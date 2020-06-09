Судебное решение

Арбитражный суд Хабаровского края г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

г. Хабаровск дело № А73-3160/2019 20 января 2020 года

Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи Паниной А. А. при ведении протокола секретарем судебного заседания Николаевой И. А., рассмотрел в судебном заседании с дело по иску Жилищностроительного кооператива «Утес» (ОГРН 1172724024846, ИНН 2721232851; г. Хабаровск, ул. Постышева, 22а, оф.415) к Редакции сайта «Еженедельник Молодой дальневосточник», в Интернет по адресу: htpp://khabarovsk.md/ в лице общества с ограниченной ответственностью «Коммуникационная группа «Медиатехнологии» (ОГРН 1152724013254, ИНН 2723183920, г. Хабаровск, ул. Павловича, д.13 а, оф.165), Редакции газеты «Молодой дальневосточник XXI век» в лице общества с ограниченной ответственностью «Коммуникационная группа «Медиатехнологии» (ОГРН 1152724013254, ИНН 2723183920, г. Хабаровск, ул. Павловича, д. 13 а, оф.165), Сугак Ирине Борисовне, Маркееву Алексею Геннадьевичу, Чернышову Владимиру Сергеевичу, Дунаевскому Андрею Николаевичу, Зыкиной Елене Леонидовне, Каневу Андрею Владимировичу, Вязанкину Юрию Адольфовичу, Целобановой Раисе Петровне, Шабалиной Ольге Аркадьевне, Бершадской Татьяне Дмитриевне, Пензину Денису Александровичу, Комитету государственного строительного надзора Правительства Хабаровского края

третье лицо: Гордейчик Алексей Владимирович

о защите деловой репутации

при участии от истца – Гордейчика А. В. по доверенности от 05.12.2019, от ответчиков: от ООО «Коммуникационная группа «Медиатехнологии» – Дрыгина А. В. по доверенности от 28.05.2019,

от Комитета Гостройнадзора - Михайлова А. В. по доверенности от 29.12.2018 № 1-17-17, Ивановой М. Н. по доверенности от 08.04.2019 № 1-17-29

от остальных ответчиков – не явились

от третьего лица – лично А. В. Гордейчика

Жилищно-строительный кооператив «Утес» обратился в Арбитражный суд Хабаровского края с исковым заявлением к Редакции сайта

«Еженедельник Молодой дальневосточник», к Редакции газеты «Молодой дальневосточник XXI век» в лице общества с ограниченной

ответственностью «Коммуникационная группа «Медиатехнологии» о защите деловой репутации. Согласно заявленным требованиям с учетом принятых судом определением от 27.08.2019 уточнений просит:

Признать недостоверными, порочащими деловую репутацию ЖСК «Утёс» следующие сведения, распространенные в статье «Глупость или афера?», размещенной в газете «Молодой дальневосточник XXI век», № 8 от 20 - 27 февраля 2019 г., и в статье «Что творится вокруг самого старого долгостроя Хабаровска», размещенной на сайте «Еженедельник Молодой дальневосточник» по адресу в Интернет: http://khabarovsk.md/news/16613-chto-tvoritsya-vokrug-samogo-starogo-dolgostroya-habarovska.html : «В центре Хабаровска, на улице Фрунзе, находится самый старый жилой долгострой нашего города от ООО «Мир Автаркия». За этот объект сейчас отвечает конкурсный управляющий Светлана Аксютина»; «Парадокс «Мира Автаркии» заключается в том, что дом практически готов (по данным Стройнадзора, построен на 90%)... Но что-то всё время мешает»; «При возникновении ЖСК «Утёс» в него были автоматически

зачислены все дольщики, независимо от того, писали они заявление или нет. Всего таких дольщиков около 60. Но в избрании правления ЖСК участвовали всего 20 дольщиков - только те, кто написал заявление. Остальные оказались в роли крепостных крестьян, которых приписали к новому барину без права голоса»; «На этом фокусы с голосованием не закончились»; «Вес голоса каждого участника ЖСК зависит от размера его пая. В данном случае паем является квартира, и по-хорошему надо бы считать долю в квадратных метрах. Но руководство почему-то считает её в деньгах. В итоге те, кто приобретал квартиры давно, оказались в проигрышном положении. Ведь 12 лет назад один квадратный метр стоил 20 тыс. руб., сейчас он стоит уже 50 тыс. В итоге 25% голосов оказались принадлежащими одному лицу».

Обязать ООО «Коммуникационная группа «Медиатехнологии», Сугак Ирину Борисовну, Макеева Алексея Геннадьевича, Чернышова Владимира Сергеевича, Дунаевского Андрея Николаевича, Зыкину Елену Леонидовну, Канева Андрея Владимировича, Вязанкина Юрия Адольфовича, Целобанову Раису Петровну, Шабалину Ольгу Аркадьевну, Бершадскую Татьяну Дмитриевну, Пензина Дениса Александровича опровергнуть их посредством публикации решения по настоящему делу в газете «Молодой дальневосточник XXI век» и на сайте «Еженедельник Молодой дальневосточник» по адресу в Интернет: http://khabarovsk.md/ . Обязать ООО «Коммуникационная группа «Медиатехнологии» Сугак И.Б., Макеева А.Г., Чернышова B.C., Дунаевского А.Н., Зыкину Е.Л., Канева А.В., Вязанкина Ю.А., Целобанову Р.П., Шабалину О.А., Бершадскую Т.Д., Пензина Д.А. удалить признанные недостоверными, порочащими сведения из сети Интернет. Взыскать с ООО «Коммуникационная группа «Медиатехнологии» Сугак И.Б., Макеева А.Г., Чернышова B.C., Дунаевского А.Н., Зыкиной Е.Л., Канева А.В., Вязанкина Ю.А., Целобанову Р.П., Шабалиной О.А., Бершадской Т.Д., Пензина Д.А. в пользу ЖСК «Утёс»

судебный штраф за просрочку исполнения судебного акта из расчета 150 000 руб. за каждый день просрочки. Штраф взыскивать по истечении 3 дней со дня вступления судебного акта в законную силу. Определением от 07.05.2019 к участию в деле на основании статьи 46 АПК РФ по ходатайству истца в качестве соответчиков привлечены: Сугак Ирина Борисовна, Маркеев Алексей Геннадьевич, Чернышов Владимир Сергеевич, Дунаевский Андрей Николаевич, Зыкина Елена Леонидовна, Канев Андрей Владимирович, Вязанкин Юрий Адольфович, Целобанова Раиса Петровна, Шабалина Ольга Аркадьевна, Бершадская Татьяна Дмитриевна, Пензин Денис Александрович.

