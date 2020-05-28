Продукты в хабаровских «Ветеранах» могут подешеветь

Магазины переходят на новую экономическую модель — отказ от посредников, которые сдают площади торговой сети в аренду, сообщает пресс-служба мэрии Хабаровска.

Сейчас два из шести магазинов «Ветеран» работают в формате субаренды, что сказывается на цене продуктов.

«Мы понимаем, что сегодня, в условиях пандемии и наслоившегося на нее экономического кризиса, не только у предпринимателей, но и у населения на счету каждая копейка, поэтому стараемся сократить любые дополнительные траты социально-ориентированного бизнеса, сотрудничающего с нами. Сегодня мы ищем возможности скорректировать арендную ставку, что должно положительно отразиться на величине торговых надбавок и, следовательно, на цене продуктов питания, которые в наших магазинах в первую очередь покупают представители наиболее незащищенных слоев населения и обычные горожане. Для бизнеса плюс еще и в том, что, ввиду отсутствия посредников, сам процесс станет гораздо прозрачнее. В том числе, это касается и такой, неочевидной на первый взгляд, детали, как налоговые отчисления», — отмечает директор ООО «Центр инновационных технологий» Сергей Гришин.

Кроме того, в торговой сети решили воспользоваться услугами фирмы по уборке помещений, это позволит сократить расходы примерно на 20 процентов.

А в условиях пандемии все арендаторы получили скидки на пользование торговыми площадями на 10-20 процентов.