Тестовые ваучеры запустил «Аэрофлот»

Авиабилеты приобретенные, но не использованные из-за пандемии, оформят в виде электронных ваучеров. Сегодня система работает в тестовом режиме, — сообщили в Пресс-службе ПАО «Аэрофлот» Дальний Восток.



Для оформления ваучера пассажиру необходимо заполнить на сайте авиакомпании форму, предоставить, в том числе, номер неиспользованного билета, номер мобильного телефона, адрес электронной почты.



Номинал ваучера будет соответствовать сумме оплаченной провозной платы.

Также ваучер можно будет использовать и на покупку авиабилетов. Авиакомпания гарантирует однократную скидку 15% от действующего тарифа на новый перелет. Для пассажиров с билетом по тарифу МАКСИМУМ предоставляется однократная 25% скидка от действующего тарифа на новый перелет.