Рыбы – «Правильные мысли»

Сейчас самое время обрести веру в себя, ваша терпимость и мягкость помогут в решении любой проблемы. Вы сбалансированы и способны отразить любой негатив, направленный против вас. Направьте свои негативные мысли в нужное дело и сможете добиться успеха, не навредив при этом близким.



