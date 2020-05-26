Тигры Vs золото

В местах обитания амурского тигра в Хабаровском крае активизировались изыскания для строительства горно-обогатительного комбината по добыче золота и серебра

Наверное, никто не станет спорить, что золотодобыча положительна для экономики. И если нам так повезло, что есть в крае месторождения, то почему бы этим не пользоваться.

Сегодня добычу золота в регионе осуществляют 25 предприятий, и на протяжении последних трех лет, было заявлено в «Вестнике золотопромышленника», Хабаровский край ставит исторические рекорды. В 2018 и 2019 годах занимал четвертое место по России. «Что ж денег все не хватает?» – так и хочется задать обывательский вопрос. Но с ним пусть разбираются экономические обозреватели.

Тема у материала другая – разработка нового месторождения.

Суета на речке Дурмин

«Над речкой Дурмин, на берегу которой расположен наш поселок, нависла беда. В верховьях речки давно найдено золото, которое не дает покоя разным предпринимателям, мечтающим организовать там карьеры и ГОК для его добычи, что может привести к загрязнению окружающей природы.

В начале текущего года началась активизация подготовительных работ, через поселок в верховья речки периодически летали вертолеты и проезжали на машинах чужие люди, деятельность которых, очевидно, связана с золотом и поддерживается правительством края». Это цитата письма с многочисленными подписями жителей п. Дурмин губернатору Хабаровского края.

Активность на берегах реки подтверждают и в правительстве края: «В 2005 году департаментом по недропользованию по Дальневосточному федеральному округу выдана лицензия для разведки и добычи полезных ископаемых Дурминского месторождения ООО «Рос-ДВ», с 2007 года — ООО «ВГРК». В 2020 году право пользования недрами указанного месторождения переоформлено на общество с ограниченной ответственностью «Пасифик Майнинг». Руководством ООО «Пасифик Майнинг» планируется провести доразведку Дурминского месторождения с целью принятия решения о возможности строительства горно-обогатительного комбината».

И заживем…

Долгая дурминская история объясняется многолетними поисками инвестора, который, наконец, нашелся, а оператор проекта, «Пасифик Майнинг», по утверждению главы местной администрации, уже начал оказывать социально-экономическую поддержку поселению. Какую именно, не готова сказать. Но у золотопромышленников во всем мире — особенная социальная ответственность. Так что никакая это не беда, а большая радость, если в район им. Лазо они придут.

По словам Сергея Краузе, главы сельского поселения, местное население крайне заинтересовано в освоении данного месторождения. Его разработка привлечет дополнительные налоговые поступления и создаст рабочие места.

— В районе нашего поселения уже на протяжении 20 лет нет никакого предприятия, которое бы обеспечивало занятость местного населения. Некоторые жители Дурмина уезжают работать на вахту в другие районы, чтобы была возможность обеспечить семью. В связи с этим дополнительным преимуществом разработки Дурминского месторождения является его непосредственная близость от поселения. От месторождения до поселка — 30 км, — пояснил Сергей Владимирович порталу NEDRA.

У народа — своя правда

«Наш поселок на речке Дурмин для большинства из нас является малой родиной, здесь проходит детство и юность подрастающего поколения и создается особая природная среда из чистой воды и воздуха, важная для здоровья. Дурминка уже много лет подкармливает нас рыбой и служит местом отдыха для жителей и гостей поселка, и мы категорически против загрязнения её отходами от золотодобычи», — пишут дурминцы губернатору.

Жителей поддерживают учителя биологии и химии района им. Лазо:

«Мы крайне обеспокоены состоянием охраны природы и использования природных ресурсов в нашем районе. Кроме масштабной вырубки лесов и разрушения дорог в связи с этим, что нам приходится наблюдать в последние годы, в районе планируется строительство карьеров и горно-обогатительного комбината для добычи золота и серебра. Это решение вновь принимается правительством края без участия местного населения, которое обеспокоено судьбой своих поселений и ухудшением окружающей природной среды. Мы с тревогой наблюдаем такую активизацию компании, которая игнорирует и не посвящает в свои планы главу района и местное население, и прекрасно понимаем, что при их дальнейшей деятельности произойдет экологическая катастрофа в виде загрязнения чистых рек и ухудшения среды обитания всего животного мира, что недопустимо».