Определением от 12.07.2019 по настоящему делу назначена судебная лингвистическая экспертиза, проведение которой поручено обществу с ограниченной ответственностью «Институт независимых досудебных и судебных экспертиз» эксперту Щербань Галине Евгеньевне. Производство по делу приостановлено. Определением от 26.07.2019 в связи с поступлением в суд заключения эксперта производство по делу возобновлено. Определением от 03.09.2019 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен Алексей Владимирович Гордейчик.

Определением от 29.10.2019 к участию в деле в качестве соответчика, привлечен Комитет государственного строительного надзора Правительства Хабаровского края.

Определением от 28.11.2019 на основании статьи 49 АПК РФ судом приняты уточнения исковых требований, согласно которым истец просит:

Признать недостоверными и (или) порочащими деловую репутацию ЖСК «Утёс» следующие сведения, распространенные в статье «Глупость или афера?», размещенной в газете «Молодой дальневосточник XXI век», №8 от 20 - 27 февраля 2019 г., и в статье «Что творится вокруг самого старого долгостроя Хабаровска», размещенной на сайте «Еженедельник Молодой

дальневосточник» по адресу в Интернет: http://khabarovsk.md/news/16613-chto-tvoritsva-vokrug-samogo-starogo-dolgostroya-habarovska.html:

«В центре Хабаровска, на улице Фрунзе, находится самый старый жилой долгострой нашего города от ООО «Мир Автаркия». За этот объект сейчас отвечает конкурсный управляющий Светлана Аксютина»; «Парадокс «Мира Автаркии» заключается в том, что дом практически готов... Но что-то всё время мешает»; «При возникновении ЖСК «Утёс» в него были автоматически зачислены все дольщики, независимо от того, писали они заявление или нет. Всего таких дольщиков около 60. Но в избрании правления ЖСК участвовали всего 20 дольщиков - только те, кто написал заявление.

Остальные оказались в роли крепостных крестьян, которых приписали к новому барину без права голоса»; «На этом фокусы с голосованием не закончились»; «Вес голоса каждого участника ЖСК зависит от размера его пая. В данном случае паем является квартира, и по-хорошему надо бы считать долю в квадратных метрах. Но руководство почему-то считает её в деньгах. В итоге те, кто приобретал квартиры давно, оказались в проигрышном положении. Ведь 12 лет назад один квадратный метр стоил 20 тыс. руб.,

сейчас он стоит уже 50 тыс. В итоге 25% голосов оказались принадлежащими одному лицу».

Обязать ООО «Коммуникационная группа «Медиатехнологии», Сугак Ирину Борисовну, Макеева Алексея Геннадьевича, Чернышева Владимира Сергеевича, Дунаевского Андрея Николаевича, Зыкину Елену Леонидовну, Канева Андрея Владимировича, Вязанкина Юрия Адольфовича, Целобанову Раису Петровну, Шабалину Ольгу Аркадьевну, Бердашскую Татьяну Дмитриевну, Пензина Дениса Александровича опровергнуть их посредством публикации решения по настоящему делу в газете «Молодой дальневосточник XXI век». Обязать ООО «Коммуникационная группа «Медиатехнологии» опровергнуть их посредством публикации решения по настоящему делу на сайте «Еженедельник Молодой дальневосточник» по адресу в Интернет: http://khabarovsk.md/. Обязать ООО «Коммуникационная группа «Медиатехнологии» удалить признанные недостоверными, порочащими сведения из сети Интернет. Взыскать солидарно с ООО «Коммуникационная группа «Медиатехнологии», Сугак И.Б., Макеева А.Г., Чернышева B.C., Дунаевского А.Н., Зыкиной Е.Л., Канева А.В., Вязанкина Ю.А., Целобанову Р.П., Шабалиной О.А., Бердашской Т.Д., Пензина Д.А. в пользу ЖСК «Утёс» судебный штраф за просрочку исполнения судебного акта из расчета 150 000 рублей за каждый день просрочки опубликования опровержения в газете «Молодой дальневосточник XXI век». Штраф взыскивать по истечении 3 дней со дня вступления судебного акта в законную силу. Взыскать с ООО «Коммуникационная группа «Медиатехнологии» в пользу ЖСК «Утёс» судебный штраф за просрочку исполнения судебного акта из расчета 150 000 рублей за каждый день просрочки опубликования опровержения на сайте «Еженедельник Молодой дальневосточник» по адресу в Интернет: http://khabarovsk.md/. Штраф взыскивать со дня, следующего вступлению судебного акта в законную силу. Признать недостоверными и (или) порочащими деловую репутацию ЖСК «Утёс» следующие сведения, распространенные в статье

«Глупость или афера?», размещенной в газете «Молодой дальневосточник XXI век», № 8 от 20 - 27 февраля 2019 г., и в статье «Что творится вокруг самого старого долгостроя Хабаровска», размещенной на сайте «Еженедельник Молодойдальневосточник» по адресу в Интернет: http://khabarovsk.md/news/16613-chto-tvoritsva-vokrug-samogo-starogodolgostroya-habarovska.html, со ссылкой на официальную информацию Комитета государственного строительногонадзора правительства Хабаровского края: «... (по данным Стройнадзора, построен на 90 %)». В настоящем судебном заседании истец уточнил, что требования в части признания недостоверными и (или) порочащими сведений, выраженных во фразе: «… (по данным Стройнадзора, построен на 90 %)» адресованы ко всем ответчикам. Уточнения приняты на основании статьи 49 АПК РФ.

