Власти Хабаровского края — за силовой сценарий в решении проблем региона

Из недавних ЧП — врачи Хабаровска, Николаевска-на-Амуре вышли на улицу с требованием выплатить и м положенные компенсации за риск, за работу во время пандемии, ролики появились в интернете. Скандал пытались погасить в том числе и с помощью полиции, руководитель службы «скорых» края написал заявление на врачей о якобы несанкционированном митинге.

Ликвидация угрозы

Заявление Пустовой позже забрал, но особенности общения с подчиненными стали понятны. Врачей пытались запугать, мол, вынесете всё наружу, будем общаться с помощью силовиков. Это стандартная практика — запугивание врачей, её часто используют в других регионах: грозят увольнениями и проч. У нас же пошли дальше, решили записать докторов в протестный электорат и отдать на откуп полиции. Чтобы другим было неповадно вслух заявлять о проблемах. Вообще, это укладывается в логику поведения краевой власти в попытке навести видимость порядка.

Недавно губернатор позволил себе шутку: «Что бы вам еще такого запретить с 10-го этажа». Кто-то посмеялся, кто-то справедливо удивился цинизму. Но глава региона пошел дальше и чуть ли, как мне кажется, не обвинил хабаровчан в распространении вируса. Все выставляется так — люди не оставляют губернатору выбора, пора править жесткой рукой.

«Мы просим элементарное — хотя бы маски надевать. Да во всех приличных магазинах на входе висят одноразовые перчатки — сам видел. Пожалуйста! Ну зашли, глянули… И не надо с кем-то спорить, людей хватать. Подошли, составили протокольчик и вызвали старшего. Все это фиксируется и на комиссию, а мы уже тут разберемся быстро и эффективно. Закроем на месяц и все, будут люди в масках ходить и руки обрабатывать. А иначе мы тут задохнемся. Больницы переполнены, скоро мест не будет».

Протокольчик, разберемся быстро и эффективно, закроем на месяц — вот список мер по противодействию вируса от губернатора и чуть ли не единственный выход, кратчайший путь. Все оттого, как мне кажется, что краевая власть уверена — сгодится лишь силовой сценарий и только он сработает. Потому что раньше уже было: нет человека — нет проблемы.

С 1-го января решением губернатора у нас запретили мигрантам работать на общественном транспорте. А незадолго до заявленной даты, в декабре, силовики провели рейд в одном из автопарков. Тогда граждане Киргизии заявили об избиении ОМНОМ 80-ти водителей-мигрантов. Над людьми издевались, судя по информации, появившейся в прессе, заводили в комнату по десять человек, били дубинками, некоторых заставляли есть миграционные бумаги и записать водой. Чуть позже консул Кыргызстана в Хабаровске подтвердил жалобы на избиение от 17-ти человек. Были ноты протеста. Под «раздачу» попали и узбеки.

Мигранты-водители, конечно же, покинули Хабаровск. Уехал человек восвояси — и нет проблемы. И жители края теперь уверены — городской транспорт будет «чистым». Вот с таким бэкграундом было исполнено решение губернатора.

Вернусь к врачам. Их пытались «подвести» под несанкционированный митинг. Насколько жестко у нас поступают с неразрешенными акциями, думаю, все известно. Так что, в этот раз медики не попали под дубинки. И на том спасибо.





Война, кругом война

Еще в прошлом году губернатор и его окружение вели себя так, будто — кругом враги. Так мне показалось. Были заявления, что против действующей власти ведется информационная война, даже, якобы, в противостоянии замечены люди из правительства региона, их, вроде как, по словам губернатора, должны были взять в разработку силовики. А еще были заявления, что «кому-то выгодно, чтобы Хабаровский край стал маленьким Сталинградом».

Ну, то есть, власть — в обороне, с тяжелыми потерями и симметричными ответами на внешнюю угрозу. Был какой-то период затишья, но в ситуации, когда от власти потребовались решительные действия, вновь началась война. Мигранты, врачи. Кто еще угрожает благополучию? Бизнесмены, открывшие магазины и пускающие людей без масок?

Мэр Хабаровска тоже вот попал под «жесткий контроль» краевой власти. Сократил число автобусов во время коронавируса, якобы из-за этого транспорт переполненный ходит. Что делать? Ни больше ни меньше - лишать лицензий перевозчиков, такое мнение губернатора. Импульсивная манера управления, которая не только не делает чести нынешней власти но и заставляет людей бояться.

Александр Безденежных