Барак своими руками

Если не дождался помощи от государства, остается надеяться только на свои силы

Видимо, именно так поступил один из жильцов дома №2 по улице Краснофлотской в одноименном Краснофлотском районе. Он взял и обеспечил себе комфортное проживание.

О состоянии ветхого фонда в Хабаровске не писал только ленивый. Трещат по швам дома на проспекте 60-летия Октября, рушатся дома на улице Нагорной, вот-вот из-за развалившегося фундамента может рухнуть дом №43 на улице Знаменщикова.. В тамошнем околотке Казачка все дома по улице Знаменщикова и Красноармейской на грани – могут в любой момент завалиться, невзирая на все потуги жильцов.

Так уже было с домом №22 по улице Зои Космодемьянской, не так давно рухнули межэтажные перекрытия. И на фоне всего этого массового безобразия пришла новость: один из жильцов дома №2 по улице Краснофлотской за свой счет укрепил фундамент и произвел ремонт фасада. Реальность оказалось несколько иная. Владелец квартиры на первом этаже укрепил часть кирпичного фундамента двухэтажного здания, залив его бетонным раствором, только под своим жильем. И облицевал сайдингом с трех сторон только свою площадь. Про новенькие окна и забор вокруг я уж молчу.

Хотелось бы узнать мотивы такого поступка, уточнить размер затрат. Тут на солидном авто подъехал, как я понял, владелец недвижимости. От комментария отмахнулся: «Недосуг». И на служебное журналистское удостоверение не обратил внимания, но предупредил: « В конуре собака злая». Я, уважая права частной собственности, только за забор и заглянул. И порадовался за тех жильцов этого барака, что живут на втором этаже.

И подумалось мне, так, может, стоит столь позитивный опыт реконструкции ветхого фонда распространить и на иные бараки? Сколько у нас в городе приличных людей с солидной мошной! Я так думаю, по одному хватит на все многоквартирные дома-развалюхи. Есть и закавыка – дом №2 по улице Краснофлотской стоит в таком приятном месте! С одной стороны – бывший клуб завода им. Кирова, с другой – отстраивается церковь Александра Невского. До улицы Руднева – сто метров, до выезда на объездную дорогу – чуть больше. При наличии хорошей машины в любой район города долететь не проблема. И чистый воздух вокруг, и летом зелень. Что могу сказать, повезло с соседом жильцам дома №2 по улице Краснофлотской.