В судебном заседании истец уточненные требования подержал. Иск мотивирован тем, что ответчиками в газете «Молодой дальневосточник XXI век» № 8 от 20 - 27 февраля 2019 г. и на его сайте в сети интернет «Еженедельник Молодой дальневосточник» по адресу: http://khabarovsk.md/news/16613-chto-tvoritsya-vokrug-samogo-starogodolgostroya-habarovska.html размещена статья «Глупость или афера?» и статья «Что творится вокруг самого старого долгостроя Хабаровска», в которых распространена, по его мнению, заведомо недостоверная информация о неправомерном и нечестном поведении Жилищно-строительного кооператива «Утес» в рамках осуществления им деятельности по достройке многоквартирного дома, расположенного по строительному адресу: г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д.76 - Амурский бульвар, д.18, которая порочит деловую репутацию истца.

Ответчик ООО «Коммуникационная группа «Медиатехнологии» с иском не согласен по основаниям отзыва и дополнений к нему. Сообщил, что сайт khabarovsk.md не зарегистрирован как средство массовой информации, является новостным порталом, страницей в сети Интернет газеты «Молодой дальневосточник XXI век», принадлежит ООО «Коммуникационная группа «Медиатехнологии». В возражениях указал, что в целом информация, изложенная в статье, в том числе и перечисленные истцом фразы, соответствуют действительности, не являются порочащими, частично перечисленная истцом информация к ЖСК «Утес» отношения не имеет.

Привел доводы о том, что в ходе подготовки публикации журналист проводил опрос участников долевого строительства ООО «Мир автаркия» - Коваленко Л. А., Котовой Г. Ф., Кротенко Л. Б. Сведения о проценте готовности дома взяты журналистом из реестров дольщиков, опубликованных на сайте Комитета Гостройнадзора Правительства края. Ответчик Комитет Госстройнадзора Правительства края против исковых требований возражал по доводам отзыва. В возражениях указал на то, что Комитет не является источником распространения недостоверной информации о 90 % готовности МКД, в полномочия Комитета не входит определение степени готовности объектов строительства, в связи с чем считает себя ненадлежащим ответчиком. В судебном заседании представители пояснили, что процент готовности объекта при составлении и опубликовании реестра граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства домов и чьи права нарушены, указывался в соответствии с требованиями содержания реестра, установленными Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 12.08.2016 № 560/пр. Степень готовности дома по ул. Фрунзе в г. Хабаровске в размере 90% указывалась в реестрах на основании вывода, содержащегося в определении Арбитражного суда Хабаровского края от 11.02.2016 по делу № А73-3492/2012. Впоследствии эти данные откорректированы на 64,9 % в соответствии с определением от 08.06.2017 по указанному делу.

Ответчики Сугак И.Б., Маркеев А.Г., Чернышов B.C., Дунаевский А.Н., Зыкина Е.Л., Канев А.В., Вязанкин Ю.А., Целобанова Р.П., Шабалина О.А., Бершадская Т.Д., Пензин Д.А., уведомленные по правилам статьи 123 АПК РФ надлежащим образом, в судебное заседание не явились, отзывы не представили.

Третье лицо поддержало позицию истца по спору.

Исследовав материалы дела, заслушав пояснения сторон, суд

УСТАНОВИЛ:

Как следует из материалов дела, в печатном издании - газете «Молодой дальневосточник XXI век» № 8 от 20 - 27 февраля 2019 года опубликована статья под заголовком «Глупость или афера?». Автором статьи указан Сергей Шевченко. Копия периодического издания приобщена к материалам дела. Также на сайте «Еженедельник Молодой дальневосточник» по адресу в Интернет: http://khabarovsk.md/news/16613-chto-tvoritsya-vokrug-samogostarogo-olgostroya-habarovska.html 20.02.2019 размещена статья «Что творится вокруг самого старого долгостроя Хабаровска» с указанием, что статья размещена Татьяной Бершадской. Факт размещения указанной статьи по названному адресу в сети Интернет ответчиками не оспаривается.

Указанные две статьи по содержанию дублируют друг друга. В указанной статье содержатся следующие фразы: «В центре Хабаровска, на улице Фрунзе, находится самый старый жилой долгострой нашего города от ООО «Мир Автаркия». За этот объект сейчас отвечает конкурсный управляющий Светлана Аксютина»; «Парадокс «Мира Автаркии» заключается в том, что дом практически готов (по данным Стройнадзора построен на 90 %)… Но что-то всё время мешает»; «При возникновении ЖСК «Утёс» в него были автоматически зачислены все дольщики, независимо от того, писали они заявление или нет. Всего таких дольщиков около 60. Но в избрании правления ЖСК участвовали всего 20 дольщиков - только те, кто написал заявление. Остальные оказались в роли крепостных крестьян, которых приписали к новому барину без права голоса»; «На этом фокусы с голосованием не закончились»; «Вес голоса каждого участника ЖСК зависит от размера его пая. В данном случае паем является квартира, и по-хорошему надо бы считать долю в квадратных метрах. Но руководство почему-то считает её в деньгах. В итоге те, кто приобретал квартиры давно, оказались в проигрышном положении. Ведь 12 лет назад один квадратный метр стоил 20 тыс. руб., сейчас он стоит уже 50 тыс. В итоге 25% голосов оказались принадлежащими одному лицу».

