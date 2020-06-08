Коронавирус: медицину Хабаровского края может парализовать

На фоне пандемии отчетность стала главным показателем честности и открытости власти. Так вышло, что городская и краевая власти оказались по разные стороны: их информационные сообщения разнятся. В горздраве прямо заявляют — у нас беда, вот-вот может случиться коллапс в больницах, краевые сайты — сдержанны, и новостей, которые дает Хабаровск, нет. А дела на самом деле обстоят плохо: заболеваемость растет, мест в больницах совсем скоро может не хватить.

А как у них?

Вот что дает город по «короне», привожу данные недельной давности, но, думаю, изменилось немногое, в день в крае рост заболеваемости почти на 3 процента.

«Если уровень заболеваемости будет расти такими же темпами, уже через пару недель в городских стационарах, принимающих зараженных COVID-19, не останется свободных коек для госпитализации инфекционных больных. А мест для лечения пациентов с другими заболеваниями, которым требуется госпитализация, уже не хватает», — рассказала заммэра Хабаровска Елена Лагошина.

Зашел на сайт правительства Хабаровского края, пробежался по «коронавирусным» новостям, они там в специальном разделе. О грядущей нехватке коек в больницах данных не нашел. Есть констатация, что за неделю число больных COVID-19 выросло на 25 процентов и что «одной из причин ухудшения динамики могло стать легкомысленное поведение жителей края, которые пренебрегают средствами защиты»

Ладно, ок, частично виноваты жители края. Еще об одной беде в правительстве региона — ни слова. Так вышло, что предельно честным в сложнейшей ситуации оказался горздрав Хабаровска.

«Есть очень серьезная проблема по распространенности внебольничной пневмонии. Сейчас у нас еженедельно регистрируют по 200-300 новых случаев. При этом два процента от числа — летальный исход. Поэтому нельзя ослаблять внимания и к этой проблеме. Есть высокая опасность заражения и распространения такой пневмонии. За весь 2013 год ее выявили у 1179 человек, а за пять месяцев 2020-го заболели уже 3279, из них умерли 69. Большинство из них старше 65 лет. Снижения и интенсивности нет никакой. При этом она распространяется на фоне коронавируса», - рассказала начальник горздрава Татьяна Скорик.

Понятно, что при таком росте сразу двух тяжелых заболеваний мест и оборудования в больницах не хватит. И это не «хватит» может случиться уже вот-вот. Еще в апреле врачи десятой больницы трубили: «нам нужны руки! Сильно не хватает людей для формирования дежурных смен. Нам нужны врачи терапевты, инфекционисты и рентгенологи. Нам нужны медицинские сёстры и рентгенлаборанты»

Что изменилось сейчас? Как быть с медицинскими кадрами на фоне двух, растущих как на дрожжах, болезней? Иду на сайт правительства Хабаровского края — вновь тишина. Что вообще делается региональной властью, чтобы медицина не задохнулась?

Как нет там и информации о том, что «вместо больницы в Советской Гавани – попросту аварийный "сарай". Лечебное учреждение требует серьезной реконструкции. Ремонт здесь не проводился с 1991 года. Во всем этом вынуждены находиться пациенты, больные коронавирусом». И что десять лет в одном из сел Вяземского района люди живут без фельдшера.

И на этом, вязком, болезненном фоне врачи «скорых» выходят на улицу, требуя компенсацию за «корону». И на них пишут заявление в полицию, мол, несанкционированный митинг. Дело замяли, но «комплекс мер быстрого реагирования» от краевой власти стал понятен.

«Ни у кого "на местах" не было желания обидеть наших медиков», - заявил в своем аккаунте в Инстаграм губернатор. Обидели без желания, мимоходом, по привычке.





Все решает Инстаграм

Ежегодно власти Хабаровского края тратят на всевозможные сайты, газеты, ТВ сотни миллионов рублей. Но вся жизнь с приходом нового губернатора закипела почему-то в Инстаграме.

Именно в Инстаграме губернатор заявил о снятии ограничений в регионе с 11-го июня. Хотя, какое может быть послабление в самоизоляции, если рост болезни стремителен и с больницами швах?

Вроде как, в Инстаграме губернатор говорил и о том, что он настаивает на строительстве нового инфекционного корпуса в регионе. К слову, еще 2-го апреля стало известно — Хабаровский край был в аутсайдерах по числу подготовленных к «короне» мест в больницах. Конкретики — ноль, правда, лишь заявление.

Как весь этот «инстаграмный движ» выглядит со стороны? Громадная, выстроенная годами система, ценой до 11-ти млрд рублей в год (содержание всего краевого руководства) живет своей жизнью. Медицина — своей, информационный даже не блок, а блочище — своей.

А самый главный в этой цепочке — губернатор — общается с жителями края среди рецептиков, пейзажей и прочей красоты, которой в Инстаграме как звезд в нашей галактике. Ну, то есть, у него свой аккаунт и своя жизнь. А что, так можно было, при оплаченных сайтах и проч разговаривать с людьми бесплатно? А экономия бюджета теперь будет? Освободившиеся деньги можно, кстати, на борьбу с коронавирусом пустить.

Александр Безденежных