«При организации карьеров (взрывных работ и работы техники), строительства горно-обогатительного комбината, разных дорог и хранилищ твердых отходов потребуется сплошная вырубка леса в горной местности. От этого прежде всего пострадают р. Дурмин, места обитания тигров, природный государственный заказник «Бобровый» и лесоохотничье хозяйство «Дурминское», которое является единственным по форме организации в Хабаровском крае, — считает биолог-охотовед, директор лесоохотничьего хозяйства «Дурминское» Алексей Баталов. — При разработке карьеров в речку сплошным потоком будет поступать грязная вода от смываемого грунта и отходов производства, задержать ее плотинами в горной местности окажется невозможным, потому что здесь очень часто выпадают ливневые дожди. В 2019 году, с начала мая до конца октября, в верховьях речки было учтено 50 дней с дождями, из них 11 продолжались в течение двух–четырех суток. Уровень воды в речке в отдельные затяжные дожди поднимался до одного и более метра. При таком водотоке грязная вода быстро окажется у п. Дурмин и далее, сливаясь с водами Обора, появится у Князе-Волконского, а затем достигнет озера Петропавловское, являющегося одним из основных мест нереста многих видов рыб Амура. По пути движения водотоков все берега, протоки и заливные луга будут загрязнены, в том числе заказник «Бобровый» на р. Обор, где, кроме акклиматизированных канадских бобров, охраняется сообщество редких и краснокнижных животных. В водотоки с большой вероятностью могут попасть химические реагенты, применяемые при автоклавном выщелачивании горной руды для получения золота. Все химические реагенты, используемые для таких целей, являются крайне ядовитыми и опасными для всего живого даже в малом количестве.

Проблема сохранения чистоты реки Дурмин была поднята в 2017-м на Всероссийском экологическом фестивале, где лента «Тропой амурского тигра» хабаровских документалистов получила признание. Если на реке начнут добычу золота открытым способом, ихтиофауна реки погибнет, а значит, пострадает весь животный мир, обитающий на этой территории, предупреждали кинематографисты.

Проблемой сохранения экологии Дурмина тогда заинтересовался департамент Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу Санкт-Петербурга. Специалисты ведомства, присутствующие на фестивале, предложили помощь хабаровчанам в продвижении этого вопроса. Но не была ли это всего лишь дань вежливости принимающей стороны?

Впрочем, все можно исправить и подписать петицию на https://www.change.org

На тигриной тропе

А теперь о нашем «всём», об амурском тигре, который, на свою беду, поселился именно на «золотой» земле.

— Угодья на Дурмине, — рассказывает Алексей Баталов, — входят в состав Хорского модельного участка, где в течение 25 лет проводится мониторинг популяции редкого хищника. В результате охранных мер и сравнительно благоприятной обстановки с кормами в течение последних лет образовались семейные группировки тигров, среди которых ежегодно рождаются тигрята. На Дурмине и прилегающих угодьях за последние три года родилось 11 тигрят. При массовой вырубке леса в районе им Лазо именно здесь пока сохранились леса с дубом, куда ежегодно в осенний период подходят кабаны — основной корм тигров.

Тигр помог охотохозяйству «Дурминское» добиться широкой известности за рубежом. Оно вошло в список 50 (37-я строчка) лучших туристических направлений года по версии английского журнала «Путешествие плюс отдых» (2016) как место в России, где можно гарантированно увидеть и сфотографировать амурских тигров через фотоловушки. За шесть последних лет в хозяйстве побывали туристы из 26 стран мира.

И вот мы встали перед выбором: тигры, чистая природа или золото. Выбор придется сделать. Обсудим?

Ирина Северцева