Ссылаясь на то, что размещенная в статье информация не соответствует действительности, формирует у читателей негативное отношение к ЖСК «Утес» и (или) порочит его деловую репутацию, истец обратился в арбитражный суд с настоящим исковым заявлением. Оценив доказательства, представленные в материалы дела, по правилам статьи 71 АПК РФ, суд считает заявленные требования подлежащими удовлетворению частично по следующим основаниям. В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 33 АПК РФ арбитражные суды рассматривают дела о защите деловой репутации в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. В силу пункта 1 статьи 23 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на защиту своей чести и доброго имени. Вопросы, касающиеся опровержения сведений, порочащих деловую репутацию юридического лица, регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации и Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации» (далее Закон о СМИ). Согласно положениям статьи 150 ГК РФ деловая репутация является нематериальным благом, защищаемым в соответствии с Гражданским кодексом РФ, другими законами в случае и порядке, ими предусмотренными. В силу положений статьи 152 ГК РФ гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют действительности; если сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, распространены в средствах массовой информации, они должны быть опровергнуты в тех же средствах массовой информации; гражданин, в отношении которого средствами массовой информации опубликованы сведения, ущемляющие его права или охраняемые законом интересы, имеет право на опубликование своего ответа в тех же средствах массовой информации; если сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, оказались после их распространения доступными в сети "Интернет", гражданин вправе требовать удаления соответствующей информации, а также опровержения указанных сведений способом, обеспечивающим доведение опровержения до пользователей сети "Интернет". Пунктом 10 названной нормы предусмотрено, что правила настоящей статьи, за исключением положений о компенсации морального вреда, могут быть применены судом также к случаям распространения любых не соответствующих действительности сведений о гражданине, если такой гражданин докажет несоответствие указанных сведений действительности. Правила настоящей статьи о защите деловой репутации гражданина, за исключением положений о компенсации морального вреда, соответственно применяются к защите деловой репутации юридического лица (пункт 11 статьи 152 ГК РФ). В силу пункта 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.02.2005 № 3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц» (далее - Постановление Пленума ВС РФ № 3) иски по делам данной категории вправе предъявить граждане и юридические лица, которые считают, что о них распространены не соответствующие действительности порочащие сведения.

В соответствии с положениями части 2 статьи 33 АПК РФ и пунктом 9 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 09.12.2002 № 11 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» при применении пункта 5 части 1 статьи 33 АПК РФ необходимо учитывать, что дела о защите деловой репутации в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности подлежат рассмотрению в арбитражных судах и в случае привлечения к участию в деле гражданина, не имеющего статуса индивидуального предпринимателя, в том числе автора распространенных

(опубликованных) сведений. Согласно абзацу 2 пункта 5 Постановления Пленума ВС РФ № 3, если оспариваемые сведения были распространены в средствах массовой информации, то надлежащими ответчиками являются автор и редакция соответствующего средства массовой информации. В случае, если редакция средства массовой информации не является юридическим лицом, к участию в

деле в качестве ответчика может быть привлечен учредитель данного средства массовой информации.

В выходных данных спорного выпуска газеты «Молодой дальневосточник XXI век» указано, что издателем является ООО «Коммуникационная группа «Медиатехнологии», автором значится Сергей Шевченко. Из представленной ответчиком ООО «Коммуникационная группа «Медиатехнологии» информации следует, что Сергей Шевченко является псевдонимом, под которым работает творческий коллектив редакции газеты.

Редакционная группа также указана в выходных данных выпуска газеты: В.С. Чернышов, И. Б. Сугак, И. Северцева, А. Дунаевский, Е. Зыкина, А. Канев, Ю. Вязанскин, Р. Целобанова, А. Стахов, О. Шабалина, Т. Бершадская.

При этом в соответствии с представленными издателем газеты сведениями И. Северцева является псевдонимом Сугак И. Б., А. Стахов – псевдонимом Маркеева А. Г.

Судом также установлено, что сайт khabarovsk.md, на котором размещена статья «Что творится вокруг самого старого долгостроя Хабаровска», дублирующая статью «Глупость или афера», опубликованную в газете «Молодой дальневосточник XXI век», принадлежит ООО «Коммуникационная группа «Медиатехнологии». На основании изложенного, суд считает, что надлежащими

ответчиками по спору являются ООО «Коммуникационная группа «Медиатехнологии», Сугак И.Б., Маркеев А.Г., Чернышов B.C., Дунаевский А.Н., Зыкина Е.Л., Канев А.В., Вязанкин Ю.А., Целобанова Р.П., ШабалинаО.А., Бершадская Т.Д.

Как следует из пункта 7 Постановления Пленума ВС РФ № 3, обстоятельствами, имеющими в силу статьи 152 ГК РФ значение для дела, которые должны быть определены в ходе судебного разбирательства, являются: факт распространения ответчиком сведений об истце, порочащий характер этих сведений и несоответствие их действительности. При отсутствии хотя бы одного из указанных обстоятельств иск не может быть удовлетворен судом. Под распространением сведений, порочащих честь и достоинство граждан или деловую репутацию граждан и юридических лиц, следует понимать опубликование таких сведений в печати, трансляцию по радио и

телевидению, демонстрацию в кинохроникальных программах и других средствах массовой информации, распространение в сети Интернет, а также с использованием иных средств телекоммуникационной связи, изложение в служебных характеристиках, публичных выступлениях, заявлениях, адресованных должностным лицам, или сообщение в той или иной, в том числе устной, форме хотя бы одному лицу. Статья, в которой, по мнению истца, содержатся недостоверные и (или) порочащие деловую репутацию ЖСК «Утес» сведения, опубликована в газете «Молодой дальневосточник XXI век» и размещена на сайте khabarovsk.md в сети Интернет, что ответчиками не оспаривается. Следовательно, факт распространения сведений суд счел доказанным. Не соответствующими действительности сведениями являются утверждения о фактах или событиях, которые не имели места в реальности во время, к которому относятся оспариваемые сведения. Порочащими, в частности, являются сведения, содержащие утверждения о нарушении гражданином или юридическим лицом действующего законодательства, совершении нечестного поступка, неправильном, неэтичном поведении в личной, общественной или политической жизни, недобросовестности при осуществлении производственно-хозяйственной и предпринимательской деятельности, нарушении деловой этики или обычаев делового оборота, которые умаляют честь и достоинство гражданина или деловую репутацию гражданина либо юридического лица. При этом следует различать имеющие место утверждения о фактах, соответствие действительности которых можно проверить, и оценочные суждения, мнения, убеждения, которые не являются предметом судебной защиты в порядке статьи 152 ГК РФ, поскольку, являясь выражением субъективного мнения и взглядов ответчика, не могут быть проверены на предмет соответствия их действительности. Таким образом, возможность проверить определенное утверждение на предмет его соответствия действительности является критерием, на основании которого можно судить является ли это утверждение сведениями о фактах или оценочным суждением. Если суждение позволяет проверить его на предмет соответствия действительности, следует считать его сведениями о фактах.

