Институт благородных теплиц

Поделюсь своим, весьма положительным опытом как не сойти с ума, набраться знаний и вырастить экологически чистые и полезные овощи в условиях собственного подворья, где ты волен делать все, что не запрещает закон.

Решение чаще, на расстоянии вытянутой руки бывать на земле пришло ко мне внезапно. Примерно так же, как на планету пришел коронавирус.

Еще несколько лет назад я радовался слову «дача» лишь с одной оговоркой: дача — это место, где песни под гитару, шашлык, шарабан, мангал. А еще бассейн…

Кроме вышеперечисленных атрибутов на 13 сотках за зеленым забором росли и клубника, и картошка — в общем, все, что могла родить земля, позднее я узнал — сильно кислая, потому что много глины. Тогда тесть, здоровый мужик, пытался меня научить уму-разуму в плане садоводства и огородничества. Было ли это мне интересно? Не больше чем поверхностному художнику глубинные знания о нейрохирургии! Но тестя уважал и, конечно, слушал. Он был человек большой души и огромного сердца, которое вдруг остановилось…

Принял в наследство все, что так хорошо росло: от кукурузы до персиков. Все тонкости выращивания пришлось познавать самому. Обработанные грядки, которые в свое время все родили, под управлением нового агрария стали непослушными. О, еще эти ЦУ от тещи и мамы о вкусной и здоровой пище для детей моих! Попробуй игнорировать.

Так и стал помаленьку осваивать таинство земледелия. Грызть гранит науки, спрятанный в земле, помогают друзья. Оказалось, что несколько коллег — гуру этого дела. Где советом, где ростком — в багаж знаний и в почву. Как-то был год сухой, половина урожая сгорела на солнце, был год холодный и бесснежный — вымерзало все. Было так, что сумасшедшие дожди сгноили все, что посадил.

Подсказали — ставь теплицу и проблем станет меньше. С этого момента начинается вторая часть истории. Я бы ее назвал «сотовый институт».

Как бы ты ни неверно посадил что-то из растений, что плохо приживаются в нашем климате и в нашей почве, внутри теплицы — в любом случае остаешься в плюсе. Не страшны ни внезапные холода, ни проливные дожди. Возвел строение, посадил репку в грядку, главное — поливай и проветривай. Земля родит, а теплица «рулит».

Налетевшее вредоносное поветрие завернуло людей по хатам да палатам. Сидеть в четырех стенах оно, конечно, по закону, но лучше все-таки исполнять государственные требования на своих сотках, за своим забором. Однако в земле рыться еще рано, мерзлая. Да и заморозки были на прошлой неделе. А ковыряться в теплице — самое то. Рассаду высадить, прибрать, почву подрыхлить, редиску высадить, кто еще не сделал этого? Только тот, у кого теплицы нет.

Не хватает знаний — Интернет в помощь. Именно гуляя по просторам Всемирной паутины, я нашел кладезь всяких полезных идей. Как это было? Долго не умничал. В открытом окне поиска набрал слова: «теплица и ДВ». В первой же ссылке попал в магазин. Сайт в изобилии предлагал самые разные теплицы и приблуды к ним. Моя губозакаточная машина заскрипела. Я ведь был уже обладателем одной теплицы. Казалось, сиди, радуйся и не отсвечивай, но оставались метры земли, которые я так не хотел в пору ненастья и самоизоляции обрабатывать. Решил, что самое простое — спрятать полезные метры плодородного счастья под конструкцию из металла и поликарбоната. Связался с менеджером. Это был мой первый реальный урок. Полчаса разговора были равносильны тем потраченным трем годам в образе самоучки.

Не имея фанатичного влечения к ежедневному времяпрепровождению с растениями, я понял: новая теплица – моя мечта. В ней не надо дважды в день исполнять кросс-фит с лейкой среди лиан огурцов. Полив реален с помощью нехитрого шланга, не помню как он по-умному называется.

А еще прикольная фишка — автоматически открывающиеся форточки. Ну, типа ты с друзьями мотанул на пару дней на мотоцикле в другой город, а в твоих координатах природа разгулялась: +30 и духота. И упс — теплица закрыта. Сейчас умняка подкину — если огурцам ничего не страшно, то пыльца помидоров при жаре стерильна. О как! Но в моей новой теплице умный доводчик нагреется, выдавит шток из стойки. И окошко откроется. Бинго, лентяи! Ахалай-махалай, дебет-кредит!

Теперь у меня на участке есть теплица обычная и теплица с понтами. Та, которая с понтами, крутая по форме. Сделана в виде гаража. В голове все распланировал уже: там будут полочки. А здесь посажу для дочек клубнику. В земле у меня не получалось. Может, конечно, что-то делал не так, но проходить новый институт клубниковыращивания начну с теплицы. Есть еще пара сумасшедших идей что можно спрятать внутрь конструкции 3 на 4 метра.

Если всё получится, а я уверен в этом, позже расскажу и вам. А если хотите сами — на сайте тепличного магазина есть и телефоны, и интересные штуковины.

Я вот вычитал про обогреватель, который поддерживает температуру прохладными ночами. Штука однозначно нужная. Это даст возможность умотать на тот же байк- фестиваль не на два дня, а даже на три или больше.

Юрий Золотарёв