Новая реальность старых идей

В четырех активных музеях города Хабаровска музейная ночь 2020 года прошла в режиме строгой изоляции

«Виртуальность — это часть новой реальности. Мы это принимаем. И впервые проводим «Ночь в музее» в онлайн-формате. Накануне, 16 мая, участвовали в виртуальной перекличке музеев — участников масштабной акции «Ночь музеев». Понимаем, что возможно будут какие-то шероховатости, надеемся на понимание нашей аудитории», — рассказал генеральный директор Гродековского музея Иван Крюков.

Десятую, юбилейную акцию «Ночь в музее» Гродековский музей начал 18 мая с 22 часов. Местом встречи любителей историй стал официальный аккаунт Гродековского музея в социальной сети Instagram — https://www.instagram.com/grodekov_museum/. Как?! У вас нет Instagram? Зря, действо того стоило, чтобы завести в этой сети свой аккаунт. И присоединиться к сообществу любителей прекрасного. Там было что увидеть и послушать. Выступают вживую местные артисты и тут — бах! — прямое включение в эфир гостя — музея «Мир говорящих машин» с музыкальными инструментами из коллекции. Можно было заглянуть через плечо директора музея во время виртуальной экскурсии по кабинету руководителя. Можно узнать пару музейных тайн – например, как питаются рыбки в большом музейном аквариуме. Были традиционные «прогулки с фонариками» и мастер-класс с попыткой приготовления блюд по рецепту из старой книги 1907 года, извлеченной из музейных фондов. В этой виртуальной музейной ночи были задействованы многие, но не все музейные экспозиции. Все остальное можно будет увидеть воочию. Своевременно или несколько позже.

Дальневосточный художественный музей поступил проще: на официальном сайте музея двхм.рф 16 мая, в день проведения «Ночи музеев», выложил в свободный доступ программу видеолекций. К 75-летию Победы показали и рассказали о живописи и графике военных лет. Состоялась видеоэкскурсия по постоянной экспозиции русского искусства «Русский портрет второй половины XIX столетия» и в мир старинной итальянской гравюры. О далеком прошлом был видеорассказ «Из истории античного искусства». Но мне более всего понравилась лекция об искусстве народов Приамурья и севера Дальнего Востока России и виртуальное посещение реставрационной мастерской. И это все без регистрации аккаунтов, логинов и паролей. И напоследок мастер-класс для детей по рисованию акварелью птицы фламинго и складывания из бумаги фигурок. Последнее занятие стало этаким практическим дополнением к видеоэкскурсии по временной выставке, посвящённой японской игрушке.

Точно так же, 16 апреля с 20 до 21 часа, провел виртуальную ночь и частный музыкальный музей Веретенниковых «Мир говорящих машин». Все, что «доктор прописал» — основное действие прошло опять же в социальной сети Instagram — https://www.instagram.com/talkmachines/. Предложили современным людям опробовать на себе «продвинутые» для середины–конца XIX века устройства. Начиная от приборов звукозаписи и звуковоспроизведения и заканчивая амбротипией. Этим вкусным словом обозначалось в то время искусство (именно так!) проявления фотоизображения серебром на стеклянной пластине. Как в лучших домах.

В музее истории города Хабаровска решили сделать оригинально. Виртуальная экскурсия и показ прекрасного сотрудниками музея состоялись заранее. По традиции, с опережением. Результат «виртуальной ночи» в городском музее можно будет увидеть 22 мая в 20:00 на телеканале «Хабаровск» . Перед этим сотрудники устраивали виртуальные экскурсии и исторические чтения. Меня зацепила серия лекций Сергея Меховщикова, заведующего историческим отделом, по теме «Путь землепроходца: история и этнография». Какие там стволы, какие шлемы из фондов Дальневосточного художественного музея были показаны! Как это обидно, что из-за какой-то импортной заразы так и не открылась в апреле реальная выставка, что планировалась совместно с Якутией.

Андрей Дунаевский