В силу пунктов 1 и 7 статьи 152 ГК РФ юридическое лицо вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют действительности. Обязанность доказывать соответствие действительности распространенных сведений лежит на ответчике. Истец обязан доказать факт распространения сведений лицом, к которому предъявлен иск, а также порочащий характер этих сведений (абзац первый пункта 9 Постановления).

Поскольку определение характера распространенной информации для отнесения этой информации к утверждениям о фактах или к оценочным суждениям, мнениям, убеждениям требует специальных знаний в области лингвистики (Обзор практики рассмотрения судами дел по спорам о защите чести, достоинства и деловой репутации", утвержденный Президиумом Верховного Суда РФ 16.03.2016), судом по ходатайству истца назначалась судебная лингвистическая экспертиза, проведение которой поручалось обществу с ограниченной ответственностью «Институт независимых досудебных и судебных экспертиз», эксперту Щербань Галине Евгеньевне.

Перед экспертом ставились следующие вопросы:

Содержится ли в статье «Глупость или афера?», опубликованной в газете «Молодой дальневосточник XXI век», № 8 от 20 - 27 февраля 2019 года, и её воспроизведении на сайте «Еженедельник Молодой Дальневосточник» под названием «Что творится вокруг самого старого долгостроя Хабаровска» по адресу в Интернет:

http://khabarovsk.md/news/16613-chto-tvoritsya- vokrug-samogo-starogodolgostroya-habarovska.html, негативная информация об объекте

незавершенного строительства по ул. Фрунзе в г. Хабаровске, ЖСК «Утёс», Годейчике А. В. как руководителе ЖСК «Утёс»?

Если негативная информация содержится, определить характер распространённой информации: является ли эта информация утверждением о фактах или оценочным суждением, мнением, убеждением? В заключении эксперта № 20-лэ/2019 от 16.07.2019 сделан вывод о том, что в предоставленных на исследование статьях содержится негативная информация об объекте незавершенного строительства по ул. Фрунзе в г. Хабаровске, ЖСК «Утес», Гордейчике А. В. как руководителе ЖСК. Выявленная экспертом негативная информация о ЖСК «Утес» и Алексее Гордейчике как руководителе ЖСК, содержащаяся в форме утверждения о фактах, перечислена в высказываниях, которые являются предметом уточненных исковых требований. Остальные высказывания переданы в

форме оценочного суждения, мнения, вопроса. Представленное ответчиком в материалы дела заключение № 17 от 03.06.2019, выполненное специалистом Мизко О. А. АНО «Центр экспертного, медиативного и юридического сопровождения», оценено судом

критически, поскольку его содержания и выводы специалиста о том, что в рассматриваемой статье не содержится никакой негативной информации, опровергаются содержанием самой статьи и иными доказательствами по делу.

Оценив доводы сторон, представленные в материалы дела доказательства, суд пришел к следующим выводам относительно указанных

в уточненных требованиях фраз оспариваемой статьи.

Фраза «В центре Хабаровска, на улице Фрунзе, находится самый старый жилой долгострой нашего города от ООО «Мир Автаркия». За этот объект сейчас отвечает конкурсный управляющий Светлана Аксютина» признана экспертом негативной, обладающей семантикой неодобрения, содержащей негативно-оценочные коннотации. Слово долгострой означает затянувшееся строительство. Из материалов дела следует, что разрешение на строительство объекта «Жилой дом с офисными помещениями и подземной автостоянкой по ул. Фрунзе в г. Хабаровске» выдано ООО «Мир-Автаркия» 29.06.2004 сроком по 29.06.2007, продлевалось 17 раз. До настоящего момента (то есть на протяжении 15 лет) объект не введен в эксплуатацию, следовательно, утверждение о том, что спорный объект является старым жилым долгостроем от ООО «Мир-Автаркия» соответствует действительности. Из разъяснений, изложенных в пункте 7 Обзора практики рассмотрения судами дел по спорам о защите чести, достоинства и деловой репутации, утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 16.03.2016, следует, что не требуется доказывать соответствие действительности каждого отдельно взятого слова или фразы в оспариваемом высказывании. Ответчик обязан доказать соответствие действительности оспариваемых высказываний с учетом буквального значения слов в тексте сообщения. Установление того, какие утверждения являются ключевыми, осуществляется судом при оценке сведений в целом.

Доводы истца о наличии, кроме спорного, еще одного жилого объекта по ул. Биробиджанской, 15 (разрешение на строительство от 1994 года), не опровергает распространенные в статье сведения о том, что объект по ул. Фрунзе также является «старым жилым долгостроем», что является ключевым в рассматриваемом высказывании. Требования в части признания недостоверной и (или) порочащей фразы «В центре Хабаровска, на улице Фрунзе, находится самый старый жилой долгострой нашего города от ООО «Мир Автаркия» признаны судом необоснованными, не подлежащими удовлетворению. Фраза «За этот объект сейчас отвечает конкурсный управляющий Светлана Аксютина» признана судом недостоверной. В соответствии с определением Арбитражного суда Хабаровского края по делу № А73-3492/2012 от 08.06.2017 (которое вступило в законную силу 05.10.2017) право застройщика на объект незавершенного строительства - многоквартирный жилой дом с офисными помещениями и подземной автостоянкой, расположенный по строительному адресу: г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 76 – Амурский бульвар, 18, передано ЖСК «Утес», поэтому на момент написания статьи конкурсный управляющий ООО «Мир-Автаркия» к указанному объекту отношения не имела. При этом в экспертном заключении отсутствует указание на то, по каким причинам эксперт сочла это высказывание порочащим репутацию истца. Факт того, что в статье указано на ответственность за объект конкурсного управляющего ООО «Мир-Автаркии», являющегося первоначальным застройщиком, не создает отрицательный информационный фон вокруг ЖСК «Утес».

