Счет идет на: хабаровчан просят не копить долги по ЖКХ

С начала 2020-го года в краевом центре задолженность по коммунальным платежам выросла до 43-х миллионов рублей, сообщает пресс-служба мэрии Хабаровска.

В администрации города призвали не копить долги, в частности, за содержание жилья, холодную воду и канализацию.

«Жителям многоквартирных домов необходимо понять, что если они будут копить долги за жилищно-коммунальные услуги, то это привести к проблемам в будущем – например, они не смогут получить причитающуюся им субсидию», — заявила нач. финансово-экономического отдела городского управления ЖКХ Елена Полежаева.

Коммунальщики оставляют за собой право взыскивать долги через суд. При этом, как сообщалось ранее, пени и штрафы за не вовремя оплаченные услуги ЖКХ отменены, введен запрет и на отключение должников от централизованных удобств.