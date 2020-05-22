Реформа, полиэтилен и алименты Соколова

Обзор новостей «Молодого дальневосточника XXI век», вызвавших за последнее время наибольший резонанс

В одном из номеров мы рассказали, что мусорная реформа в Хабаровском крае так и не заработала. И показали фото переполненных контейнеров, стоящих прямо в центре региональной столицы.

«Контейнеры тут вывозят от случая к случаю, и в период эпидемии в городе хозяйничает антисанитария. Позиция краевой власти была такой: «мы не готовы к мусорной реформе, она может вызывать социальный взрыв». В итоге вышло, что по-новому не можем и по-старому не убираем.

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Контейнерные площадки превратились в стихийные свалки, управляющие компании стали делить места сбора отходов. Часть контейнеров — для одних домов, часть — жильцам соседних многоэтажек. За брошенный не в ту сторону пакет управляйки штрафуют друг друга, а жильцы ругаются у помоек. Пока верхи не хотят и не могут, городские районы сами устроили реформу — раздельный сбор мусора, поделив людей на «наших» и «чужих».

dmitriy_bakalov «Вы не с того конца проблему ищете. Причин, ввиду которых образовались горы мусора, несколько. И самая первая из них — это власть, которая, фактически разрешив населению не платить за ЖКХ (запретили насчитывать пеню, запретили отключать ресурсы за неуплату), одновременно принудила УК увеличить расходы на обслуживание (обязав УК ежедневно обрабатывать подъезды антисептиками. А это — дополнительные работы и расходы на закупку подорожавших антисептиков). Плюс к этому цены на вывоз мусора подняли и компании, занимающиеся этим самым вывозом. А население между тем практически перестало оплачивать ЖКХ. И если при покупке в «Самбери» продуктов ни у кого не вызывает вопросов факт, что за них надо платить, то за ЖКХ, по мнению населения, совсем не обязательно своевременно платить, при этом неистово требуя предоставить услуги в полном объёме! Своевременная оплата ЖКХ — залог комфортной жизни (я не беру в расчёт недобросовестные компании! Не работают — меняйте такие УК). Важно понимать, что УК обслуживает ваши дома на ваши деньги, и если вы их не платите или ваши соседи не платят, то у УК попросту не будет средств для вывоза того же мусора».

mikhail8016 «Странно, у нас вывозят регулярно. Бывает, на больших выходных помойка не вывезена, но очень редко. Большие коробки стоят отдельно, двери и дерево лежат отдельно, в контейнере мусор с пакетами. Хоть и управляйка у нас не очень хорошая».

nik834862 «Так, может, люди не платят УК, УК не платит за вывоз, а организации, оказывающей услугу, нечем заплатить за топливо, ремонт техники и оплатить утилизацию этого мусора. Если все в этой цепочке будут выполнять свои обязанности, думаю, таких красот не будет на наших улицах».

Кулибины живы!

В статье «Барокамерное исполнение» мы рассказали о хабаровском реаниматологе, который изобрел полиэтиленовую барокамеру, способную успешно лечить последствия от коронавируса.

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«При давлении газ сжимается, и в легкие может поступать не три литра воздуха, а пять, — рассказал новатор Александр Сычев. – Какой бы ни был бронхиолит или альвеолит, кислород легче проникает в кровь, проникает в плазму, улучшаются процессы газообмена между легкими и кровью. И не только газообмена — улучшаются процессы в голове, в почках, печени».

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Ноу-хау «камер Сычева» в их одноразовости, поясняет реаниматолог. Обычная барокамера изготовлена из металла или пластика. Изобретение Сычева сделано из полиэтилена с вшитыми в него застежками и парой штуцеров. Как только больной покидает пределы камеры, она утилизируется. Не надо проводить дезинфекцию: если пациент чем-то болен, то его микробы «уходят» вместе с отработанным материалом.

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Технология проста в производстве. Стоимость изготовления одного «целлофанового шатра» – от 500 до 1000 рублей. Все необходимое для функционирования барокамеры оборудование есть в каждой больнице.

nadgorda «Кулибины живы!»

lana4ka134 «Надо срочно обращаться к Витько, Кравчуку, Фургалу. Это ж большая экономия в сравнении с покупкой ИВЛов (аппарат искусственной вентиляции легких. – Авт.)».

medved6037 «Огоньзадумка, а главное дёшево».

novaia_vanna.khv.ru «Андрей Бахметьев с пластиковыми бутылками отдыхает))».

Долг платежом не красен?

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По информации Службы судебных приставов депутат хабаровской городской думы от партии ЛДПР Игорь Соколов накопил долгов по алиментам на полмиллиона рублей. В Следственном комитете зарегистрировали сообщение о преступлении. В частности, ответственность алиментщика по статье 157 Уголовного кодекса — лишение свободы до одного года.

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Депутат хабаровской городской думы свежего созыва имеет долгов по алиментам более чем на полмиллиона рублей. Долг разбит на две части: первая сумма — 226 тысяч рублей, к ней в довесок идут еще 350 тысяч. Долг тянется еще с 2013 года.

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Что о себе рассказал Соколов, когда пришел в городскую думу? Он — уроженец Владивостока, закончил институт менеджмента, бизнеса и права. Учредитель и директор компании «Торговый дом «Агророста», занимается продуктами, напитками и сигаретами. Есть у него фирма и в Благовещенске, она занимается эксплуатацией жилого фонда. Видимо, у депутата и бизнесмена Соколова дела идут из рук вон плохо, коли судебные приставы фиксируют у него, в том числе, и долги за услуги связи.

elenad689 «А нам зачем об этом знать? Новостей совсем нет? [Загаживаете] ленту ненужной информацией…».

5179.natalia «Сам пьет, ест, ни в чём себе не отказывает, думает о людях, а про собственного ребёнка забыл? Зачем такие нужны депутаты???».

artur762762 «Если человеку не интересны собственные дети, то почему вы решили, что он будет думать о народе?».

klimova9241 «И что пристав не может поднять свою задницу и все счета ему арестовать?».

gshpileva «По-любому единоросы обнародовали! Я его не защищаю, но такие новости просто так не всплывают! И не факт, что это всё не сфабриковано».

vladimirborodinhab «@gshpileva точно, и алименты ему липовые нарисовали! А у нас что, про ЛДПР как о покойниках: либо хорошо, либо никак???».

Андрей Канев