В высказывании «Парадокс «Мира Автаркии» заключается в том, что дом практически готов (по данным Стройнадзора построен на 90 %), но чтото всё время мешает» отсутствует информация, порочащая истца. Согласно заключению эксперта сведения содержат негативную информацию об объекте, который долгое время остаётся не завершенным строительством, построены на эффекте обманутого ожидания. Между тем, из буквального содержания следует, что описываемый автором парадокс не имеет отношения к ЖСК «Утес», а касается бывшего застройщика. При этом указание на то, что окончить строительство что-то мешает в течение длительного времени, является достоверным, поскольку в материалы дела самим истцом представлены документы, свидетельствующие о наличии конкретных причин невозможности окончить строительство. При этом указание в рассматриваемой фразе сведений о том, что дом практически готов (по данным Стройнадзора построен на 90 %) не соответствует фактическому проценту застройки объекта незавершенного строительства, который согласно техническому паспорту от 30.08.2016 на указанный объект недвижимости составляет 64,9 %. Эти сведения признаны судом недостоверными. Ссылка ответчика на то, что данные сведения указаны в статье исходя из информации Комитета Госстройнадзора Правительства края, не освобождают авторов статьи от ответственности на распространение

недостоверных сведений. Основания, по которым редакция, главный редактор, журналист не несут ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности, перечислены в статье 57 Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации». К одному из таких оснований относится содержание оспариваемой информации в ответе на запрос информации либо в материалах пресс-служб государственных органов, организаций, учреждений, предприятий, органов общественных объединений.

Из пояснений ответчика следует, что информация о проценте застройки в размере 90 % взята из реестра граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, опубликованных на сайте Комитета. Эти данные авторы статьи получили от гражданки Коваленко Л. А. В ходе судебного рассмотрения спора судом установлено, что Комитет

с 2014 года наделен полномочиями по признанию граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, пострадавшими и включению их в соответствующий реестр. В силу положений приказа Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства РФ от 12.08.2016 № 560/пр, устанавливающего, в том числе правила ведения реестра, одним из требований содержания реестра являлось наличие сведений об этапе строительства многоквартирных домов

(степень готовности объекта). При этом Комитет в соответствии с положением, утвержденным постановлением Правительства Хабаровского края от 28.12.2017 № 543-пр, не наделен полномочиями по определению степени готовности объектов строительства.

Из пояснений представителей Комитета следует, что в феврале 2019 года на сайте был опубликован реестр по состоянию на конец 2018 года. Конкретных данных об опубликованных сведениях Комитет подтвердить не смог ввиду удаления соответствующей ссылки. При этом ответчик Комитет подтвердил, что степень готовности спорного объекта незавершенного строительства в 90 % указывалась в реестрах на основании данных, изложенных в определении Арбитражного суда Хабаровского края от 11.02.2016 по делу № А73-3492/2012. Впоследствии степень готовности откорректирована в реестре от 01.07.2019 в соответствии с определением Арбитражного суда Хабаровского края от 08.06.2017 по делу № А73-3492/2012, в котором данный показатель установлен на основании техплана,

имеющегося в материалах дела. Из материалов дела также следует, что до момента опубликования статьи информационное агентство с целью проверки данных сведений в Комитет не обращалось. На поступившие запросы от ЖСК «Утес» и от ООО «Коммуникационная группа «Медиатехнологии» Комитет письмами от 21.03.2019, от 30.09.2019 сообщил, что степень готовности объекта составляет 64 %.

Учитывая, что в полномочия Комитета не входит определение степени готовности объектов строительства, а также отсутствие обращения информационного агентства с соответствующим запросом в порядке пункта 3 статьи 57 закона «О средствах массовой информации», отсутствие указания в статье, по каким именно данным Стройнадзора определен процент застройки спорного объекта, суд счел предъявление иска в указанной части к Комитету необоснованным, в иске к указанному лицу следует отказать. В отношении сведений, содержащихся в оставшихся оспариваемых высказываниях, суд пришел к следующим выводам. Фразы «При возникновении ЖСК «Утёс» в него были автоматически зачислены все дольщики, независимо от того, писали они заявление или нет. Всего таких дольщиков около 60. Но в избрании правления ЖСК участвовали всего 20 дольщиков - только те, кто написал заявление.

Остальные оказались в роли крепостных крестьян, которых приписали к новому барину без права голоса»; «На этом фокусы с голосованием не закончились»; «В данном случае паем является квартира, и по-хорошему надо бы считать долю в квадратных метрах. Но руководство почему-то считает её в деньгах. В итоге те, кто приобретал квартиры давно, оказались в проигрышном положении. Ведь 12 лет назад один квадратный метр стоил 20 тыс. руб., сейчас он стоит уже 50 тыс. В итоге 25% голосов оказались принадлежащими одному лицу» согласно экспертному заключению признаны содержащими негативную информацию о ЖСК «Утес» и Алексее Гордейчике как его руководителе. Так, эксперт указала, что используемое слово «барин» является контекстным синонимом А. Гордейчика, а словосочетание «Крепостные крестьяне – контекстным синонимом дольщиков, не принимавших участие в избрании членов правления ЖСК «Утес». Эти дольщики не имеют права голоса. Существительное «фокусы» в словосочетании «фокусы с

голосованием» выступает средством негативной оценки следующих пропозиций, на которые указывает автор: дольщики, не писавшие заявление, автоматически зачислены в ЖСК «Утес», эти дольщики находятся в роли крепостных крестьян, они приписаны к новому барину (А. Гордейчику), дольщики не имеют права голоса. Последний из приведенных выше текстовых фрагментов стилистически отмечен эффектом обманутого ожидания: ожидалось, что руководство ЖСК «Утес» будет учитывать голос участников в зависимости от размера пая (квадратных метров), на самом деле голоса зависят от стоимости квадратных метров. По обоснованным выводам

эксперта изложенная информация формирует логический вывод о том, что в выигрышном положении оказалось одно лицо, которым контексте статьи является руководитель ЖСК «Утес» А. Гордейчик. Данная ситуация является продолжением фокусов с голосованием.

