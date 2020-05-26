Власти Хабаровского края — в центре скандала с медиками

В регионе возникла чудовищная путаница с выплатой так называемой компенсации за работу с коронавирусными больными. Руководство региона поспешило отчитаться перед Москвой, что медработники из «группы риска» получили все положенные выплаты. Но в соцсети буквально полилась волна видео и обычных сообщений: врачи, фельдшеры, медсестры заявляли о том, что их обманули. Несколько сот эмоциональных комментариев появилось и под постами губернатора в Инстаграме.

На передовой в борьбе за зарплату

Такого в Хабаровском крае не было никогда, это в страшном сне невозможно представить. Пандемия, сложнейшие условия работы для врачей, младшего медперсонала, технических работников. И в то же время — люди в белых халатах собираются на улице по несколько десятков человек и записывают видео с просьбой заплатить им за работу с коронавирусными больными. Главные действующие герои соцсетей — бригады скорых из Хабаровска, Комсмольска, Николаевска. Все требуют справедливости, денег, которые распорядился выплатить президент, но средства дошли до людей как-то криво. Было, что и по 160-800 рублей доплачивали на «скорых» за коронавирус.

«Выполняю обязанности фельдшера скорой медицинской помощи, осуществлял перевозку двух положительно инфицированных больных с covid 19, ни копейки выплаты не получил. Есть масса других инцидентов знакомых медиков со скорой, которые в таких же обстоятельствах не получили якобы гарантированных выплат. Не верьте тому что видите и слышите, мы делаем свою "работу"(видимо хобби) и обязанности за бесплатно, и с колоссальным риском для здоровья»

«Сотрудники СМП относятся к группе риска заражения, почему им ничего не выплачивают? Выплаты происходят, только если в карте указан Ковид+, хотя большинство зараженных — носители или необследованные. Почему министр Витько отчитался о том, что всем выплачены доплаты?»

«COVID-19 по всем стационарам выявляют. Специально не заводят это в статистику — мороки много с карантинами, а теперь еще и с начислением надбавок врачам и медсестрам. Так проще — нет официальных фактов, нет проблем».

«У нас на станции фельдшер возила заболевших, до двух ставок несколько часов не доработала, и ей ноль оплаты. Бригада: фельдшер и медсестра возили заболевших, кружочком в рапорте отмечены были, на больничный отправлены по контакту были а им тоже ни копейки не заплатили»

Таких комментариев сотни и сотни, люди жалуются на мизерные доплаты, те, что рассчитывал бухгалтерия на местах. Прокуратура нашла нарушения сразу в нескольких районах края. Подключился Следком, туда жаловались работники обсерватора «Железнодорожник», мол, денег обещанных нет.

Еще раз напомню, краевые власти отчитались перед президентом, что положенные выплаты получили все категории медработников из «группы риска». На деле — ничего подобного. Кто, как считал эти выплаты на местах, по какой такой хитрой схеме — это важно, это персональная ответственность. Важно и другое — как допустили, что врачи оказались на грани забастовки и вышли на улицу, требуя заработанное? Это ведь не одна станция «скорой», медики ополчились на местную власть во всем крае.

А как вышло так, что в двух подстанциях хабаровской «скорой» были выявлены работники, больные коронавирусом, а их коллеги не попали в группу, простите, контактных лиц? И риск им, по мнению местных юристов, не должен оплачиваться.

«Инициатива» на местах, полный бардак с начислениями, «свое видение» - как все это уживается с тем, что губернатор доложил президенту: все в порядке, врачам труд во время пандемии оплачен?

После того, как снизу пошло бурление, пришлось вмешать министру здравоохранения Михаилу Мурашко:

«Во избежание злоупотреблений правительство уточнило, что основанием для назначения выплат служит сам факт такой работы. Врачи, непосредственно работающие в стационарах с людьми, у которых выявлена коронавирусная инфекция, получают по 80 тысяч рублей в месяц, фельдшеры и медсестры – по 50 тысяч рублей, младший медперсонал – по 25 тысяч рублей в месяц. Для врачей скорой помощи, работающих в составе бригад, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом, предусмотрены выплаты по 50 тысяч рублей. Фельдшерам, медсестрам и водителям экипажей скорой помощи полагается по 25 тысяч рублей в месяц».

Ключевое слов тут — злоупотребления. То, что они есть в краевом минздраве, начиная от Хабаровска и далее, сетью — по районам, видно из количества проверок и претензий прокуратуры.





Как вы смеете или игра в статистику

Уже неоднократно сталкивался с комментариями врачей о том, что у нас в крае со статистикой по вирусу мухлюют. Понятно, что документального подтверждения этому нет и пока — все на словах. Но врачам я как-то верю больше, нежели чиновникам, которые готовы пойти на всё, чтобы «сэкономить бюджетные деньги». И ведь не только это, главное, как выяснилось для региональной власти — имидж, успехи. Каждый день в Инстаграме краевой минздрав рапортует радостно — Хабаровский край впереди всех на Дальнем Востоке по числу вылечившихся от Covid-19. Тут же в Инстаграме пишут врачи 10-й хабаровской больницы, основной по коронавирусу: мы задыхаемся от нехватки людей, нужны еще врачи, ситуация тяжелая.

И буквально вчера появилась информация, что, якобы министр здравоохранения Александр Витько и начальник всех «скорых» Хабаровска Виталий Пустовой написали в полицию заявление на врачей, которые устроили несанкционированный митинг на территории подстанции. Зачем, мол, вытащили наружу всё, мы же так успешно боремся с вирусом, а тут вы со своей зарплатой.

Александр Безденежных