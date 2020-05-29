«Нашел в себе, что я изменился, причем в лучшую сторону»

Воспитанники Хабаровского краевого центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи о своих открытиях после прошедшего в марте ключевого дела «Город мастеров»

«Я в себе открыл, что могу помогать другим»

— Ключевое дело было посвящено профессиям. Открыл в себе, что могу себя контролировать, друзья мне помогают, во всех номерах было прикольно.

— Открыл, что умею хорошо выступать, во взрослых – что они могут без проблем помочь. Что выступать лучше, чем сидеть и смотреть на других. Я понял, что мои одноклассники умеют работать в команде.

— Группа швейного дела рассказывала про врачей. У них самое лучшее выступление, особенно момент про операцию, очень смешно, красиво и прикольно. Интересный сценарий, интересные слова.

— Мне понравилось в ключевом деле то, что мы очень хорошо справились, выступили, и мне пришлось играть две роли: я был «справочным бюро» и дежурным по станции.

— Взрослые тоже могут быть детьми. Мы показывали моряков, я был радистом и хочу стать морским капитаном.

— Что я открыл в себе? Что надо быть дружелюбным и не могу жить без сцены, открыл откровенность. Открыл во взрослых, что они могут помочь во всем. Если ты затрудняешься, они нас учат как правильно, как можно, как нельзя. Спасибо большое. Мы узнали много интересного про профессии.

— Я открыл в себе, что хорошо выступаю, помогаю другим классам с их выступлениями. Мы узнали много интересного о профессиях. 6 «Б» интересно рассказали о железнодорожниках, а деревообработка об авиадиспетчерах. — Мне особенно понравилось, как автодело показали десантников, они показывали рукопашный бой.

— Я открыл в себе то, что надо помогать друг другу. Узнал самые интересные профессии. В ключевом деле я играл роль князя Александра Невского, весь сценарий выучил, волновался, но с волнением мне помогли справиться мои товарищи. Я был очень рад, что с нами выступал мастер.

«Наверное, вырасту, стану спасателем»

— Ключевое дело прошло на «отлично». Я узнал, что существует множество различных, очень важных профессий. Мне очень нравится выступать в своей группе, потому что, когда я рассказываю, мне становится страшно, но когда я вижу своих одногруппников, успокаиваюсь. В ключевом деле мне понравилось все. Все пытались проявить свой артистизм и не подглядывать в текст. Мы делали декорации. Что понравилось во взрослых? Оксана Валерьевна помогала нам делать декорации и сценарий. Они нас поддерживали с Евгенией Витальевной.

— Я с мастером делал панель самолета, хотели сделать самолет, но у нас не хватило времени. Понравилось, как взрослые гоняли нас с репетициями, показывали, что и как правильно делать, какие реквизиты, как украсить сцену. И еще я увидел, как взрослым интересно на нас всех смотреть.

— Меня сразу поставили на сцену ведущим, над этими словами работал Олег Федорович индивидуально со мной. Рассказывал, как правильно произносить слова, ставить ударение, с каким тоном их произносить. Друзья репетировали, искали рубашки, стирали, гладили, в общем, очень готовились и очень сильно переживали. Чтобы не упасть в грязь лицом перед зрителями и гостями, мы очень сильно старались.

— Мы долго готовились, придумывали всякие подходы к выступлению. На сцене мне было не страшно выступать. Я хотел бы стать МЧСником. Во время спасения людей и опасностей в организме большая выработка адреналина, большие впечатления и опыт в помощи людям.

— Что я открыл во взрослых? Нам помогали Надежда Ивановна и Виктор Анатольевич. Спасибо им за то, что они нас дрюкали, готовили к ключевому делу. Надежде Ивановне спасибо за все. Мы рассказывали об МЧС, я спасал ребенка. Наверное, вырасту, стану спасателем.

«А не посвятить мне жизнь служению Родине?»

— В нашем ключевом деле я играл гусара российской армии, когда я надел мундир гусара, почувствовал гордость за Россию. Все слова я старался говорить без подсказки. Я узнал много военных профессий и понял, что каждая профессия нужна. Я даже начал задумываться, а не посвятить мне жизнь служению Родине?

— Наше ключевое дело было посвящено профессии летчика и диспетчера, мне досталась роль штурмана. С мастером мы для выступления сделали макет самолета, всякие кнопочки, рычаги и т.д. С Ольгой Викторовной мы учили сценарий и песню. Сначала мы учили слова в цехе и репетировали в цехе. Потом мы ходили в актовый зал, репетировали там.

