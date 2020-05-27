«СМОТРИ! УЧИСЬ! ПОЛЬЗУЙСЯ!»

Немного о правилах и номинациях фестивального конкурса.

«Победитель будет только один». Нет! Это НЕ про наш Фестиваль. Мы придумали правила, которые позволят получить призы Фестиваля многим. А раз вероятность выигрыша для каждого конкретного участника высокая, то оставаться в стороне вовсе незачем.

Во-первых, наш фестивальный конкурс пройдёт в несколько этапов. Уже на этой неделе завершится первый из них. На нём мы наградим всех, кто с хэштегами #весьгородонлайн и #весьхабаровсконлайн был отобран нашими редакторами и попал в наши сети (социальные). Подарки привезут волонтёры. Прямо домой.

Далее – второй этап. Его старт будет приурочен к открытию сайта Фестиваля. Да! Да! У нас будет сайт и о его запуске мы сообщим отдельно. На этом сайте будут размещены лучшие активности из тех, что попали в наши соцсети.

И вот тех, кто попал на сайт, будет судить компетентное жюри. Судейство пройдёт по двум категориям («Горожане» и «Организации»), в каждой из которых будет три номинации.

НОМИНАЦИЯ «СМОТРИ». Лучшая активность для развлечения аудитории.

Здесь будут выбирать тех, кто пел, танцевал, читал стихи, устраивал флэшмобы, показывал спектакли, давал концерты… В общем, всё, что развлекает зрителя. Как было сказано выше, победителей в номинации «СМОТРИ» будет два – один в категории «Организации», другой в категории «Горожане».

НОМИНАЦИЯ «УЧИСЬ». Лучшая активность для обучения аудитории.

Здесь будут номинироваться те, чья онлайн-активность поможет аудитории чему-то научиться. И также, как в случае с предыдущей номинацией, победителей будет двое – по одному в каждой категории.

НОМИНАЦИЯ «ПОЛЬЗУЙСЯ». Лучшая активность для помощи аудитории.

Ну а в этой номинации судьи будут выбирать из активностей (или просто публикаций), которые могут быть аудитории чем-то полезны: советы, подборки ссылок, лайфхаки и многое другое.

О! Кажется, есть вопросы.

— А как я пойму в какой я номинации?

— Не надо ничего понимать. Создавайте онлайн-активность, ставьте хэштеги #весьгородонлайн и #весьхабаровсконлайн, и наши редакторы сами определят вас в номинацию.

— А если моя активность окажется и полезной, и развлекательной, и обучающей?

— Тогда вы попадёте сразу в три номинации и у вас будет больше шансов победить.

— Так победителей будет только шесть? По три в двух категориях?

— Строго говоря, да. Но ведь будут ещё и вторые и третьи места. И они тоже призовые!

— А что за призы? А судьи кто? А когда откроется сайт? А третий этап будет?

— Много вопросов. На каждый из них ответим отдельно чуть позже.

Но если не терпится получить ответы, то их можно найти в наших соцсетях по хэштегам #весьгородонлайн и #весьхабаровсконлайн или по адресам:

Instagram https://www.instagram.com/vesgorod_khv/

Facebook https://www.facebook.com/vesgorodkhv/

вКонтакте https://vk.com/vesgorod_khv

Одноклассники https://ok.ru/group/57882438992059

Создавайте онлайн-активности, ставьте хэштеги #весьгородонлайн и #весьхабаровсконлайн и ждите призов! Фестиваль идёт до 30 июня!

Пресс-служба Фестиваля «Весь город. Онлайн»