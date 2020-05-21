ЧТО ЖЕ НАМ ВСЕМ (городом) ДЕЛАТЬ?

Немного о том, как именно можно поучаствовать в фестивале «Весь Город. Онлайн» на примерах первых присоединившихся.

— А можно я расскажу, как составить генеалогическое древо семьи? — А если я спою песню, которую сочинил сам? Примете? — Кажется, я придумал то, что вам подойдёт, но я рассказал об этом ещё месяц назад. Смогу стать участником? — А мы вообще организация. Организации принимаете?

«Личка» и «директ» наших соцсетей потрескивают — горожане начали вливаться в проект. Но некоторые сомневаются, правильно ли они поняли, что нужно делать, и кто может участвовать.

Во-первых, не сомневайтесь!

Делайте что-то интересное (или полезное, или обучающее).

Выкладывайте в любую соцсеть в любом формате (фото, видео, текст, и то, и другое, и третье).

Добавляйте к посту хэштэг #весьхабаровсконлайн или #весьгородонлайн (или оба).

Готово! Вы – участник. Вы можете претендовать на призы.

Дальше работают наши редакторы. По этим хэштэгам они находят вас и передают ваши публикации на суд жюри. И вот кого они нашли одними из первых.

Лайфкоуч Елена Стецюк. Даёт бесплатные юридические консультации предпринимателям, пострадавшим от режима изоляции. Полезно? Несомненно! Елена Стецюк – участник фестиваля.

Хабаровский ТЮЗ. Выкладывают в сеть видеоверсии своих спектаклей. Интересно? Ну конечно! Это же хабаровский ТЮЗ! А раз интересно – то они участники нашего фестиваля.

Хабаровчанка Юля Стёпина. Просто учится в музыкальной школе по классу домры. Записывает свою игру на видео и выкладывает в соцсети. Позитивно? Ещё бы! Юля – участница фестиваля.

Сеть кофеен «Кафема». В режиме онлайн учат всех желающих разбираться в кофе. Обучающе? Да. «Кафема» – участник нашего фестиваля.

Закусочная «Борода». Транслирует в инстаграме концерты местных исполнителей, проводит онлайн литературные чтения и кулинарные мастер-классы. Интересно? Полезно? Позитивно? Обучающе? Да! Да! Да! Да! «Борода» — участник фестиваля.

В общем, организация вы или частное лицо – неважно. Важно, что вы готовы чем-то поделиться с городом в режиме онлайн. А! Ещё! То, чем вы хотите поделиться – должно быть опубликовано в период изоляции. Такое у нас условие. Смотрите, что вы публиковали и ставьте хэшеги, публикуйте что-то специально для нас и ставьте хэштеги, если опубликовали ещё до изоляции, но хотите поделиться – перепубликовывайте заново и ставьте хэштэги! Так отпразднуем День Города! Который НИКТО не отменял.

Дирекция фестиваля «Весь Город. Онлайн».Проект мэрии Хабаровска.