От всей души

«Желаю всем врачам мужества, потому что они герои»

Воспитанники Хабаровского краевого центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи в коллективном творческом деле представили профессию врача-вирусолога

Анатолий Подмарьков:

– Почему мы взяли профессию вирусолога? Потому что сейчас идёт коронавирус. Это инфекция (covid-19). Сейчас врачи все важны, потому что сейчас из разных стран, городов приезжают заболевшие, и почти каждый день в больницы поступают тысячи людей, и врачи не успевают, и любой врач важен! Давайте, чтобы не произошло распространение инфекции, соблюдать правила, чтобы больше не распространять инфекцию. Если выходить, то по крайним случаям, потому что коронавирус — это смертельное заболевание! Из-за него люди умирают! Давайте сидеть дома!

Дмитрий Никифоров:

– Я играл в ключевом деле Александра Фелинга. Однажды он случайно открыл гриб пеницил. Эти грибы убивают много микробов. Это очень важное открытие для людей, потому что спасает жизнь и здоровье. Я считаю, что сыграл очень хорошо и не подвел класс. Вообще, профессия врача-вирусолога очень важная. Благодаря им удалось предотвратить эпидемии, такие как черная смерть или оспа.

Илья Киселев:

– В ключевом деле я был ведущим. Наш класс выступил хорошо, все старались, не подвели. Мы много узнали об охотниках за микробами – врачах-вирусологах. Они ведут борьбу с самыми опасными болезнями – оспа, лихорадка Эбола и коронавирус. Я считаю, что эти люди посвятили свою жизнь изучению микробов и смогли своим трудом, а некоторые своими жизнями остановить многие заболевания.

Денис Сасюк:

– Оказывается, эпидемии в мире случались всегда. Каждого, кто работает над созданием вакцины, можно считать героем, так как риск заболеть у этих людей гораздо выше. Я играл роль учёного Эдварда Дженнера. Он, рискуя своей жизнью, изобрёл вакцину от страшного заболевания — чёрной смерти, оспы. Сейчас в нашей стране тоже случилась беда — коронавирус, и медики стараются тоже изобрести вакцину, несмотря на опасность этого заболевания. Мои одноклассники большие молодцы, потому что сумели рассказать о такой сложной и важной профессии очень интересно. Я желаю всем врачам стабильности и мужества, потому что они — герои.

Мнения ребят подготовила к публикации Ирина Северцева