В команду мастеров его взяли без паспорта

Юрия Шпирюка, невысокого юркого форварда, нет нужды представлять поклонникам «игры миллионов». Воспитанник хабаровского футбола, он в разные годы, помимо родного СКА, не без успеха выступал за различные клубы региона. В составе находкинского «Океана» отметился даже в высшей лиге чемпионата России. По окончании игровой карьеры Шпирюк вернулся в родную команду, но уже, естественно, в качестве тренера. 20 мая Юрию (вернее, уже Юрию Юрьевичу) исполнилось 50 лет.

— Юрий, а помните, как сами когда-то пробивались в команду мастеров? Слышал, что тогда у вас даже паспорта еще не было…

— Действительно, тогдашний наставник хабаровских армейцев Леонид Васильевич Назаренко впервые попробовал меня в деле, когда мне еще и шестнадцати не было. Рискнул взять юнца на учебно-тренировочные сборы в межсезонье. Шел 1986 год, тогда наш клуб еще в союзной первой лиге выступал. Вот тогда я впервые и окунулся в атмосферу большого футбола. Ну а начиная с сезона-1987 уже стал полноправным игроком СКА.

Тогда мы заняли первое место в зональном первенстве СССР среди команд второй лиги и имели шанс вернуться в первый дивизион, но неудачно выступили в переходном турнире. Для меня тот сезон был очень полезен в плане становления.

— Да, хорошо помню, какое оживление наблюдалось на трибунах, когда диктор стадиона объявлял: «На поле выходит Юрий Шпирюк». Кстати, помнится, в начале вашей карьеры были и матчи за юношескую сборную…

— Я успел застать удачное время: когда тренировался в ДЮСШ СКА у Олега Васильевича Носенко, существовал еще Союз, и была возможность выезжать на различные турниры среди сверстников. И на меня обратили внимание тренеры юношеской сборной России. Я, кстати, был среди участников последней Спартакиады СССР. А вместе со мной в команде были Олег Веретенников, Юрий Ковтун и другие впоследствии известные футболисты.

— За армейцев Юрий Шпирюк в общей сложности провел пять сезонов и забил 14 мячей. Хорошая у нас подобралась команда в 1991 году, занявшая вслед за читинским «Локомотивом» второе место в зональном турнире команд второй лиги. Но потом распался Союз, у команды начались проблемы. Зато вы первый чемпионат под российским флагом встретили в высшей лиге…

— На меня тогда вышло руководство «Океана» из Находки. Приморский клуб благодаря развалу страны оказался в высшей лиге, а кто же не мечтает поиграть на столь высоком уровне. В итоге «Океан» два года выступал в «вышке». Лично мне более дорога команда образца 1992 года. Мы были единым клубом, потому что костяк тогда еще составляли игроки нашего региона — Олег Гарин, Игорь Фатин, Олег Кокарев, Андрей Смирнов, Сергей Козлов…

Мы бились в каждом матче и по праву сохранили место в элите. А вот в следующем сезоне в команду пришло много новых людей, которым, видимо, захотелось, что называется, «срубить по-легкому». Закончилось все крахом. Пострадали же в итоге простые болельщики «Океана», которые впервые окунулись в атмосферу большого футбола. А спуску дома мы не давали никому. Даже московский «Спартак» со своими грандами — Черчесовым, Онопко, Карпиным — еле ноги унесли, не без труда сведя матч с нами вничью — 1:1.

Окончательно же команда «сдулась» в переходном турнире. В матче с самарскими «Крылышками» вообще произошел скандал. Я открыл счет, а потом… Когда наш вратарь Юрий Шишкин за считанные минуты пропустил каких-то два странных гола, капитан клуба Сергей Бондаренко демонстративно снял повязку, а Олег Кокарев вообще ушел с поля. Под шумок самарцы забили еще и третий гол. Слепому было понятно, что тут дело нечистое.

Забивал даже своим

— Юрий, а что за скандал, связанный с вами и Алексеем Поддубским, произошел по ходу сезона-1995, после чего вы оба покинули Находку?

— Мы ведь к тому времени были далеко не юнцами и отношение к себе требовали соответствующее. Однако обещания руководства клуба так и оставались обещаниями — ни один пункт из контракта, по сути, не был выполнен. Мы поставили вопрос ребром и в итоге ушли. Впрочем, мной тут же заинтересовался владивостокский «Луч». Здесь меня приняли хорошо, довольно быстро решился и квартирный вопрос, который в Находке не могли сдвинуть с места более трех лет. Однако на этом мои путешествия не закончились. Когда спустя пару лет «Луч» стал сыпаться, я, как и многие другие игроки, начал задумываться о переходе в другой клуб. Поехал в Нижневартовск, где тогда как раз создавалась команда «Самотлор-ХХI».

— А в 1999 году вы чуть было в родную команду не вернулись…

— И даже подписал с клубом предварительное соглашение. Но приглашал-то меня еще Владимир Сусин, а потом появился Олег Смолянинов, с которым у нас отношения не сложились. В итоге я тот сезон провел в новосибирском «Чкаловце» и даже успел испортить настроение Смолянинову, послав мяч в ворота хабаровчан. Кстати, я за игровую карьеру в разных клубах в общей сложности более ста голов забил. Потом еще играл за другую команду Новосибирска — «Чкаловец-Олимпик», отметился на Сахалине, Улан-Удэ, Комсомольске-на-Амуре. А завершал игровую карьеру в Находке, уже в знакомом «Океане». С этой командой у меня много воспоминаний, и очень жаль, что сейчас команды мастеров в городе вообще нет.

Футбол на всю жизнь

— Как сложилась ваша жизнь после окончания игровой карьеры?

— Я вернулся в родной город и стал работать на благо хабаровского футбола. Вначале вместе со своим бывшим партнером по СКА и давним другом Михаилом Семеновым тренировали дубль армейцев. Потом Михаил Николаевич уехал в Комсомольск-на-Амуре, и я стал главным тренером молодежки. Накануне 2016 года тогдашний наставник ФК «СКА-Хабаровск» Александр Григорян предложил мне поработать в его штабе. С тех пор я в главной команде. Посчастливилось сезон поработать в премьер-лиге. С прошлого года являюсь старшим тренером клуба.

— А сами-то в футбол играете?

— А как же? Футбол, он же на всю жизнь. Помню, когда работал в дубле, сам время от времени выходил на поле, чтобы помочь своим молодым подопечным. Ну а сейчас принимаю участие в тренировочном процессе и время от времени играю за ветеранов. Вернее, играл. Сейчас же мы из-за коронавируса остались вне игры. Но хочется надеяться, что скоро это закончится. Ведь все мы так соскучились без футбола…

Владислав Махов