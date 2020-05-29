Травле конец: Хабаровск почти обработан от клещей

По сообщению пресс-службы мэрии Хабаровска, из 194 общественных пространств уже обработано 159.

Кировский, Краснофлотский, Железнодорожный, Индустриальный и Центральный районы обезопасили от клещей подведомственные им территории. Как отмечают в комитете по управлению Железнодорожным районом, дезинсекторы зашли в микрорайон Хабаровск-2, обработали парк Дома культуры железнодорожников и близлежащие территории – самые многолюдные из мест. Также бригады рабочих провели санитарную очистку улиц Шмаковской, Аэродромной и Клубной. Полный цикл дезинсекции прошли кладбища в Анастасьевке, Матвеевке, на Базе КАФ, Красной речке, в Березовке, а также Центральный погост.

Сейчас под прицелом дезинсекторов все городские бульвары, парки и скверы, участки, прилегающие к медицинским и образовательным учреждениям: с ними они разберутся в ближайшие два дня. Акарицидная обработка продолжится перед началом смен в детских летних загородных оздоровительных лагерях.

«Стоит отметить, что за последние 5 лет количество территорий, обрабатываемых ядохимикатами, увеличилось с 511,8 до 621,2 гектара, — отметила замначальника управления по физической культуре, спорту и здравоохранению Татьяна Скорик. – Финансирование растет с каждым годом. К примеру, в 2016 году в бюджете города на акарицидную обработку было предусмотрено 1,3 миллиона, в 2020 году – уже 2,6 миллиона рублей».

По данным мониторинга краевого управления Роспотребнадзора, с 1 марта по сегодняшний день в Хабаровске зарегистрировано 846 случаев присасывания клещей, это на 19% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Все обратившиеся за помощью к медикам выезжали за город.