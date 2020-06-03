Правительство Хабаровского края: послаблений жителям не будет

Об этом много спорили, даже пытались обсуждать на уровне «краевая дума-губернатор», но толку нет. Транспортный налог в Хабаровском крае — один из самых высоких в ДФО. Мы проигрываем Якутии, Сахалину, Приморью. Главный довод власти — снижение налога приведет к потерям бюджета. Автолюбителей это, мягко говоря, не очень волнует, — дороги остаются разбитыми.





Социальный бюджет

Много раз говорили — бюджет в Хабаровском крае социально ориентированный, то есть подавляющая часть расходов идет на образования, медицину и проч. Но после дураков забывается главное — дороги. Шедший к власти губернатор говорил про снижение налогов, пришло время подвести некоторые итоги, времени было достаточно. Автомобиль и у нас и в Приморье — штука социальная. Машины из Японии везут, люди привыкли к выбору, привыкли и к тому, что жизнь становится гораздо проще, если у тебя есть авто. Никак не могут привыкнуть лишь к тому, что дороги с каждым годом хуже и хуже, хотя налог люди платят исправно.

Губернатор не пошел на снижение транспортного налога, не стал делать его дифференцированным, как в Приморье, где за подержанные машины люди платят меньше. Краевые подданные, жители края, коих очень много, почти в каждой семье машина, а то и две, власть не поняли. Лишний раз глянув на ухабы, поняли что их, мягко говоря, употребили. В угоду бюджету. Социальному.

За «утилевый», видавший виды джип, который выручает и дачников и рыбаков, в Хабаровском крае люди платят от 40 до 60-ти тыс рублей в года, 150 целковых за «лошадь» (машины свыше 250 л.с.). Если машина менее мощная, скажем, 240 л.с, то у нас такса — 14 тыс с хвостиком, в Приморье — 4,3 тыс руб.

Вообще, наверное, никто не считал, сколько машин уходят из края на регистрацию в Приморье и ЕАО, говорят, даже на Северном Кавказе ставят на учет. Сколько денег теряет ежегодно бюджет Хабаровского края и сколько получают соседи по нашей милости или глупости? А скольких избирателей потерял «народный»? Сахалин вот отметился снижением транспортного налога на треть. Для всех машин, вне зависимости от лошадей.

Но у нас навстречу людям не идут, об этом уже в открытую говорят и предприниматели и чиновники. Одни — возмущаются, другие — стоят на своем.

«Заместитель (министра транспорта) с издевательски счастливой улыбкой сообщил, что действительно позиция у министерства твёрдая - никаких льгот и отмен!», - рассказала своим подписчикам в Фейсбуке председатель межрегиональной общественной организации «Дальневосточное объединение промышленников и предпринимателей» Светлана Тремасова.

По транспортному налогу мы ближе к Питеру и Москве. По качеству дорог — ближе к забытым всеми чигирям. Губернатор, вроде как, обещал, но гибкой системы послаблений, подчеркну, реально работающих послаблений для населения, сделать не смог. Паровоз, как говорится, ехает и пар — в свисток.

Ближе к земле

Ни для кого не станет новостью, что перемещение по хабаровским направлениям происходит с помощью такой то матери. Как не станет новостью и то, что недавно отремонтированные дороги лопаются как шарики в морозный день рожденья края. У Черной речки дорога, сданная в ноябре прошлого года, к марту была вся в трещинах, подчеркивают общественные наблюдатели. 40 миллионов рублей налогов похоронены заживо — ремонт должен был простоять шесть лет, а хватило едва на три месяца.

В Гаровке-1 осенью тоже был ремонт. Как бы. Тонкий асфальт к весне весь пошел жирной паутиной. Губернатор, как известно, любит наведываться в город президентского внимания, Комсомольск-на-Амуре, где с дороги, как бы есть и их как бы нет.

«Мы были здесь полгода назад, все так и валялось, а люди ходили и ругались, проклиная строителей и городскую власть. Не изменилось ничего. Разве что появились дыры в асфальте» - негодовал глава региона во время последней поездки по дорожной сети Комсомольска. Можно резюмировать классикой: а воз и ныне там. Но воз и ни там и не тут, он провалился в дорожную яму, похоже навсегда.

И в конце своего безрадостного обзора сетевых СМИ открою вам страшную тайну (на самом деле нет). Когда в Хабаровском крае активно обсуждали снижение транспортных ставок, налоговая инспекция выступала за их повышение. А местный минэконом эту идею — увеличение транспортного налога — поддержал. Как то так.

Александр Безденежных



