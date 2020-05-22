Большое творчество маленьких человечков

В детском садике села Князе-Волконское появился музей славы предков

На пустом месте и голом энтузиазме, с минимальной поддержкой казенных учреждений и при содействии коллег и родных, при помощи родителей, по задумке директора детского садика «Мечта» Ирины Вершининой к 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне появился в учреждении небольшой музей «Без прошлого нет настоящего».

«На протяжении всего учебного года можно говорить и нужно рассказывать, показывать и приглашать. Эта грандиозная работа, патриотическое воспитание, невозможна за один день», — утверждает Ирина Вершинина. Ирина Викторовна знает о чем говорит. У нее три дочери, три внука и внучка. И еще один малыш вот-вот появится на свет у одной из дочек.

Десять лет назад Вершинина пришла работать в старый садик на улице Карпушкина в селе Князе-Волконское. «Такое уютно-домашнее здание со своей котельной, очень теплое. Там сейчас только две группы малышей-трехлеток», — поясняет Ирина Вершинина. 31 августа 2014 года в селе Князе-Волконское состоялось открытие нового детского сада «Мечта». Всего в два детских садика ходят 240 детей, в младшей группе – 60 человек. «Когда детки подрастают, мы их забираем в наш «дворец», где есть спортивный и музыкальный залы, кружковое универсальное помещение и зимний сад», — гордится директор детского заведения.

Как все начиналось

Закончила Ирина Викторовна Благовещенский педагогический институт имени Калинина. Потом с мужем-офицером отправилась в гарнизон «Таежный», 15 лет проработала в местной школе. Сначала пионервожатой, потом учителем начальных классов, потом преподавала ОБЖ, была завучем по воспитательной работе. Тут что теория педагогики основательная, что практика работы с детьми огромная. «Всего у меня педагогический стаж в четверть века», — поясняет Ирина Вершинина.

После демобилизации мужа семья решила остаться в родных местах. Был построен дом в селе, и начался новый этап жизни. Ирина Викторовна стала директором нового детского сада. «В школе работала с детьми разного возраста, начиная с начальных классов и заканчивая старшеклассниками. И когда пришла сюда к маленьким деткам, то по прошествии ряда лет стала понимать: с каждым поколением дети становятся все более жестокими. Все чаще родители их ограждают от «ненужных» событий. Зачем им говорить о войне? Они и так каждый день встречаются с жестокостью, начиная от фильмов и заканчивая компьютерными играми. И когда мы говорим о событиях Великой Отечественной только в преддверии 9 Мая, то дети воспринимают этот праздник как выходной день, красивый салют — ничего более. Малыши тот объем информации, что у нас выходит к 9 Мая, с трудом воспринимают», — говорит о наболевшем Ирина Вершинина.

Ирина Викторовна, как педагог с солидным стажем, считает, что малышам надо информацию давать дозированно. Не вываливая все за один раз. На семейном совете Вершининых было принято решение сделать что-то реальное для воспитания патриотизма у самых маленьких. «Дед мужа погиб на Курской дуге, мой служил на Дальнем Востоке и имеет награду «За победу над Японией». Моей бабушке 90 лет, она труженик тыла», — рассказывает о мотивах создания музейной экспозиции Ирина Викторовна.

Как музей делался

Площади в новом детском садике позволяли создать круглогодично работающий музей для детей. Для него отвели место на втором этаже, разделив на две части зимний сад. На входе в детский сад оборудована мини-экспозиция: стена затянута маскировочной сеткой, на ней надпись «9 Мая», рядом — копия Знамени Победы и деревянная скамеечка. «Это у нас место, где дети могут сфотографироваться», — с порога заведения просвещает Ирина Вершинина.

Этот музей появился по старорусскому принципу — «всем обществом» и «с шапкой по кругу». «Какие могут быть гранты у муниципального учреждения? Да и какие спонсоры в нашем селе? В 2019 году уже стало понятно что и как будет в музее. И смета была составлена – определенные денежные вложения делались в течение года. И уже стал формироваться план — что и когда делать. Большая часть экспонатов — что сами нашли из старых армейских запасов мужа или что люди, откликнувшись на размещенные объявления, принесли», — рассказывает о начале работ по формированию музейной экспозиции Ирина Викторовна.

«Изначально задумывалось сделать что-то типа блиндажа или землянки и наполнить эту экспозицию предметами, с которыми малыши могли бы взаимодействовать. Но как только начали воплощать задуманное, появились иные идеи. Решили сделать стену, посвященную Ленинградской блокаде, взяв за основу фотографию стены дома №14 на Невском проспекте. И уже это позволяет рассказывать детям, что такое блокада, как она началась, что такое артиллерийский обстрел», — начинает экскурсию по музею Ирина Вершинина.

