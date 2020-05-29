Карнавала нет: День города в Хабаровске будет онлайн

В этом году из-за коронавируса отменено праздничное шествие по ул. Муравьева-Амурского, не будет и лазерного шоу на прудах, сообщает пресс-служба мэрии Хабаровска.

На замену уличным развлечениям придут проекты «Весь город. Онлайн» и «История города в предметах и артефактах». С историческими материалами хабаровчане смогут познакомиться в Инстаграме и на ютюб-канале «Культура Хабаровск».

Жителям города предлагают принять участие в литературном конкурсе «Виртуальный Хабаровск», а так же в акциях «Подарок городу», «162 отличных дела Хабаровску»; онлайн-викторине «Мой Хабаровск», «Старый Хабаровск», посвященных Дню города.

Традиционным подарком ко Дню рождения города Хабаровска станет и международная выставка детских рисунков «Таланты юных – любимому городу», которая также пройдет в дистанционном формате. Работы школьников по электронной почте пришли из китайских городов Харбин, Хэган, Вэйхай, Фуюань, японских — Мусасино и Ниигата.