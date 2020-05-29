Они выберут лучших

Немного про жюри Фестиваля.

Пара приятных новостей!

Первая. 29 мая по адресу vesgorod.online открывается официальный сайт Хабаровского Фестиваля для тех, кто дома «Весь Город. Онлайн»! На нём в течение месяца будут публиковаться лучшие онлайн-активности хабаровчан, по мнению Оргкомитета. Ну а начиная с 30-го мая активности, размещённые на сайте, будут рассматриваться членами фестивального жюри.

И вот, кто эти люди. Вот, от кого будет зависеть судьба фестивальных наград.

Елена ЛАГОШИНА. Заместитель мэра по социальным вопросам.

Яна КОРОБИЦЫНА. Корреспондент телеканала «Хабаровск».

Сергей ЯКОВЛЕВ. Кинорежиссёр.

Михаил НЕПОГОДИН. Общественный деятель.

Урал ГАРЕЕВ. Фотограф.

Сергей ГАЛИЦЫН. Ректор Дальневосточной государственной академии физической культуры.

Роман АВИЛОВ. Продюсер BRAINDO.

Валентина ОЛЕКСЕНКО. Автор самого вкусного блога на Дальнем Востоке

Андрей АРХИПОВ. Телеведущий канала «Россия», «Вести-Хабаровск».

Рома ОВСЕЙЧУК. Продюсер. Директор кинофестиваля «Точка Возврата».

Итоги будут подведены 30-го июня. А суперпризы победителям будут вручены по окончании режима самоизоляции. Для этого мы проведём отдельное мероприятие.

Напомним, что Хабаровский Фестиваль для тех, кто дома «Весь Город. Онлайн» — проект мэрии Хабаровска, приуроченный ко Дню Рождения Города. Фестиваль проходит с 15 мая по 30 июня. Его участником становится любой пользователь соцсетей, который выложит публикацию какой-то активности, подходящей под критерии «Развлекательно», «Полезно», «Обучающе». К публикации необходимо поставить хэштег #весьгородонлайн или #весьхабаровсконлайн. По этим хэштегам редакторы фестиваля отбирают лучших участников в фестивальные соцсети, а оттуда Оргкомитет выбирает участников для публикации на сайте. Работы, опубликованные на сайте, судит жюри и победители получат призы.

Пресс-служба Фестиваля «Весь город. Онлайн»