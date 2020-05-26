Комсомольск не справляется с клещами

По данным городского портала komcity в поликлиниках Комсомольска-а-Амуре нет ни вакцины от клещевого энцефалита, ни иммуноглобулина.

В период с 17 по 24 мая к медикам с жалобами на присосавшихся паразитов обратились 53 комсомольчанина: 30 укушенных — взрослые, 23 — дети. Неделей ранее клещи покусали 43 человек: 18 взрослых и 25 детей.

Чаще всего люди привозят клещей из загородных поездок — с дач, из леса и с кладбища. Но есть и случаи, когда клещ присасывается в черте города — например, горожане обнаружили на себе насекомых после посещения городских парков «Строитель», Судостроителей и Гагарина.

Вакцины в Комсомольске-на-Амуре как не было, так и нет. Поликлиники разводят руками — ни иммуноглобулина, ни вакцины от энцефалита нет в наличии. По словам сотрудников Роспотребнадзора, вторую прививку ставят за две недели до начала активности клещей. Сейчас, когда кровососущие паразиты уже вовсю активизировались, смысла в вакцинации уже просто нет.

Ранее сообщалось, что в связи с пандемией коронавируса краевым минздравом было принято решение отложить вакцинацию минимум до 30 апреля — до окончания режима самоизоляции.