Из разъяснений, изложенных в пункте 12 Обзора практики рассмотрения судами дел по спорам о защите чести, достоинства и деловой

репутации, утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 16.03.2016, следует, что ущерб деловой репутации организации может быть причинен распространением порочащих сведений как о самой организации, так и в отношении лиц, входящих в ее органы управления, а также работников этой организации. Определяющим в данном случае является характер распространенных

сведений и их влияние на деловую репутацию юридического лица. Конкретные сведения, порочащие репутацию физического лица -

руководителя организации, могут как иметь, так и не иметь негативных последствий для репутации самого юридического лица.

В данном конкретном случае в рассматриваемых фразах содержащаяся негативная информация об А. Гордейчике как руководителе, который принимал участие при создании ЖСК, непосредственно влияет на деловую репутацию самого ЖСК. При изложенном суд счел доказанным, что рассматриваемые сведения являются порочащими по отношению к истцу.

Из материалов дела следует, что передача объекта незавершенного строительства ЖСК «Утес» произведена на основании определения

Арбитражного суда Хабаровского края от 08.06.2017 по делу № А73- 3492/2012. В постановлении Шестого арбитражного апелляционного суда от 05.10.2017 указано, что результатом передачи объекта незавершённого строительства созданному ЖСК является равномерное частичное погашение требований участников строительства. По смыслу закона созданный кооператив должен обеспечить завершение строительства объекта за счет вносимых его членами в денежной форме паевых взносов. При этом члены

кооператива, ранее являвшиеся участниками строительства по отношению к застройщику, должнику, считаются уплатившими паевой взнос в размере погашенной части требования к застройщику.

Ответчик в отзыве указал, что в ходе подготовки спорной публикации журналист проводил опрос участников долевого строительства ООО «Мир Автаркия», чье имущество без их согласия было передано в ЖСК «Утес» (Л.А. Коваленко, Г.Ф. Котовой, Л. Б. Кротенко). На основании их пояснений в статье изложены оспариваемые сведения. Между тем, из определений суда от 04.04.2018 и 26.04.2018 по названному делу следует, что в судебном порядке рассматривался вопрос о трансформации требований лиц, голосовавших против передачи объекта, в денежные. Судебными актами установлено отсутствие таких оснований с учетом отсутствия четкого и явно

выраженного отказа от участия в передаче дома, в связи с чем фактически эти лица признаны членами ЖСК. В соответствии с пунктом 3.2. устава ЖСК «Утес», утвержденного 01.09.2017, членами кооператива могут быть кредиторы ООО «Мир Автаркия» по требованиям о передаче жилых помещений в МКД, не преобразованными арбитражным судом в денежные.

Сведений об оспаривании в судебном порядке общего собрания учредителей ЖСК «Утес», на которое ответчик ссылается в обоснование своих возражений, в материалы дела не представлено. Правомерность принятых решений в рамках настоящего спора не подлежит оценке. Ответчик не представил обоснований, на основании чего в статье указано, что паем является квартира и долю надо считать в квадратных метрах. В силу положений пункта 4.5. устава ЖСК «Утес» паевым взносом являются денежные средства, которые должны быть внесены кооператива на банковский счет кооператива. Каждый член кооператива имеет на общем собрании членов кооператива количество голосов, пропорциональное размеру своего паенакопления (пункт 7.4. устава). Паевой взнос определяется

из расчета 15 000 руб. за 1 кв. м жилого или нежилого помещения по площади, определенной в соответствии с техническим планом здания (пункт 4.5. устава).

Таким образом, рассматриваемые высказывания, направленные на формирование у читателя мнения о нарушений прав дольщиков при создании ЖСК, передаче дома кооперативу, а также при процедуре принятия решений, не соответствуют действительности и опровергается судебными актами, вступившими в законную силу. Рассмотренные сведения признаны судом недостоверными и порочащими деловую репутацию истца. Требования истца об обязании ответчиков общество с ограниченной ответственностью «Коммуникационная группа «Медиатехнологии», Сугак Ирину Борисовну, Макеева Алексея Геннадьевича, Чернышова Владимира

Сергеевича, Дунаевского Андрея Николаевича, Зыкину Елену Леонидовну, Канева Андрея Владимировича, Вязанкина Юрия Адольфовича, Целобанову Раису Петровну, Шабалину Ольгу Аркадьевну, Бершадскую Татьяну Дмитриевну, опровергнуть признанные судом недостоверными и (или порочащими) сведения посредством публикации решения по настоящему делу в газете «Молодой дальневосточник XXI век», а также обязании общество с ограниченной ответственностью «Коммуникационная группа «Медиатехнологии» опровергнуть их посредством публикации решения по настоящему делу на сайте «Еженедельник Молодой

дальневосточник» по адресу в Интернет: http://khabarovsk.md/ соответствуют положениям пункта 2 статьи 152 ГК РФ и подлежат удовлетворению. При этом истцом не представлено доказательств того, что сведения, в отношении которых требования удовлетворены, стали широко известны и их опровержение невозможно довести до всеобщего сведения, поэтому требования об обязании их удалить из сети интернет, признаны судом не обоснованными.

Пунктом 1 статьи 308.3 ГК РФ предусмотрено, что в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду

исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено названным Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1).

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 28 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2016 года № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» (далее - Постановление Пленума № 7), судебная неустойка на основании пункта 1 статьи 308.3 ГК РФ взыскивается в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре.

Судебная неустойка может быть присуждена только по заявлению истца (взыскателя) как одновременно с вынесением судом решения о

понуждении к исполнению обязательства в натуре, так и в последующем при его исполнении в рамках исполнительного производства.

Истец просит взыскать с ответчиков неустойку за просрочку исполнения судебного акта из расчета 150 000 руб. за каждый день

просрочки опубликования опровержения: в газете – по истечении 3 дней со дня вступления решения в законную силу, на сайте – со дня, следующего за днем вступления судебного акта в законную силу.

Размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ). В результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение (пункт 32 Постановления Пленума № 7).

