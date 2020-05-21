Надо спешить: мест на кладбищах Хабаровска хватит на год

Мэрия краевого центра совместно с думой решили выкупить в муниципальную собственность новый участок земли для создания кладбища.

Участок площадью 60 гектаров обойдется городскому бюджету в 122 миллиона рублей. Решение о выделении денег для покупки места под новое кладбище одобрила городская дума. Деньги для мертвых удалось накопить за счет экономии бюджета, которым пользуются живые.

Сейчас в Хабаровске из шести кладбищ открыты для захоронений всего два — Центральное и Матвеевское. На остальных — возможно делать только родственные могилы.

«Мест хватит примерно на год, если учесть, что ежегодно в городе осуществляется по 5-6 тысяч погребений, — уточнил и.о. заместителя мэра по городскому хозяйству Анатолий Климочкин. — Далеко не каждый участок земли годится для этих целей»

Чтобы в Хабаровске справиться с дефицитом мест для захоронений, необходимо купить новый участок и оформить его в муниципальную собственность. На это может уйти до 8-ми месяцев.