Что могу сказать? Для сделанных «на коленке» экспозиций мини-музей выглядит весьма достойно. И «ленинградская стена» со стационарно установленной лестницей и металлической площадкой — в тему. И центральная часть экспозиций – с именами и фотографиями ветеранов бросается в глаза. «Почему бы не рассказать детям о наших земляках, об участниках войны и тружениках тыла? Чтобы эти данные были у детей каждый день перед глазами. С оформлением стенда, с данными и портретами участников Великой Отечественной войны нам очень помогла сотрудник администрации сельского поселения Наталья Эртман», — рассказывает Ирина Вершинина. «Один из них, Александр Васильевич Арефьев, прошел всю войну без единого ранения. Говорят, что был даже одно время в охране Сталина. Жаль, что от него не осталось ничего — ни наград, ни документов. Только портрет и пара строк», — говорит Ирина Викторовна.

Это не просто музей, заодно и место хорошее появилось, с соответствующим антуражем. «Здесь можно будет на соответствующие темы проводить беседы с детьми, конкурсы чтецов, планируем в музее запускать музыку военных лет. Рассказывать детям об истории песен», — делится планами на будущее Ирина Викторовна.

Своими руками

Подставки под копии наград и подлинные документы изготовил супруг-отставник из старой мебели. Обтянули сукном от старой офицерской, точнее, генеральской шинели. «А чтобы дети смогли не только увидеть, но еще и потрогать, было решено сделать копии подлинных наград и документов наших земляков. Такие, как удостоверения к многочисленным медалям разведчика старшего сержанта Андрея Федотовича Грищенко», — поясняет Ирина Викторовна. Раньше детские поделки «к дате» выставлялись в холле. Теперь их можно показывать в составе экспозиции.

«А откуда брались настоящие березовые стволы, из которых сделаны стол, лавка-топчан, что стоят в блиндаже?» — появился вопрос после осмотра экспозиции. «Так лес вокруг, муж и напилил». Шинель осталась от прежней службы, а вот настоящую печку-буржуйку супруг «зажал». «Но сделал копию не хуже», — рассказывает Ирина Викторовна. Верю! Стоящая в углу печурка, пока не подойдешь вплотную и не потрогаешь, очень сильно напоминает фронтовую. Ей бы трубу нарастить, вывести наверх «крыши землянки», что соорудили из маскировочной сети – вообще «огонь» получится! Кстати, по словам директора детского садика, маскировочную сетку кто-то из родителей принес.

Телефон, котелок, стреляные гильзы, флаг, сумки — полевая и медицинская, и остальные мелочи быта – подлинные. Из копий — только карты, плакаты и портрет верховного главнокомандующего. «Экспозиции со временем будут пополняться», — надеется на лучшее Ирина Вершинина.

Ну не верю я, что у военных в гарнизоне ничего аутентичного периоду 40-х годов прошлого века не осталось! И старшины в советской армии, и прапорщики-тыловики в российских Вооруженных силах всегда были запасливы. Если внимательно и вдумчиво по каптеркам да загашникам посмотреть, много чего обнаружится. Товарищи офицеры, помогите детям! Я вот в своих закромах после перетряски и переучета фондов уже кое-что для детского садика «Мечта» нашел. По крайней мере, второй телефон с куском полевого кабеля (чтобы малыши сумели «позвонить по фронтовому проводу») обязательно выделю.

«В связи с последними событиями 9 мая не удалось запустить ребятишек и пригласить ветеранов. Но сделали виртуальную экскурсию и отправили родителям», — рассказывает Ирина Вершинина.

Уроки быта

Впереди исполнение задумки сделать на базе зимнего сада экспозицию «Семь чудес Хабаровского края». Опыт есть — пару лет назад в детском садике буквально на пустом месте создали мини-музей «Русская изба». «Опять же большая часть экспонатов принесена родителями или подарена неравнодушными жителями», – поясняет по ходу краткой экскурсии Ирина Вершинина. Столетняя деревянная прялка – реально работающий механизм, в макет русской печки можно поставить настоящий чугунок, там даже «огонь горит» — ветки с кусками алого полотна. Масса мелочей — и деревянный сундучок с приданым, и детская зыбка (вместо малыша вольготно расположился плюшевый котик), и кухонная утварь. Домотканые половички на полу, вышивка и самодельные скатерти на столиках и шкафчиках. «Малыши любят сюда заходить поиграть. Вот поэтому некоторые вещи и немножко потертые», — рассказывает Ирина Викторовна.

Это ведь здорово, когда ребенок с самого раннего возраста не только слышит нужные слова, но и может сам увидеть, сам прикоснуться, это воспитание на реальных примерах, возможность оперировать реальными вещами. Можно тут начать задавать вопросы нашему министерству образования и иным профильным организациям. Дескать, а не зазорно ли опыт МБОУ «Мечта» села Князе-Волконское распространить на иные дошкольные и образовательные учреждения. Но имея представление, что и как творится в помещениях школ, где школяры учатся в две смены (а кое-где думают и о введении со временем третьей), спрашивать как-то не хочется. Был в одной школе музей, так на его месте теперь гардероб. «А что вы хотели, когда вокруг все больше многоэтажных новостроек и на весь район – две школы советской постройки», — на условиях полной анонимности прокомментировал ситуацию один из педагогов.

Андрей Дунаевский



