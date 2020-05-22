Приморские фармацевты избавят Хабаровск от долгостроя

Дольщики дома ЖК «Алексеевская» смогут въехать в свои квартиры в декабре этого года, сообщает пресс-служба мэрии Хабаровска.

Строительством занимается инвестор — «Владивостокская фармацевтическая фабрика». За годы простоя в доме пострадала лишь крыша, сейчас рабочие занимаются её ремонтом. Кроме того уже начат монтаж водоводов, газовых и электрических сетей.

«Каждый день на строительстве трудится от сорока и более человек. Работников из Владивостока мы везти не стали: набрали здесь. Все необходимая техника и материалы у нас есть. В ближайшее время приступим к черновой внутренней отделке – оштукатуриванию и шпатлевке стен, установке санузлов и кухонного оборудования. Уже нашли подрядчика на благоустройство двора. Он будет вымощен брусчаткой, на его территории появятся детская игровая и спортивная площадки. Жилой дом рассчитан на 68 квартир эконом-класса: 4 – трехкомнатные, 24 «двушки» и 20 однокомнатных, но места для машин жильцов на дворовой автостоянке будет достаточно. Жилье сделаем «под ключ» — заходи, ставь мебель и живи», — рассказал представитель инвестора Андрей Добрынин.



Строительство третьего дома ЖК «Алексеевская» застопорилось в 2015 году. Дом был готов уже на 70%, но из-за банкротства МУП «УКС» попал в разряд «недостроев». В 2020-м году была достигнута договоренность между краевыми, муниципальными властями и владивостокским инвестором о том, что объект будет достроен.

Инвестор работает себе в убыток, подчеркнул мэр Хабаровска Сергей Кравчук. Дом будет сдан, скорее всего, в декабре. За это перед Кравчуком поручился представитель приморской компании-застройщика.