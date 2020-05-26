Казаки готовят поход Победы

75-летию Великой Победы посвящает свой давно задуманный поход на гору Пик отряд особого назначения Амурского казачьего войска.

К сожалению, из-за пандемии коронавируса сроки выдвижения экспедиции сдвинулись. Но она в любом случае состоится. Отряд отправится со своей миссией ориентировочно 1 июня.

— 75 лет назад народы Советского Союза одержали победу в Великой Отечественной войне над фашистской Германией, рассказал Почетный атаман Амурского казачьего войска, член-корреспондент РАЕН Владимир Крюков. — Отмечать этот святой день выдающимися достижениями стало традицией в нашей стране. В этой кровопролитной войне участвовали и соединения казачьей конницы, громившие вражеские тылы. В действующую армию также были призваны потомственные казаки из станиц Амурского бассейна, многие из которых геройски погибли.

В честь Великой Победы, Амурское казачество считает своим долгом и общественно важным мероприятием в память о подвигах и жертвах казаков в Великой Отечественной войне водрузить наше знамя над одной из господствующих вершин Северного Сихотэ-Алиня — горой Пик. Вместе со своим знаменем казаки понесут к вершине знамя Русского географического общества.

Для справки: гора Пик (1508 метров) возвышается над водораздельной частью хребта между бассейнами рек Тумнинского водного бассейна (реки Эльга, Чичимар) и Саласу (Халанда), впадающей в Амур справа.

По словам Крюкова, для Амурского казачьего войска это далеко не первая экспедиция в горную тайгу. В июне 2018 года отряд потомков казаков, проживающих в Хабаровске и в поселке Быстринск на Амуре совместно с ХКО РГО приняли участи в экспедиции на Амур в Ульчский район Хабаровского края, чтобы водрузить на вершине горы Шаман знамя Амурского казачьего войска в честь его 160-летия. В прошлом году восстановлению исторической справедливости был посвящен трудный и полный опасностей поход, который возглавил постоянный участник казачьих походов 73-летний хабаровчанин Александр Мурашев, действительный член Русского географического общества и академик Дальневосточной народной академии наук. При этом никто из зверья не пострадал, из людей — тоже.

— Мы 100 километров прошли по безлюдной таежной местности. В иной дневной переход удавалось в буквальном смысле преодолеть чуть больше четырех километров, в лучшем случае уходили за двадцатку. Переходили реки по естественным «мостам» — огромным ветровальным тополям Максимовича, — рассказалАлександр Мурашев. — Через снежные заносы в узких распадках шли по медвежьим следам, ветровальные поля древесных стволов обходили по тигриным следам. Умные звери не полезут в такую западню, а найдут в этих полях проходы, следуя своему чутью.

Известно, что казаки стали первооткрывателями и основателями всех городов за Уралом. Но вот при рассмотрении топографических карт Сибири и Дальнего Востока об этом — ни намека.

— В связи с особенностями социально-политических преобразований в России преднамеренно принижалась пионерская роль русского казачества в разведке и освоении территорий Сибири и Дальнего Востока, — говорит Владимир Крюков. — Это выразилось в недопущении географических названий, увековечивающих память о роли казачьих формирований, но история помнит своих героев-первопроходцев. «Самым первым исследователем нижнего Амура является казацкий старшина Василий Поярков, который в 1643 году со 132 казаками… прошел в Амурский край таким путем, который после него никто из русских не повторил. Поярков поднялся из Якутска по рекам Алдану, Учуру и Гонаму и, перевалив через Становой хребет, спустился по рекам Брянте и Зее к Амуру…» (В.К. Арсеньев. «В горах Сихотэ-Алиня»).

Для увековечивания памяти об амурских казаках и был тогда совершен горно-таежный поход в центральный Сихотэ-Алинь к безымянному водораздельному хребту, простирающемуся между реками Хор и Анюй более чем на 200 километров, с инициированием в дальнейшем присвоения ему названия «хребет Амурского казачьего войска», а перевалу в истоках реки Правая Чуи – «перевал Амурского казачества». Кроме того, общество сказало «любо» присвоению названия «Казачий Ключ» безымянному левому притоку ключа Чистого, впадающего в реку Анюй слева у перевала.

Сейчас, накануне нового казачьего похода, общество обращается с убедительной просьбой к руководителям лесничества, сотрудникам КГУ «Служба по охране животного мира и особо охраняемых территорий Хабаровского края», служб министерства по ГО и ЧС, сотрудникам МВД, руководителям иных ведомств и частных предприятий с просьбой оказывать содействие и всестороннюю помощь экспедиции на пути следования по заданному маршруту.

Вадим Решетняк