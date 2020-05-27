В Хабаровске Последний звонок будет онлайн

В мэрии Хабаровска не исключили того, что в хабаровских школах пройдут очные Последние звонки, но ситуация с коронавирусом ухудшается и шансов у «живого» праздника все меньше.

Сейчас — основной вариант провести главный школьный праздник в режиме онлайн. Сетевой вариант Звонка намечен на 29 мая.

«Эта дата – пока ориентировочная. Сегодня мы еще раз проработаем с Роспотребнадзором вопрос по поводу проведения очных торжеств на пришкольных территориях. Но, судя по усугублению в городе ситуации с заболеваемостью коронавирусом, такую форму проведения праздника надзорный орган явно не одобрит. Поэтому «Последний звонок» прозвенит для хабаровских школьников онлайн и с телеэкранов», — рассказала заммэра Елена Лагошина.



Ожидается, что звонок прозвенит с экранов телевизоров и в соцсетях в полдень. Будут поздравления от мэра Сергея Кравчука, учителей, родителей. В соцсетях будут размещены и школьные капустники.