Хабаровский край закупил медицинские маски у местного производителя





Борьба с COVID-19 требует использования дополнительной защиты. В первую очередь, медицинских масок, ведь это не только мера безопасности, но и норма закона, не случайно соответствующий режим называется масочным.

Этот тренд уловил и региональный бизнес. Так хабаровский предприниматель и общественник Али Мамедов еще в апреле текущего года закупил оборудования для производства медицинских масок. Да, именно медицинских, это важно, ведь они отличаются от более простых средств защиты строгой производственной технологией (они трехслойные, из нетканных материалов), что позволяет использовать их непосредственно в учреждениях здравоохранения.

Хотя получить рабочее удостоверение было непросто. Такая документация выдается только в Минпромторге РФ. Правда, из-за пандемии сроки выдачи официальных бумаг были сокращены. Да и краевое министерство промышленности помогло Али Мамедову все оформить максимально оперативно.

В итоге уже в апреле в Хабаровске был налажен выпуск медицинских масок. Мощность производственных линий составляет 120-140 изделий в минуту, что позволяет закрыть потребности и края, и других территорий ДФО. А буквально недавно одно из краевых госучреждений заключило с ООО "Фортуна Мед" договор на поставку 814 тысяч медицинских масок.

Сам Али Мамедов так комментирует ситуацию:

"Конечно, мы можем поставлять нашу продукцию в любых обеьмах. Все возможности для этого у нас есть, завод работает на полную мощность. Но заключенный контракт - первый в перечне мероприятий по нашей совместной с регионом борьбе с пандемией. Надеюсь, не последний. Хотя коммерческих договоров в нашем портфеле хватает, маски приобретают регулярно. Они пользуются серьезным спросом. Но мы планируем ориентироваться, главным образом, на взаимодействие с государством, поскольку именно государство контролирует ликвидацию эпидемии. И если понадобится, мы сможем обеспечить качественными медицинскими масками все медучреждения территории. Тем более, мы выставляем щадящие цены, работаем на грани рентабельности. Но для нас все это - в первую очередь помощь людям в беде и лишь потом бизнес".

Кстати, насколько известно, социальный характер "масочного" проекта отметили и в полпредстве президента РФ в Дальневосточном федеральном округе и уже оказывают поддержку единственному, в этом случае, профильному производству на Дальнем Востоке.



