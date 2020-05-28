Монументальный плевок?

Порой, чтобы забыть подлинную историю, никакие враги и не нужны…

Вот уже который год мемориальная табличка украшает дом №15 по ул. Руднева в Краснофлотском районе города Хабаровска: «Улица названа в 1945 году в память героя Русско-японской войны командира крейсера «Варяг» Всеволода Федоровича Руднева (1855-1913)».

Она появилась на доме 15 в ноябре 1987 года. И верными в ней являются первые два слова. Не знаю, да и не особенно интересно, какими такими «архивными данными» пользовались городские чиновники, когда лихо «переписывали» историю. В стране в то время творился трэш перестройки и угар «нового мЫшленья» — все по Горбачеву. И улицам бездумно возвращали названия, что были «до 17 года».

Все старались выслужиться. (Тут одна «заплатка» на памятник морякам-амурцам чего стоит. В честь трех репрессированных в 1937 году врачей-краснофлотцев мемориальную табличку в первой половине 90-х втихую впендюрил на постамент один из родственников.)

С мемориальным знаком Рудневу на доме №15 все несколько сложней. Эта улица в Краснофлотском районе города Хабаровска названа не в честь царского адмирала. Не смешно: чтобы после разгрома Японии в 1945-м назвать улицу именем человека, что в 1907 году принял, но в дальнейшем не носил орден Восходящего солнца II степени (за военные и гражданские заслуги) от японского императора.

Перед началом молниеносной кампании по разгрому Японии в 1945 году политические органы Красной армии и Военно-морского флота проводили массовую психологическую накачку бойцов и командиров. Риторика в духе соцреализма: «вломим японцам по самое не балуйся», «они нам за Хасан еще не ответили», «за оккупацию советского Дальнего Востока пора рассчитаться», «отомстим за смерть дедов на полях сражений», «помни войну 1905 года». Так вот, в соответствующих документах, что регламентировали политмассовую работу, ни слова не было про восхваление «царских сатрапов, что продули войну». Упор делался на возврат утраченных территорий и память простых солдат и матросов. Ибо не фиг!

Был и еще один претендент на увековечивание в названии улицы с подобной фамилией — флагман 1 ранга Кадацкий-Руднев. В 1933—1938 годах командовал Амурской Краснознамённой военной флотилией. Но называть одну из центральных улиц вновь образованного Краснофлотского района в честь приговоренного 28 июля 1938 года к высшей мере наказания по обвинению в участии в контрреволюционной и террористической организации Ивана Кадацкого-Руднева? Верх политической близорукости! Так что и этот кандидат на увековечивание «пролетел».

Казалось бы, с чего затевать довольно затратную процедуру по переименованию улиц? Это ведь не только на таблички тратиться, это переделка массы документов. В том числе и в паспортах штамп прописки менять.

До сентября 1945 года база КАФ была отдельным административным образованием. А 15 сентября образовался Краснофлотский район города Хабаровска, в состав его вошли база КАФ и поселок имени Кирова. К тому же возводился новый поселок, названный Победа. До всех этих коллизий главные магистрали базы КАФ назывались улицами Ленина и Калинина. Но в центре Хабаровска уже были улицы с такими же названиями! Так что улица Ленина на базе КАФ стала улицей Ильича. Кстати, очень симпатичная, с массой зданий и сооружений начала — середины XX века. А улицу Калинина переименовали в улицу Мира. И тут местные флотские коммунисты на одной из партийных конференций сказали свое гневное «фи!» — ну не может быть на военной базе ТАКОГО пацифистского названия. Улицу стоит назвать в честь героев войны или видного моряка-амурца…

И кандидатура была подобрана соответствующая, и время было выбрано правильное – к 10-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне улицу Мира переименовали в улицу Руднева, Героя Советского Союза Семена Васильевича Руднева, который служил в 30-е годы на Амуре более пяти лет, в том числе начальником политотдела на базе КАФ в Хабаровске. До этого Руднев «комиссарил» на острове Русский. Так что утверждение чиновников, монументально отлитое, что «Улица Руднева названа в 1945 году в память героя Русско-японской войны командира крейсера «Варяг» Всеволода Федоровича Руднева 1855-1913», ошибочно дважды. Накосячили и с датами, и с героями.

Семен Руднев ушел в отставку и перебрался на Украину. В годы Великой Отечественной войны он был комиссаром в партизанском соединении Сидора Ковпака. Судя по дневниковым записям «деда» Ковпака, товарищ Руднев был правильным политработником на своем месте: в дела командования нос не совал, с советами как взрывать эшелоны или вешать предателей не лез. Но твердо проводил партийную линию и всемерно заботился не только о моральном состоянии партизан – вникал и в повседневные нужды и очень хорошо разбирался в специфике общения с местным населением. Не трусил и не шкурничал. Погиб в бою, с оружием в руках, на выходе из Карпат, во время рейда партизан на запад в 1944 году. Старший сын Радий, пережив отца на восемь дней, тоже погиб в Карпатах.

Достойный человек. Вот в его честь и переименовали улицу Мира. Но забыли указать имя героя. И тут есть очень большое желание поспрашивать тогдашних активных краеведов и не менее информированных сотрудников Хабаровского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры: как так-то получилось?

В свое время общался с парой свидетелей, что были на партийной конференции, где принимали решение о переименовании улицы Мира. Думаю, в архивах остались документы, на основании которых и был произведен акт переименования. Чиновников можно понять: «Какая разница, оба моряки, и оба — Рудневы». Вот только со времен угара перестройки все сильно изменилось. Не захотели на западе современную Россию как равного партнера воспринимать, несмотря на десятилетия унижения и плевков в собственное прошлое. Вот и пришлось вспоминать про величие Победы и сохранение исторической памяти на государственном уровне: «Мы никому не позволим перечеркнуть эту героическую страницу истории, будем изобличать любые попытки исказить историю, предать забвению дух союзничества и нашего боевого братства». Это Президент РФ Путин так сказал, выступая по случаю Дня защитника Отечества.

Стоит прислушаться к словам верховного главнокомандующего? И демонтировать к 75-летию победы над милитаристской Японией насквозь лживый указатель с дома №15 по улице Руднева. Это будет правильно и исторично. А табличку передать в музей, что располагается недалече – в бывшем Доме культуры завода имени Кирова. Так сказать, потомству в пример как не надо поступать в угоду политическому моменту.

Нет, я понимаю порывы души личного состава экипажа пограничного сторожевого корабля ПСКР-198, что почтили память и водрузили венок с траурной лентой «Русским воинам, павшим в войне с Японией в 1904-1905 гг.» на дом 15 по улице Руднева. Только место вы, товарищи офицеры, мичманы, старшины и матросы, выбрали не то. Ложная цель, я бы сказал. Хотя чему удивляться…

Андрей Дунаевский