Правительство Хабаровского края влезло в рекордные долги

Благополучие в регионе уходит в минус: своих денег на поддержание жизни у правительства не хватает. В мае госдолг Хабаровского края достиг небывалых ранее ни при одном губернаторе почти 58 млрд рублей. Это значит, что денег у правительства будет едва хватать на содержание медицины, здравоохранения, образования и проч. Ни о каком развитии речь уже не идёт

Платежом красен

Здесь важны точные цифры, чтобы понять масштаб финансовой катастрофы. Госдолг Хабаровского края по данным минфина России в мае составил 57 млрд 926 млн рублей, мы в плюсе ещё на 4 млрд. Вот что заявляли в руководстве региона по итогам прошлого года.

«Госдолг мы потихонечку сокращаем, и за 2019 год на 2 млрд рублей мы его сократили. Край должен развиваться, мы должны строить больницы, школы, дороги, авиационное сообщение. Поэтому основная задача - рост собственных доходов, сокращение дефицита бюджета».

Новое правительство у нас появилось осенью 2018-го. Тогда долг был всего 49 с половиной миллиардов, теперь же — мы скоро разменяем шестой десяток. Чтобы было понятней, весь бюджет Хабаровского края-2020 — 108 млрд рублей, то есть долгов у нас почти на две трети всей казны.

Как это работает в отношении людей. Из общей суммы бюджета край Х рублей должен потратить на повседневку: правительство оплатит себя(там каждый год около 10 млрд на функционирование чиновников), денег выделят всем важным отраслям, чтобы не сдулись, что-то оставят в резерве, но немного. Чтобы уравнение сложилось красиво, должен быть еще Y, деньги на развитие предприятий, новые масштабные стройки, дороги опять же. Человек, принимая решение жить в Хабаровском крае долго, знать должен: с работой проблем нет, зарплата достойная, ЖКХ не убивает семейный бюджет и т. д.

Этого не случится, к сожалению. Потому что регион работает для того, чтобы отдать долги, лишних денег на улучшение жизни нет совсем и приходится еще занимать, чтобы все вокруг не встало колом. Недавний пример — сотрудники онкологической клиники в Комсомольске-на-Амуре пишут сотни писем в региональный минстрой с просьбой залатать крышу. А во время дождя квалифицированные врачи бегают с ведрами и тряпками и спасают операционные. Это шок-контент, можете гуглить. То есть, не хватает денег, чтобы ликвидировать многолетние дыры. Ни о каком светлом, «одобренном народом» будущем речи нет.

Тут есть одна важная деталь, партийная. Новая «партия власти» - ЛДПР — по долгам и темпам их наращивания переплюнула единороссов. Никакого ангажемента — вся калькуляция выше.





Допустим, что

Давайте на секунду предположим, что правительство Хабаровского края сознательно погрязло в долговой яме, чтобы вытащить регион из пандемии. Ну, мало ли, масок бесплатных раздать, еды бедным закупить, снизить цены на продукты и компенсировать торговым сетям потери. Но этого не было и, скорее всего, не будет, рискну предположить.

Регионы-соседи в условиях коронавируса выкрутились без займов. Та же Чукотка снизила долг почти на 2 млрд. На Сахалине областной бюджет вообще без долгов по кредитам банкам и государству. Приморье в сложнейших условиях не заняло ни рубля, а наоборот наполнило магазины дешевыми продуктами. А еще без дополнительных кредитных денег проходят пандемию Забайкалье (традиционно сложный регион), Камчатка, Амурская область.

А климатически экстремальная Якутия — по нашим меркам там каждую зиму погодное ЧП — заняла всего 0,17 млрд рублей.

Правительство Хабаровского края, похоже, так и не наладило внятной экономики. А зачем, жизнь ведь уже показала выход — «погода шепчет: займи и выпей». Но с каждым месяцем эта инерция загоняет нас глубже на дно.

Александр Безденежных