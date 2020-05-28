Гороскоп 27 мая - 3 июня: Выбирая цель-целься выше

Карта недели – «Прыжки в высоту»

Вам придется столкнуться с тем, что еще вчера казалось далеким и недостижимым. Возможно, придется прыгнуть выше головы, ну а если станете совмещать несколько обязанностей, то не надейтесь на вознаграждение. Сейчас лучшее время для того, чтобы сконцентрироваться на одной цели и идти напролом в ее достижении – ваше упорство будет вознаграждено, но немного позже.

Овен – «Легче»

Проблема, которая принесла с собой угнетенные чувства и бессонницу совсем скоро решится. Она просто растворится и уйдет из вашей жизни. А вы вдохнете полной грудью и пойдете вперед с гордо поднятой головой. С облегчением.

Телец – «Новые горизонты»

Если вы решили начать что-то новое – вперед! Неделя как нельзя лучше подходит для реализации давно задуманных проектов. Свежие идеи будут одолевать вас снова и снова, не упустите их, начатое сегодня со временем принесет существенную пользу.

Близнец – «Не время рисковать»

Приберегите свой неутомимый азарт для следующей недели – эта не ваша. И пусть знакомые будут твердить о том, что рискнуть стоит – не поддавайтесь на провокации. Слишком уж велики ставки.

Рак – «Ответы между строк»

Риск-вот что нужно вам для достижения наибольшего успеха. Плюс не мешало бы взглянуть на мир с другой стороны, а если близкие будут одолевать советами – расслабьтесь и примите к сведению все. В одной из этих подсказок найдется ответ на ваш вопрос.

Лев – «Знаки повсюду»

Ваши интуиция и предчувствие задумали донести до вас какое-то послание, но вы в силу своего упрямства оказываетесь его принимать. Знаки становятся все очевиднее, но вы – слепы. Остановитесь на мгновение, отключите мозг, и вы сами все поймете.

Дева – «В поисках пути»

Вы слишком сильно увлеклись достижением цели. И теперь, когда все в ваших руках, вы теряете интерес к происходящему. А это, последствия вашего неблагоразумного поведения. Подумайте, что в настоящем можно изменить, чтобы свернуть пути, который ведет в тупик.

Весы – «Виновен»

Если в вашем начинании что – то пошло не так — не гневите судьбу. Виноваты вы сами. Задумайтесь, что могло стать причиной, быть может не стоит рубить с плеча, а просто сесть и поговорить.

Скорпион – «Ценный кадр»

Вы- трудоголик со стажем, к тому же очень терпеливый. Эти качества не могут не радовать вашего работодателя. Он подумывает щедро вознаградить вас за старания, поднять вам оклад или даже предложить новую должность.

Стрелец – «Транжира»

Чтобы не случилось не этой неделе не жалейте денег. Работа и так идет неплохо, к тому же появилась возможность подзаработать. Тратьте на этой неделе столько, сколько вашей душе угодно.

Козерог – «ОдАренный»

Вас ждет очень успешный период в карьере. Однако вам просто необходимо стать увереннее в себе. Отбросьте предрассудки, верьте в свои силы, идите вперед. Препятствий не будет — это подарок вам от госпожи судьбы.

Водолей – «Победитель»

На этой неделе вас ждет заслуженный триумф. Вы на коне, любой вопрос решается легко и без особых усилий, возможно, вскоре вы получите неожиданное, но очень приятное событие, которое кардинально изменит вашу жизнь.

Рыбы – «Акция добра»

Вас ждет небывалая щедрость от кого-то из вашего окружения. Это может быть спонсорская помощь или бескорыстный подарок…Однако слишком уж радовать не стоит – это единоразовое мероприятие, больше от этого человека такого не ждите.