— К сожалению, это мое предпоследнее выступление. Благодаря нашему выступлению я узнал, что диспетчер тоже выполняет важную работу. Я подумал, и мне захотелось стать летчиком.

— Всегда помогаем друг другу, никогда не ругаемся, мы дружная группа. Мы, когда играем в футбол против других, дружно играем, без криков, без обид, без драк. Да, бывало, ругались, но мы быстро миримся, потому что мы отличная группа, почти все учителя нас хвалят, мы вместе защищаем шестые классы, если их обижают.

— Мне понравилось выступление группы автодела, у них очень весело. У них есть Иван Андреевич. Он же служил в армии и показал рукопашный бой, и еще он быстрее всех почистил картошку, сломал две доски, которые держали мы. Все выступили хорошо, защищали свою профессию, готовились усердно. Я хочу получить профессию матроса. Я открыл в себе много нового, что я никогда не подведу свою команду, стал больше знать о себе. Много взрослых открыты и активны. Могут помочь всем, даже помогают.

«Взрослые у нас очень добрые и хорошие»

— Что узнал о взрослых? Что наши воспитатели и мастер готовят для нас много интересного. Валерия Владимировна помогала нам делать сценарий и песню, я очень рад, что у нас такие заботливые взрослые.

— Рустам из 6 «А» участвовал в нашем ключевом, он был очень хорош. Во взрослых, что они поддерживают, подсказывают, они у нас очень добрые и хорошие.

— Я был диспетчером — одна из сложных ролей. Мы собрались и выступили, и я рад, что справился! Мы с друзьями готовили кабину самолета, Максим и Виталя больше всех занимались. Прикрепили шурупы, деревяшки. Я рад, что попал к такой дружной и сплоченной группе!

— Я нашел в себе, что я изменился, причем в лучшую сторону. Если раньше я не мог себя контролировать, то сейчас наоборот. Еще пока я учусь в центре, понял, что руки у меня растут откуда надо. Я ознакомился с двумя профессиями и понял, что без труда над собой у меня ничего не получится.

— Взрослые в нашем центре — это совершено святые люди. Они самые добрые люди, которых я когда-то встречал. Я, учась тут четыре года, полюбил их всем сердцем. Я понимаю, что осталось полтора месяца, и я выйду из этого прекрасного места. Становится, конечно, тоскливо. В друзьях я нашел самых удивительных людей. Они, какими плохими бы ни казались, всегда придут на помощь, поддержат. И это самое классное качество, что есть в людях.

— Что я нашел в друзьях? То, что могут ответственно отнестись к выступлению, помогать готовиться, искать реквизит, делать его самим.

— Больше всего мне понравился 7 «Б» класс. У них был рассказ о профессии повара, они зажгли всю сцену. Когда я отучусь, пойду на спасателя МЧС или на повара. Нам помогали Надежда Ивановна и Виктор Анатольевич, они самые лучшие педагоги. А еще нам помогала со сценкой классная руководитель Валерия Владимировна. Был хороший сценарий, красивая одежда, а музыка — идеальная.

— У нас была тема МЧС, мы готовились изо дня в день. Мне очень понравилось наше выступление, я играл командира и помогал спасать ребенка. Я даже задумался стать спасателем, спасать людей.

Открытиями делились Данил Товпик, Степан Шимкив, Руслан Суханов, Леня Куракин, Данил Плохотнюк, Руслан Чесноков, Борис Кувшинов, Данил Ефимов, Максим Васильченко, Кирилл Фурманов, Виталий Носов, Илья Рубцов, Ефим Воробьев, Алекс Буркаев, Савелий Вакулюк, Дарья Дианова, Даниель Пемов, Алексей Маринин, Сергей Рекуш, Никита Сизых, Рустам Суханов, Леша Днепровский, Игорь Сапрыкин, Иван Фролов, Артем Луговской, Иван Милюк, Сергей Росляков, Сергей Устинов, Виктория Аймалова, Данил Шевчугов, Настя Фирстова, Толя Власюк, Влад Баранов, Илья Киселев, Дима Никифоров, Денис Сасюк, Александр Проскуряков, Егор Подъячий, Виталий Лапин, Вова Попович, Дима Ваулин, Максим Попов, Александр Минько, Тимофей Троянов, Магомед Уруджев, Виталий Лазарев, Максим Мулявчик, Влад Рыбаконов, Леня Михайленко, Данил Ягофиров