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Потому что они герои
От всей души
«Желаю всем врачам мужества, потому что они герои»
Воспитанники Хабаровского краевого центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи в коллективном творческом деле представили профессию врача-вирусолога
Анатолий Подмарьков:
– Почему мы взяли профессию вирусолога? Потому что сейчас идёт коронавирус. Это инфекция (covid-19). Сейчас врачи все важны, потому что сейчас из разных стран, городов приезжают заболевшие, и почти каждый день в больницы поступают тысячи людей, и врачи не успевают, и любой врач важен! Давайте, чтобы не произошло распространение инфекции, соблюдать правила, чтобы больше не распространять инфекцию. Если выходить, то по крайним случаям, потому что коронавирус — это смертельное заболевание! Из-за него люди умирают! Давайте сидеть дома!
Дмитрий Никифоров:
Илья Киселев:
– В ключевом деле я был ведущим. Наш класс выступил хорошо, все старались, не подвели. Мы много узнали об охотниках за микробами – врачах-вирусологах. Они ведут борьбу с самыми опасными болезнями – оспа, лихорадка Эбола и коронавирус. Я считаю, что эти люди посвятили свою жизнь изучению микробов и смогли своим трудом, а некоторые своими жизнями остановить многие заболевания.
Денис Сасюк:
– Оказывается, эпидемии в мире случались всегда. Каждого, кто работает над созданием вакцины, можно считать героем, так как риск заболеть у этих людей гораздо выше. Я играл роль учёного Эдварда Дженнера. Он, рискуя своей жизнью, изобрёл вакцину от страшного заболевания — чёрной смерти, оспы. Сейчас в нашей стране тоже случилась беда — коронавирус, и медики стараются тоже изобрести вакцину, несмотря на опасность этого заболевания. Мои одноклассники большие молодцы, потому что сумели рассказать о такой сложной и важной профессии очень интересно. Я желаю всем врачам стабильности и мужества, потому что они — герои.
Мнения ребят подготовила к публикации Ирина Северцева