Жулики, которым хорошо

Весной обостряются не только чувства и мысли, но и активизируются разнообразные деятели

Тяжелая социально-экономическая обстановка в стране и мире — время для мошенников всех мастей. Особого рода реклама услуг по закону мошенничеством не признана, но манера воздействия на потребителя примерно та же: вызвать эмоции, заставить потратить средства.

Вонючие пакостники

«Отдел по ремонту и эксплуатации газового оборудования г. Хабаровска» выписал мне ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ – именно так, большими буквами, без единой подписи или штампа. Ссылаясь на пару реально существующих федеральных законов (ФЗ) и нормативные базы, мне предложили заменить газовый шланг или кран. Типа за 5 лет им пришел полный кирдык. Стращали всяческими ужасами, которые могут произойти из-за неисправного оборудования. Я бы «испужался да побёг» менять сие оборудование, но беда в том, что дом, где я живу, не газифицирован вообще. И никогда там газа не будет. Но откуда мошенникам об этом знать?

Позвонил этим деятелям и блеющим от ужаса голоском попросил срочно прийти и спасти. Про ценник они ничего не сказали, мол, типа на месте определимся. Договорились, что встретимся на входе в подъезд.

Я уже предвкушал, как попрошу мастера проверить вместо газового шланга электрический провод, а вместо газового крана — розетку, потом электрическую плиту. Закончить это веселье можно было б осмотром ближайшего газгольдера, до которого метров 400. Ну а если сторгуемся по цене и качеству, мечтал, пусть в мою квартиру отдельную трубу протянут.

Прождал минут сорок, потом начал названивать в контору. Трубку не брали. И понял я, что жулики, видимо, пробили мой адрес по базам. Догадались, что «взяли их на понт». Обидно, да. Счет сравнялся: я их наколол по телефону, они меня обломили в реале. Тем не менее отрицательный результат тоже кое-что значит. Так что, уважаемые граждане, смело посылайте товарищей из мутной конторы «Отдел по ремонту и эксплуатации газового оборудования г. Хабаровска» по всем известному адресу.

Света хочу

Потом в почтовый ящик упало ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ (опять большими буквами!) от начальника отдела Энергонадзора Загороднева Д.В., с факсимиле-закорючкой вместо подписи. Бумага выглядела чутка посерьезней — в левом верхнем углу эти недоумки тиснули что-то типа штрих-кода. И уведомляли: «…что установленный в вашей квартире прибор учета электроэнергии имеет истекший срок действия метрологической аттестации и не соответствует требованиям законодательных и нормативных документов». М-да, полные бездари — во всем нашем доме ВСЕ приборы учета электроэнергии находятся на лестничных клетках.

А так стандартный набор – ссылки на ФЗ и на этот раз «предписание» «произвести замену вашего электросчетчика на новый прибор учета 2018-2019 года выпуска, с классом точности не ниже 2.0, дата поверки прибора не должна быть позднее 12 месяцев от даты выпуска». Ну и речь, в отличие от газовых мошенников, шла не о глобальных разрушениях дома, а о чисто финансовых потерях для меня, любимого: «В случае если Вами не будет восстановлен надлежащий учет электроэнергии, начисления за потребленную электроэнергию будут производиться в соответствии с п. 166 ОПФРР без последующего перерасчета из расчета 1470 рублей за каждого прописанного жильца».

Причем эти деятели от 220 вольт вообще не парятся – номер телефона их диспетчерской службы отличается от номера телефона «газовщиков» на пару цифр. Совершенно лоховской развод, в мусорную корзинку обе бумажки.

Мутные воды

Но мерзавцы учатся с каждым разом. На днях в почтовый ящик упал бланк от «Единой информационной службы жилищно-коммунального хозяйства» — ЕИСЖКХ. Проверил QR-код, что на бланке, он показал только название этой шарашкиной конторы, без всяких иных реквизитов. Звоночек тревоги стал перерастать в тревожный гудок. После попытки в правом верхнем углу считать штрих-код, который никак не хотел пониматься, чуйка взвыла пароходной сиреной. Печать без реквизитов, не указана должность выдавшего сие предписание Полетаева Е.И.

ЕИСЖКХ в последнее время нюх конкретно потеряли. Палятся и не боятся. Мне тут прислали квитанцию ЕИСЖКХ из Владивостока – всё то же. В прошлом году в Петрозаводске (Карелия) ЕИСЖКХ тоже отметилась. А что вы хотели – контора солидная! «Компания «ЕИС ЖКХ» — молодая и динамично развивающаяся компания на растущем рынке установки и обслуживания приборов учета воды и в отрасли ЖКХ в целом. «ЕИС ЖКХ», созданная в 2010 году, успела зарекомендовать себя как надежный партнер в рамках предоставления ЖКХ-услуг. Основное направление деятельности компании — установка и обслуживание счетчиков для воды. Наша компания предоставляет свои услуги в 60 городах Российской Федерации. Мы уверенно смотрим в будущее и ответственно заявляем, что будем только улучшать наш сервис, представлять максимально широкую линейку услуг и делать все на благо наших любимых клиентов» — так они пишут о себе на сайте. Вот только адреса нет: телефон да электронная почта. Из всех вакансий — менеджер по продажам. Понятно, ребята только принимают заказы, чтобы потом отдать за процент левым конторам на исполнение. Схема стара, как мир. Но ведь работает!

Достали. Вот хочется взять аргумент и прийти в гости. Ведь кто-то клюет на это разводилово, серьезно клюет. И звонит, и договаривается, и платит. А потом тратит массу сил, времени и средств в попытках вернуть утерянное. И поэтому, граждане, будьте бдительны, внимательно знакомьтесь с приходящими к вам документами. При малейшем подозрении не спешите заказывать услугу, а тем более расставаться с деньгами. Уточните форму собственности организации, что вам услугу навязывает. Если на бланке есть QR-код, проверьте его соответствующей программой. Очень часто жулики маскируют название своей шарашкиной конторы под название солидных государственных, муниципальных организаций, меняя пару букв или одно слово на созвучное. «Единая информационная система ЖКХ» очень похожа на «Единая информационная служба ЖКХ», вы не находите? Если первые давно и плотно работают на рынке специализированного программного обеспечения для ЖКХ, то вторые – какие-то мутные. Так что пусть переезжают. Во-о-о-н туда!

Эдуард Попов