Размер неустойки, подлежащей взысканию в случае неисполнения обязанной стороной судебного акта, законом не регламентирован, при этом решение вопроса разумности ее размера относится к компетенции суда и разрешается с учетом конкретных обстоятельств дела. Истец, заявив о взыскании неустойки в размере 150 000 руб. за каждый день просрочки, размер неустойки не обосновал. Исходя из общих принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из недобросовестного поведения, учитывая фактические обстоятельства дела, а также руководствуясь принципом обязательности исполнения вступивших в законную силу судебных актов, в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства суд счел обоснованным взыскание неустойки в размере 10 000 руб. за каждый день просрочки. При этом, учитывая необходимость наличия у ответчиков разумного срока для исполнения решения суда, суд счел подлежащим указанию следующие сроки исполнения судебного акта: для печати опровержения в газете – 5 рабочих дней с момента вступления судебного акта в законную силу, для опубликования на сайте – 3 рабочих дня.

Расходы истца по оплате государственной пошлины в сумме 6 000 руб., а также на проведение судебной экспертизы в сумме 22 000 руб. в порядке статьи 110 АПК РФ и пункта 21 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 № 1 "О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела" относятся на ответчиков и подлежат взысканию в солидарном порядке, учитывая неделимость установленного обязательства. Руководствуясь статьями 167-171, 176 АПК РФ,

Р Е Ш И Л:

Признать недостоверными и порочащими деловую репутацию жилищно-строительного кооператива «Утёс» следующие сведения, распространенные в статье «Глупость или афера?», размещенной в газете «Молодой дальневосточник XXI век», № 8 от 20 - 27 февраля 2019 г., и в статье «Что творится вокруг самого старого долгостроя Хабаровска», размещенной на сайте «Еженедельник Молодой дальневосточник» по адресу в Интернет: http://khabarovsk.md/news/16613-chto-tvoritsva-vokrug-samogostarogo-dolgostroya-habarovska.html: «При возникновении ЖСК «Утёс» в него были автоматически зачислены все дольщики, независимо от того, писали они заявление или нет.

Всего таких дольщиков около 60. Но в избрании правления ЖСК участвовали всего 20 дольщиков - только те, кто написал заявление.

Остальные оказались в роли крепостных крестьян, которых приписали к новому барину без права голоса»; «На этом фокусы с голосованием не закончились»; «В данном случае паем является квартира, и по-хорошему надо бы считать долю в квадратных метрах. Но руководство почему-то считает её в деньгах. В итоге те, кто приобретал квартиры давно, оказались в проигрышном положении. Ведь 12 лет назад один квадратный метр стоил 20 тыс. руб., сейчас он стоит уже 50 тыс. В итоге 25% голосов оказались

принадлежащими одному лицу». Признать недостоверными следующие сведения, распространенные в статье «Глупость или афера?», размещенной в газете «Молодой дальневосточник XXI век», № 8 от 20 - 27 февраля 2019 г., и в статье «Что творится вокруг самого старого долгостроя Хабаровска», размещенной на сайте «Еженедельник Молодойдальневосточник» по адресу в Интернет:

http://khabarovsk.md/news/16613-chto-tvoritsva-vokrug-samogo-starogoolgostroya-habarovska.html:

«За этот объект сейчас отвечает конкурсный управляющий Светлана Аксютина»; «Дом практически готов (по данным Стройнадзора построен на 90 %)».

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Коммуникационная группа «Медиатехнологии», Сугак Ирину Борисовну,

Макеева Алексея Геннадьевича, Чернышова Владимира Сергеевича, Дунаевского Андрея Николаевича, Зыкину Елену Леонидовну, Канева Андрея Владимировича, Вязанкина Юрия Адольфовича, Целобанову Раису Петровну, Шабалину Ольгу Аркадьевну, Бершадскую Татьяну Дмитриевну, опровергнуть их посредством публикации решения по настоящему делу в газете «Молодой дальневосточник XXI век».

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Коммуникационная группа «Медиатехнологии» опровергнуть их посредством публикации решения по настоящему делу на сайте «Еженедельник Молодой дальневосточник» по адресу в Интернет: http://khabarovsk.md/.

Взыскать солидарно с общества с ограниченной ответственностью «Коммуникационная группа «Медиатехнологии», Сугак Ирины Борисовны, Макеева Алексея Геннадьевича, Чернышева Владимира Сергеевича, Дунаевского Андрея Николаевича, Зыкиной Елены

Леонидовны, Канева Андрея Владимировича, Вязанкина Юрия Адольфовича, Целобановой Раисы Петровны, Шабалиной Ольги

Аркадьевны, Бердашской Татьяны Дмитриевны в пользу Жилищностроительного кооператива «Утёс» судебный штраф за просрочку

исполнения судебного акта из расчета 10 000 руб. за каждый день просрочки опубликования опровержения в газете «Молодой дальневосточник XXI век». Штраф взыскивать по истечении 5 рабочих дней со дня вступления судебного акта в законную силу.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью

«Коммуникационная группа «Медиатехнологии» в пользу жилищностроительного кооператива «Утёс» судебный штраф за просрочку

исполнения судебного акта из расчета 10 000 руб. за каждый день просрочки опубликования опровержения на сайте «Еженедельник Молодой дальневосточник» по адресу в Интернет: http://khabarovsk.md/. Штраф взыскивать по истечении 3 рабочих дней с момента вступлению судебного акта в законную силу.

Взыскать солидарно с общества с ограниченной ответственностью «Коммуникационная группа «Медиатехнологии», Сугак Ирины Борисовны, Макеева Алексея Геннадьевича, Чернышева Владимира Сергеевича, Дунаевского Андрея Николаевича, Зыкиной Елены

Леонидовны, Канева Андрея Владимировича, Вязанкина Юрия Адольфовича, Целобановой Раисы Петровны, Шабалиной Ольги

Аркадьевны, Бердашской Татьяны Дмитриевны в пользу жилищностроительного кооператива «Утёс» 6 000 руб. расходов по госпошлине и 22 000 руб. расходов на оплату судебной экспертизы.

В иске к Комитету государственного строительного надзора Правительства Хабаровского края отказать.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его вынесения в Шестой арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Хабаровского края.

Судья А. А. Панина