В Хабаровске — очередь за квартирами

Застройщики из-за дефицита квартир в новостройках создают листы ожидания для хабаровчан, сообщает пресс-служба мэрии краевого центра.

В двух, еще не построенных двадцатипятиэтажных домах возле ул. Карла Маркса, все квартиры раскуплены. Возведением домов занимается фирма «Управление инвестиционных программ», цена квадратного метра от застройщика — 85 тыс. рублей. На резко выросший спрос повлияла в том числе и ипотека под 2 процента годовых.

«Учитывая возросший спрос, нам придется поторапливаться и строить быстрее. Кроме того, изменить темпы и стиль работы нам диктуют финансовые нововведения, согласно которым, дольщики теперь платят нам только за готовые квартиры. На этапе строительства их средствами мы воспользоваться не можем – они хранятся на эскроу-счетах. Банки предъявляют жесткие требования к участникам долевого строительства и отдают деньги лишь после того, как мы сдадим объект «под ключ», — рассказал директор фирмы Константин Юрченко.

По данным городского управления архитектуры, строительства и землепользования, в 2020-м в Хабаровске планируется сдать в эксплуатацию более 230 тысяч квадратных метров жилья.

С начала текущего года в краевой столице уже введено в строй 8 жилых домов малоэтажной комплексной застройки, 4 многоквартирных и 87 индивидуальных жилых домов общей площадью в 19,8 тысяч «квадратов». Всего же до конца года планируется завершить строительство 29 жилых домов.